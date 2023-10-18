https://ria.ru/20231018/kitay-1903497506.html

Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики

Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики - РИА Новости, 18.10.2023

Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики

Китай не приемлет блоковую политику и выступает против односторонних санкций, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:28

2023-10-18T05:28

2023-10-18T05:43

си цзиньпин

китай

пекин

форум "один пояс - один путь"

в мире

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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай не приемлет блоковую политику и выступает против односторонних санкций, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине."Мы не участвуем в идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии. Мы выступаем против односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва связей", - заявил китайский лидер.

https://ria.ru/20231018/torgovlya-1903497736.html

китай

пекин

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си цзиньпин, китай, пекин, форум "один пояс - один путь", в мире