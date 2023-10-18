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Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Хунки - РИА Новости, 18.10.2023
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15:52 18.10.2023 (обновлено: 16:48 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/gunko-1903634897.html
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Хунки
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Хунки - РИА Новости, 18.10.2023
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Хунки
Россия и Белоруссия проработают вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:52
2023-10-18T16:48
канада
россия
белоруссия
в мире
сергей шойгу
ярослав хунка
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия проработают вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), сообщили в Минобороны.&quot;Поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол на его (Хунки. — Прим. ред.) экстрадицию для проведения публичного судебного процесса&quot;, — заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время закрытой части совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.Он пояснил, что дает такое поручение с учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Хунки к военным преступникам как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина".Факты непосредственного участия в зверствах против советского мирного населения Львовской области, в том числе геноциде поляков и евреев, дают основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности, подчеркнул глава российского оборонного ведомства.Он напомнил, что Канада ратифицировала Конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", а преступления против человечности не имеют сроков давности.&quot;Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами. Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере&quot;, — заключил министр.Двадцать второго сентября 98-летнего Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады, посвященное визиту президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как ветерана борьбы против русских. Позднее выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС "Галичина", которую комплектовали из украинских националистов. Это подразделение не только сражалось с Красной армией, но и совершало зверства в отношении евреев, словаков, поляков, белорусов.Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин Энтони Рота, который пригласил Хунку, ушел в отставку.
https://ria.ru/20231013/natsist-1902490451.html
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канада, россия, белоруссия, в мире, сергей шойгу, ярослав хунка
Канада, Россия, Белоруссия, В мире, Сергей Шойгу, Ярослав Хунка
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Хунки

Шойгу поручил проработать экстрадицию эсэсовца Хунки из Канады

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия проработают вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), сообщили в Минобороны.
«

"Поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол на его (Хунки. — Прим. ред.) экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", — заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время закрытой части совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Он пояснил, что дает такое поручение с учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Хунки к военным преступникам как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина".
Факты непосредственного участия в зверствах против советского мирного населения Львовской области, в том числе геноциде поляков и евреев, дают основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности, подчеркнул глава российского оборонного ведомства.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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Он напомнил, что Канада ратифицировала Конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", а преступления против человечности не имеют сроков давности.
«

"Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами. Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере", — заключил министр.

Двадцать второго сентября 98-летнего Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады, посвященное визиту президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как ветерана борьбы против русских. Позднее выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС "Галичина", которую комплектовали из украинских националистов. Это подразделение не только сражалось с Красной армией, но и совершало зверства в отношении евреев, словаков, поляков, белорусов.
Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин Энтони Рота, который пригласил Хунку, ушел в отставку.
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