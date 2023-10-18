Активность вулкана Безымянный на Камчатке усилилась, заявили ученые
Ученые заявили, что на вулкане Безымянный идет выдавливание вязкой лавы
Лавовый купол вулкана Безымянный. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт – РИА Новости. Активное выдавливание раскаленной вязкой лавы и резкое увеличение мощности теплового излучения зафиксированы за последние сутки на вулкане Безымянный на Камчатке, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"По спутниковым данным, за прошедшие сутки наблюдается резкое увеличение мощности теплового излучения на Безымянном вулкане. Наибольшие значения наблюдаются в районе купола. Это связано с активным процессом выжимания свежего лавового материала и сходом раскаленных лавин", - говорится в сообщении.
В среду выбросов пепла на Безымянном зафиксировано не было. Накануне вулкан произвел два выброса на высоту от 3,5 до 5 километров над уровнем моря. В настоящее время исполин закрыт облачностью, поэтому специалисты ведут наблюдения по спутниковым снимкам и данным сейсмических станций.
Ранее РИА Новости сообщали, что ученые не исключают в ближайшие дни мощных пепловых выбросов из кратера Безымянного на высоту до 10-15 километров над уровнем моря при высоте вулкана в 2882 метра. МЧСМ России по Камчатскому краю выдало предупреждение о возможности пеплопадов в ближайших населенных пунктах. Также спасатели просят воздержаться от путешествий в район Безымянного туристов.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.