https://ria.ru/20231018/kitay-1903502472.html

Китай будет увеличивать число соглашений со странами о свободной торговле

Китай будет увеличивать число соглашений со странами о свободной торговле - РИА Новости, 18.10.2023

Китай будет увеличивать число соглашений со странами о свободной торговле

Китай будет заключать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций все с большим количеством стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T07:04

2023-10-18T07:04

2023-10-18T07:04

экономика

китай

пекин

центральная азия

си цзиньпин

форум "один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай будет заключать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций все с большим количеством стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине. Форум проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. "Китай создаст пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути, будет заключать соглашения о свободной торговле и соглашения о защите инвестиций все с большим количеством стран, полностью отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор, будет активно следовать международным высоким стандартам правил в торговле и экономике", - заявил глава КНР. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20231018/torgovlya-1903497736.html

китай

пекин

центральная азия

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экономика, китай, пекин, центральная азия, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь"