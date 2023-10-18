МИД Китая заявил, что миру нужно сотрудничать, а не конфликтовать
Ван И: форум "Один пояс, один путь" послал миру сигнал, что нужно сотрудничать
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время фотографирования на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время фотографирования на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Нынешний форум "Один пояс, один путь" послал миру сигнал, что нам нужно сотрудничать, а не конфликтовать, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И.
"Форум отсюда, из Пекина, послал миру сигнал о том, что мы должны объединяться, а не раскалываться, сотрудничать, а не конфликтовать, нам нужно быть открытыми, а не замыкаться, нужен общий выигрыш, а не игра с нулевой суммой", - сказал Ван И. Он также отметил, что в условиях переменчивой ситуации в мире "Один пояс, один путь" всегда будет приносить стабильность и позитивную энергию миру.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.