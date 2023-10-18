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Эксперт заявил о возможном обострении ситуации между США и Китаем - РИА Новости, 18.10.2023
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19:07 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/konflikt-1903686627.html
Эксперт заявил о возможном обострении ситуации между США и Китаем
Эксперт заявил о возможном обострении ситуации между США и Китаем - РИА Новости, 18.10.2023
Эксперт заявил о возможном обострении ситуации между США и Китаем
Конфликт, сопоставимый по масштабу с ситуацией на Ближнем Востоке, может разгореться между США и Китаем, высказал мнение директор Центра комплексных европейских РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:07
2023-10-18T19:07
в мире
китай
сша
тайвань
дональд трамп
василий кашин
джо байден
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Конфликт, сопоставимый по масштабу с ситуацией на Ближнем Востоке, может разгореться между США и Китаем, высказал мнение директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, отметив, что речь идет о противоречиях США и Китая в тайваньском вопросе. "Мы видим: то обострение, которое произошло на Ближнем Востоке, является крупнейшим на протяжении жизни нескольких поколений. Назревает подобное обострение и на Дальнем Востоке. Точно так же многие не хотят верить в возможность такого потрясения, но мы видим вполне практические и очень затратные шаги, которые стороны предпринимают для подготовки конфликта", - сказал эксперт на презентации доклада "Война в новую эпоху: почему возвращаются большие армии". Мероприятие прошло на площадке клуба "Валдай" в Москве. Он отметил, что речь, прежде всего, идет о возможной конфронтации Вашингтона и Пекина в вопросах вокруг Тайваня. В случае эскалации на стороне США может выступить Япония, добавил Кашин. "Будут задействованы американские силы, базирующиеся в Японии, и японские вооруженные силы будут обеспечивать их коммуникации, логистику, прикрытие. Есть дискуссия, насколько японский флот может быть вовлечен в эти события, напрямую или будет играть вспомогательную роль, наверное, нельзя исключать какого-то прямого участия", - сказал эксперт. Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась: ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявлял, что полное воссоединение Китая с Тайванем исторически неизбежно, никакая сила не сможет это остановить. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231018/konflikt-1903585564.html
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китай
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в мире, китай, сша, тайвань, дональд трамп, василий кашин, джо байден
В мире, Китай, США, Тайвань, Дональд Трамп, Василий Кашин, Джо Байден
Эксперт заявил о возможном обострении ситуации между США и Китаем

Эксперт: конфликт, похожий на израильский, может разгореться между США и КНР

© AP Photo / Jason Lee, poolФлаги КНР и США
Флаги КНР и США - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаги КНР и США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Конфликт, сопоставимый по масштабу с ситуацией на Ближнем Востоке, может разгореться между США и Китаем, высказал мнение директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, отметив, что речь идет о противоречиях США и Китая в тайваньском вопросе.
«
"Мы видим: то обострение, которое произошло на Ближнем Востоке, является крупнейшим на протяжении жизни нескольких поколений. Назревает подобное обострение и на Дальнем Востоке. Точно так же многие не хотят верить в возможность такого потрясения, но мы видим вполне практические и очень затратные шаги, которые стороны предпринимают для подготовки конфликта", - сказал эксперт на презентации доклада "Война в новую эпоху: почему возвращаются большие армии". Мероприятие прошло на площадке клуба "Валдай" в Москве.
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Вчера, 13:08
Он отметил, что речь, прежде всего, идет о возможной конфронтации Вашингтона и Пекина в вопросах вокруг Тайваня. В случае эскалации на стороне США может выступить Япония, добавил Кашин.
«
"Будут задействованы американские силы, базирующиеся в Японии, и японские вооруженные силы будут обеспечивать их коммуникации, логистику, прикрытие. Есть дискуссия, насколько японский флот может быть вовлечен в эти события, напрямую или будет играть вспомогательную роль, наверное, нельзя исключать какого-то прямого участия", - сказал эксперт.
Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась: ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявлял, что полное воссоединение Китая с Тайванем исторически неизбежно, никакая сила не сможет это остановить.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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