https://ria.ru/20231018/forum-1903638321.html

МИД Китая заявил, что миру нужно сотрудничать, а не конфликтовать

МИД Китая заявил, что миру нужно сотрудничать, а не конфликтовать - РИА Новости, 18.10.2023

МИД Китая заявил, что миру нужно сотрудничать, а не конфликтовать

Нынешний форум "Один пояс, один путь" послал миру сигнал, что нам нужно сотрудничать, а не конфликтовать, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:06

2023-10-18T16:06

2023-10-18T16:23

мид кнр

форум "один пояс - один путь"

в мире

китай

ван и (политик)

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Нынешний форум "Один пояс, один путь" послал миру сигнал, что нам нужно сотрудничать, а не конфликтовать, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И."Форум отсюда, из Пекина, послал миру сигнал о том, что мы должны объединяться, а не раскалываться, сотрудничать, а не конфликтовать, нам нужно быть открытыми, а не замыкаться, нужен общий выигрыш, а не игра с нулевой суммой", - сказал Ван И. Он также отметил, что в условиях переменчивой ситуации в мире "Один пояс, один путь" всегда будет приносить стабильность и позитивную энергию миру.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином."Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

мид кнр, форум "один пояс - один путь", в мире, китай, ван и (политик)