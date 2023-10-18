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Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики - РИА Новости, 18.10.2023
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05:28 18.10.2023 (обновлено: 05:43 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/kitay-1903497506.html
Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики
Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики - РИА Новости, 18.10.2023
Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики
Китай не приемлет блоковую политику и выступает против односторонних санкций, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:28
2023-10-18T05:43
си цзиньпин
китай
пекин
форум "один пояс - один путь"
в мире
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай не приемлет блоковую политику и выступает против односторонних санкций, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине."Мы не участвуем в идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии. Мы выступаем против односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва связей", - заявил китайский лидер.
https://ria.ru/20231018/torgovlya-1903497736.html
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си цзиньпин, китай, пекин, форум "один пояс - один путь", в мире
Си Цзиньпин, Китай, Пекин, Форум "Один пояс - один путь", В мире
Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики

Си Цзиньпин: КНР не приемлет блоковую политику и выступает против санкций

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай не приемлет блоковую политику и выступает против односторонних санкций, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.
"Мы не участвуем в идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии. Мы выступаем против односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва связей", - заявил китайский лидер.
Порт в Гонконге, Китай - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами
05:40
 
Си ЦзиньпинКитайПекинФорум "Один пояс - один путь"В мире
 
 
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