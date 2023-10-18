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Активность вулкана Безымянный на Камчатке усилилась, заявили ученые - РИА Новости, 18.10.2023
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08:19 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/kamchatka-1903508698.html
Активность вулкана Безымянный на Камчатке усилилась, заявили ученые
Активность вулкана Безымянный на Камчатке усилилась, заявили ученые - РИА Новости, 18.10.2023
Активность вулкана Безымянный на Камчатке усилилась, заявили ученые
Активное выдавливание раскаленной вязкой лавы и резкое увеличение мощности теплового излучения зафиксированы за последние сутки на вулкане Безымянный на... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:19
2023-10-18T08:19
происшествия
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россия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт – РИА Новости. Активное выдавливание раскаленной вязкой лавы и резкое увеличение мощности теплового излучения зафиксированы за последние сутки на вулкане Безымянный на Камчатке, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "По спутниковым данным, за прошедшие сутки наблюдается резкое увеличение мощности теплового излучения на Безымянном вулкане. Наибольшие значения наблюдаются в районе купола. Это связано с активным процессом выжимания свежего лавового материала и сходом раскаленных лавин", - говорится в сообщении. В среду выбросов пепла на Безымянном зафиксировано не было. Накануне вулкан произвел два выброса на высоту от 3,5 до 5 километров над уровнем моря. В настоящее время исполин закрыт облачностью, поэтому специалисты ведут наблюдения по спутниковым снимкам и данным сейсмических станций. Ранее РИА Новости сообщали, что ученые не исключают в ближайшие дни мощных пепловых выбросов из кратера Безымянного на высоту до 10-15 километров над уровнем моря при высоте вулкана в 2882 метра. МЧСМ России по Камчатскому краю выдало предупреждение о возможности пеплопадов в ближайших населенных пунктах. Также спасатели просят воздержаться от путешествий в район Безымянного туристов. Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20231017/kamchatka-1903317220.html
https://ria.ru/20230920/vulkan-1897429648.html
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, Российская академия наук
Активность вулкана Безымянный на Камчатке усилилась, заявили ученые

Ученые заявили, что на вулкане Безымянный идет выдавливание вязкой лавы

© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАНЛавовый купол вулкана Безымянный
Лавовый купол вулкана Безымянный
© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Лавовый купол вулкана Безымянный. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт – РИА Новости. Активное выдавливание раскаленной вязкой лавы и резкое увеличение мощности теплового излучения зафиксированы за последние сутки на вулкане Безымянный на Камчатке, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"По спутниковым данным, за прошедшие сутки наблюдается резкое увеличение мощности теплового излучения на Безымянном вулкане. Наибольшие значения наблюдаются в районе купола. Это связано с активным процессом выжимания свежего лавового материала и сходом раскаленных лавин", - говорится в сообщении.
Момент извержения вулкана Безымянный - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
На Камчатке активизируется вулкан Безымянный
Вчера, 15:39
В среду выбросов пепла на Безымянном зафиксировано не было. Накануне вулкан произвел два выброса на высоту от 3,5 до 5 километров над уровнем моря. В настоящее время исполин закрыт облачностью, поэтому специалисты ведут наблюдения по спутниковым снимкам и данным сейсмических станций.
Ранее РИА Новости сообщали, что ученые не исключают в ближайшие дни мощных пепловых выбросов из кратера Безымянного на высоту до 10-15 километров над уровнем моря при высоте вулкана в 2882 метра. МЧСМ России по Камчатскому краю выдало предупреждение о возможности пеплопадов в ближайших населенных пунктах. Также спасатели просят воздержаться от путешествий в район Безымянного туристов.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайРоссийская академия наук
 
 
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