https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ

Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ - РИА Новости, 18.10.2023

Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ

Никакое оружие и никакие деньги Запада не смогут спасти армию Украины от тотального физического уничтожения — это понимание из опасной крамолы неумолимо... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:00

2023-10-18T08:00

2023-10-18T08:07

сво

аналитика

украина

киев

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_33f3b54bae728bc8c32cf5f686d1272a.jpg

Никакое оружие и никакие деньги Запада не смогут спасти армию Украины от тотального физического уничтожения — это понимание из опасной крамолы неумолимо превращается в рутинный факт как среди главных лиц киевского режима, так и их кураторов.Какие бы бравурные брифинги ни устраивали всевозможные Блинкены и генералы НАТО, всем очевидно одно: попытка нанести хоть какой-то ощутимый урон российской армии в течение так называемого контрнаступления полностью провалилась, а аполитичные калькуляторы производства КНР показывают на дисплеях ужасающие цифры. По результатам с треском лопнувшей "контрафензы" ВС России уничтожили минимум 90 тысяч украинских солдат. Только за один вчерашний день, по сводкам с фронта, ВСУ потеряли на шести направлениях более 1,1 тысячи человек.Много это или мало?Киев долго муссировал влажный тезис, что Украина — страна многомиллионная, так что с фаршем для "мясных штурмов" проблем не будет, вы только дайте побольше оружия и грошей. Однако похоже, что многомиллионная Украина, как та гора, в итоге родила мобилизационную мышь, и то женского пола.В феврале 2022-го Украинский институт будущего насчитал 37,6 миллиона украинцев: эта цифра казалась весьма многообещающей в плане мобилизационного потенциала. Но за год на остатках территории Украины осталось максимум 23 миллиона, а из них чисто физически могут участвовать в боевых действиях порядка 3,5.По оценке экспертов, на данный момент численность ВСУ составляет порядка миллиона человек. Если учесть темпы и масштабы человеческих потерь Украины (и при условии, что эти темпы не увеличатся, что весьма вероятно), то математика проста: если за год ВСУ теряют убитыми и ранеными около 1,3 миллиона человек, то максимальный мобилизационный потенциал Украины будет полностью исчерпан за два с половиной года.Это значит, что за данный срок будут убиты или искалечены все, кто теоретически может на Украине держать в руках оружие. Все до единого. Но есть все предпосылки к тому, что этот момент может настать гораздо раньше.Во-первых, темпы бегства "военноспособного" населения Украины за границу только нарастают. Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова недавно в ярости заявила, что с Украины бегут "десятки и сотни тысяч человек", в связи с чем было принято решение ужесточить мобилизационные мероприятия. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны. Недавно был издан приказ: всем военнообязанным явиться в военкоматы, чтобы обновить данные (по сути, чтобы сразу уехать на фронт). Уже по факту лишились отсрочки студенты, получающие второе высшее образование. Руководителей организаций, предприятий и компаний обязали самим вручать повестки работникам. Но, похоже, все это практически не работает.Во-вторых, "качество" новых украинских солдат стремительно падает. Теперь отправке на фронт подлежат инвалиды третьей степени: в бой будут отправлять сердечников, астматиков и эпилептиков. Годными для участия в боевых действиях признаны перенесшие туберкулез, проходящие лечение от вирусного гепатита, имеющие медленно прогрессирующие заболевания крови и заболевания щитовидной железы, а также имеющие подтвержденный ВИЧ без явно видимых симптомов.В веселую компанию ВСУ также присоединятся люди с психическими заболеваниями "средней тяжести", невротическими отклонениями, медленно прогрессирующими заболеваниями центральной нервной системы и рядом других психических и нервных заболеваний.Кроме того, украинские солдаты стремительно "стареют". По признанию официальных западных источников, средний возраст солдат ВСУ на данный момент — 40 лет. С учетом того, что Верховная рада планирует оперативно поднять призывной возраст с 60 до 65 лет, эта цифра увеличится еще больше и еще быстрее.В-третьих, потери ВСУ будут расти стремительнее в связи с тем, что в ВСУ за последние восемь месяцев полностью погибли кадровые, хорошо обученные части, то есть те люди, которые годами профессионально готовились к войне. Характерный пример: месяц назад исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной признался, что украинская армия за год потеряла до 90 процентов личного состава, прибывшего в подразделения осенью 2022 года. По статистике из украинских окопов, недавно призванные мобилизованные гибнут в три раза чаще и быстрее, чем кадровые военные, а это значит, что убыль украинских солдат будет нарастать по экспоненте.В связи с этим киевский режим и командование ВСУ приняли решение отчаяния: вместо мужчин теперь в окопах будут погибать украинские женщины.Недавно в рамках ужесточения мобилизации власти Украины обязали явиться в военкоматы для регистрации всех женщин, имеющих медицинские или фармацевтические специальности. Официальные лица уверили, что это чистая формальность, но на выезд из страны сразу выстроились очереди из женщин-медиков, которые стремятся выскочить через "окно возможностей", пока для них не закрыли границы. По сообщениям с Украины, уже сейчас образовался огромный дефицит женщин — работниц аптек, больниц и поликлиник, где просто некому трудиться.Хотя руководство ВСУ утверждает, что женщины в украинской армии нужны постольку-поскольку и в боевых действиях они ("естественно") участвовать не будут, ситуация на фронте говорит об обратном: редеющие ряды украинских солдат уже начинают пополнять мобилизованные женского пола. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко вчера сообщил, что по результатам анализа радиоперехватов число женщин в украинской армии на линии фронта, в так называемой красной зоне, продолжает быстро расти и на некоторых участках уже достигает 20 процентов от общей численности подразделений.Еще одним подтверждением резкого увеличения количества женщин в рядах ВСУ служит недавно начатая на Украине общественная кампания по массовому производству бронежилетов для женского типа тела.Что это значит для российской армии?В общем — ничего.Российским пулям, снарядам, минам и дронам абсолютно все равно, какого пола враг находится по ту сторону. Нам жаль и украинцев, и украинок — мы за радугу, единорогов и мир во всем мире. Но если враг вооружен и не сдается, он будет уничтожен — в женском бронежилете или мужском.А мы просто сделаем все, чтобы все наши парни вернулись домой.

https://ria.ru/20231017/blokada-1903206902.html

https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896096344.html

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896021043.html

https://ria.ru/20231018/ukraina-1903333307.html

https://ria.ru/20231018/pomosch-1903495374.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

сво, аналитика, украина, киев, вооруженные силы украины, россия