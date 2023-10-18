https://ria.ru/20231018/kitay-1903502472.html
Китай будет увеличивать число соглашений со странами о свободной торговле
Китай будет увеличивать число соглашений со странами о свободной торговле - РИА Новости, 18.10.2023
Китай будет увеличивать число соглашений со странами о свободной торговле
Китай будет заключать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций все с большим количеством стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T07:04
2023-10-18T07:04
2023-10-18T07:04
экономика
китай
пекин
центральная азия
си цзиньпин
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай будет заключать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций все с большим количеством стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине. Форум проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. "Китай создаст пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути, будет заключать соглашения о свободной торговле и соглашения о защите инвестиций все с большим количеством стран, полностью отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор, будет активно следовать международным высоким стандартам правил в торговле и экономике", - заявил глава КНР. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20231018/torgovlya-1903497736.html
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экономика, китай, пекин, центральная азия, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь"
Экономика, Китай, Пекин, Центральная Азия, Си Цзиньпин, Форум "Один пояс - один путь"
Китай будет увеличивать число соглашений со странами о свободной торговле
Си Цзиньпин: КНР увеличит число соглашений со странами о свободной торговле
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай будет заключать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций все с большим количеством стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине.
Форум проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
"Китай создаст пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути, будет заключать соглашения о свободной торговле и соглашения о защите инвестиций все с большим количеством стран, полностью отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор, будет активно следовать международным высоким стандартам правил в торговле и экономике", - заявил глава КНР.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии
, Европы
и Африки
, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами