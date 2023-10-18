https://ria.ru/20231018/kitay-1903599862.html

КНР поддерживает намерение России защищать суверенитет, заявил Си Цзиньпин

КНР поддерживает намерение России защищать суверенитет, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 18.10.2023

КНР поддерживает намерение России защищать суверенитет, заявил Си Цзиньпин

Китай поддерживает народ РФ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:51

2023-10-18T13:51

2023-10-18T14:05

китай

россия

си цзиньпин

форум "один пояс - один путь"

в мире

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай поддерживает народ РФ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Китай поддерживает российский народ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития", - заявил китайский лидер.Китай готов продолжать укреплять взаимодействие и сотрудничество с Россией в рамках многосторонних структур, заявил Си Цзиньпин."(Китай) готов продолжать укреплять взаимодействие и сотрудничество с Россией в рамках многосторонних структур, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и Большая двадцатка", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.По словам Си Цзиньпина, китайская сторона готова вместе с Россией играть более важную роль в поддержании продовольственной безопасности, энергетической безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок.Глава КНР также подчеркнул готовность Китая вместе с РФ защищать общие интересы двух стран, региона и развивающихся стран.Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В среду он выступил на форуме "Один пояс, один путь". Затем состоялись российско-китайские переговоры.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20231018/tovarooborot-1903577075.html

https://ria.ru/20231018/briefing-1903588275.html

китай

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь", в мире