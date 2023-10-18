Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Хунки
Шойгу поручил проработать экстрадицию эсэсовца Хунки из Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия проработают вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), сообщили в Минобороны.
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"Поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол на его (Хунки. — Прим. ред.) экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", — заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время закрытой части совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Он пояснил, что дает такое поручение с учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Хунки к военным преступникам как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина".
Факты непосредственного участия в зверствах против советского мирного населения Львовской области, в том числе геноциде поляков и евреев, дают основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности, подчеркнул глава российского оборонного ведомства.
Он напомнил, что Канада ратифицировала Конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", а преступления против человечности не имеют сроков давности.
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"Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами. Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере", — заключил министр.
Двадцать второго сентября 98-летнего Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады, посвященное визиту президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как ветерана борьбы против русских. Позднее выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС "Галичина", которую комплектовали из украинских националистов. Это подразделение не только сражалось с Красной армией, но и совершало зверства в отношении евреев, словаков, поляков, белорусов.
Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин Энтони Рота, который пригласил Хунку, ушел в отставку.