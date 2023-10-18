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КНР поддерживает намерение России защищать суверенитет, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 18.10.2023
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13:51 18.10.2023 (обновлено: 14:05 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/kitay-1903599862.html
КНР поддерживает намерение России защищать суверенитет, заявил Си Цзиньпин
КНР поддерживает намерение России защищать суверенитет, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 18.10.2023
КНР поддерживает намерение России защищать суверенитет, заявил Си Цзиньпин
Китай поддерживает народ РФ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:51
2023-10-18T14:05
китай
россия
си цзиньпин
форум "один пояс - один путь"
в мире
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай поддерживает народ РФ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Китай поддерживает российский народ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития", - заявил китайский лидер.Китай готов продолжать укреплять взаимодействие и сотрудничество с Россией в рамках многосторонних структур, заявил Си Цзиньпин."(Китай) готов продолжать укреплять взаимодействие и сотрудничество с Россией в рамках многосторонних структур, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и Большая двадцатка", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.По словам Си Цзиньпина, китайская сторона готова вместе с Россией играть более важную роль в поддержании продовольственной безопасности, энергетической безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок.Глава КНР также подчеркнул готовность Китая вместе с РФ защищать общие интересы двух стран, региона и развивающихся стран.Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В среду он выступил на форуме "Один пояс, один путь". Затем состоялись российско-китайские переговоры.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20231018/tovarooborot-1903577075.html
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китай, россия, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь", в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Форум "Один пояс - один путь", В мире
КНР поддерживает намерение России защищать суверенитет, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай поддерживает Россию в следовании по пути защиты суверенитета

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай поддерживает народ РФ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Китай поддерживает российский народ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития", - заявил китайский лидер.
Китай готов продолжать укреплять взаимодействие и сотрудничество с Россией в рамках многосторонних структур, заявил Си Цзиньпин.
"(Китай) готов продолжать укреплять взаимодействие и сотрудничество с Россией в рамках многосторонних структур, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и Большая двадцатка", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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Вчера, 12:48
По словам Си Цзиньпина, китайская сторона готова вместе с Россией играть более важную роль в поддержании продовольственной безопасности, энергетической безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок.
Глава КНР также подчеркнул готовность Китая вместе с РФ защищать общие интересы двух стран, региона и развивающихся стран.
Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В среду он выступил на форуме "Один пояс, один путь". Затем состоялись российско-китайские переговоры.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
Пресс-подход Владимира Путина в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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