https://ria.ru/20231018/kitay-1903497506.html
Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики
Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики - РИА Новости, 18.10.2023
Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики
Китай не приемлет блоковую политику и выступает против односторонних санкций, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:28
2023-10-18T05:28
2023-10-18T05:43
си цзиньпин
китай
пекин
форум "один пояс - один путь"
в мире
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай не приемлет блоковую политику и выступает против односторонних санкций, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине."Мы не участвуем в идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии. Мы выступаем против односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва связей", - заявил китайский лидер.
https://ria.ru/20231018/torgovlya-1903497736.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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си цзиньпин, китай, пекин, форум "один пояс - один путь", в мире
Си Цзиньпин, Китай, Пекин, Форум "Один пояс - один путь", В мире
Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики
Си Цзиньпин: КНР не приемлет блоковую политику и выступает против санкций