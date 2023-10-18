https://ria.ru/20231018/gunko-1903634897.html

Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Хунки

Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Хунки - РИА Новости, 18.10.2023

Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Хунки

Россия и Белоруссия проработают вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:52

2023-10-18T15:52

2023-10-18T16:48

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в мире

сергей шойгу

ярослав хунка

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия проработают вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), сообщили в Минобороны."Поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол на его (Хунки. — Прим. ред.) экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", — заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время закрытой части совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.Он пояснил, что дает такое поручение с учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Хунки к военным преступникам как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина".Факты непосредственного участия в зверствах против советского мирного населения Львовской области, в том числе геноциде поляков и евреев, дают основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности, подчеркнул глава российского оборонного ведомства.Он напомнил, что Канада ратифицировала Конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", а преступления против человечности не имеют сроков давности."Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами. Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере", — заключил министр.Двадцать второго сентября 98-летнего Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады, посвященное визиту президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как ветерана борьбы против русских. Позднее выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС "Галичина", которую комплектовали из украинских националистов. Это подразделение не только сражалось с Красной армией, но и совершало зверства в отношении евреев, словаков, поляков, белорусов.Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин Энтони Рота, который пригласил Хунку, ушел в отставку.

https://ria.ru/20231013/natsist-1902490451.html

https://ria.ru/20231009/kanada-1901502044.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

канада, россия, белоруссия, в мире, сергей шойгу, ярослав хунка