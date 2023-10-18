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МИД Китая заявил, что миру нужно сотрудничать, а не конфликтовать - РИА Новости, 18.10.2023
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16:06 18.10.2023 (обновлено: 16:23 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/forum-1903638321.html
МИД Китая заявил, что миру нужно сотрудничать, а не конфликтовать
МИД Китая заявил, что миру нужно сотрудничать, а не конфликтовать - РИА Новости, 18.10.2023
МИД Китая заявил, что миру нужно сотрудничать, а не конфликтовать
Нынешний форум "Один пояс, один путь" послал миру сигнал, что нам нужно сотрудничать, а не конфликтовать, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:06
2023-10-18T16:23
мид кнр
форум "один пояс - один путь"
в мире
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Нынешний форум "Один пояс, один путь" послал миру сигнал, что нам нужно сотрудничать, а не конфликтовать, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И."Форум отсюда, из Пекина, послал миру сигнал о том, что мы должны объединяться, а не раскалываться, сотрудничать, а не конфликтовать, нам нужно быть открытыми, а не замыкаться, нужен общий выигрыш, а не игра с нулевой суммой", - сказал Ван И. Он также отметил, что в условиях переменчивой ситуации в мире "Один пояс, один путь" всегда будет приносить стабильность и позитивную энергию миру.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином."Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html
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мид кнр, форум "один пояс - один путь", в мире, китай, ван и (политик)
МИД КНР, Форум "Один пояс - один путь", В мире, Китай, Ван И (политик)
МИД Китая заявил, что миру нужно сотрудничать, а не конфликтовать

Ван И: форум "Один пояс, один путь" послал миру сигнал, что нужно сотрудничать

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время фотографирования на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время фотографирования на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время фотографирования на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Нынешний форум "Один пояс, один путь" послал миру сигнал, что нам нужно сотрудничать, а не конфликтовать, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И.
"Форум отсюда, из Пекина, послал миру сигнал о том, что мы должны объединяться, а не раскалываться, сотрудничать, а не конфликтовать, нам нужно быть открытыми, а не замыкаться, нужен общий выигрыш, а не игра с нулевой суммой", - сказал Ван И. Он также отметил, что в условиях переменчивой ситуации в мире "Один пояс, один путь" всегда будет приносить стабильность и позитивную энергию миру.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Логотип форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Европа — за бортом: в Пекине строят инфраструктуру нового мира
17 октября, 08:00
 
МИД КНРФорум "Один пояс - один путь"В миреКитайВан И (политик)
 
 
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