https://ria.ru/20231018/kamchatka-1903508698.html

Активность вулкана Безымянный на Камчатке усилилась, заявили ученые

Активность вулкана Безымянный на Камчатке усилилась, заявили ученые - РИА Новости, 18.10.2023

Активность вулкана Безымянный на Камчатке усилилась, заявили ученые

Активное выдавливание раскаленной вязкой лавы и резкое увеличение мощности теплового излучения зафиксированы за последние сутки на вулкане Безымянный на... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:19

2023-10-18T08:19

2023-10-18T08:19

происшествия

камчатка

россия

камчатский край

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154965/73/1549657352_0:97:1033:678_1920x0_80_0_0_2bb552663b07fb82a6ea12ba808c126d.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт – РИА Новости. Активное выдавливание раскаленной вязкой лавы и резкое увеличение мощности теплового излучения зафиксированы за последние сутки на вулкане Безымянный на Камчатке, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "По спутниковым данным, за прошедшие сутки наблюдается резкое увеличение мощности теплового излучения на Безымянном вулкане. Наибольшие значения наблюдаются в районе купола. Это связано с активным процессом выжимания свежего лавового материала и сходом раскаленных лавин", - говорится в сообщении. В среду выбросов пепла на Безымянном зафиксировано не было. Накануне вулкан произвел два выброса на высоту от 3,5 до 5 километров над уровнем моря. В настоящее время исполин закрыт облачностью, поэтому специалисты ведут наблюдения по спутниковым снимкам и данным сейсмических станций. Ранее РИА Новости сообщали, что ученые не исключают в ближайшие дни мощных пепловых выбросов из кратера Безымянного на высоту до 10-15 километров над уровнем моря при высоте вулкана в 2882 метра. МЧСМ России по Камчатскому краю выдало предупреждение о возможности пеплопадов в ближайших населенных пунктах. Также спасатели просят воздержаться от путешествий в район Безымянного туристов. Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20231017/kamchatka-1903317220.html

https://ria.ru/20230920/vulkan-1897429648.html

камчатка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, россия, камчатский край, российская академия наук