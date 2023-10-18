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Китай добавит 11 миллиардов долларов в фонд "Шелкового пути" - РИА Новости, 18.10.2023
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06:59 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/fond-1903501744.html
Китай добавит 11 миллиардов долларов в фонд "Шелкового пути"
Китай добавит 11 миллиардов долларов в фонд "Шелкового пути" - РИА Новости, 18.10.2023
Китай добавит 11 миллиардов долларов в фонд "Шелкового пути"
Китай добавит 80 миллиардов юаней (10,9 миллиарда долларов) в фонд "Шелкового пути" для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T06:59
2023-10-18T06:59
китай
пекин
центральная азия
си цзиньпин
форум "один пояс - один путь"
экономика
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай добавит 80 миллиардов юаней (10,9 миллиарда долларов) в фонд "Шелкового пути" для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на третьем международном форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. "Банк развития Китая (China Development Bank) и Экспортно-импортный банк Китая (Export–Import Bank of China) каждый откроют окно финансирования в размере 350 миллиардов юаней (47,8 миллиарда долларов), а в фонд "Шелкового пути" будет добавлено 80 миллиардов юаней (10,9 миллиарда долларов) новых средств для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", - заявил китайский лидер. Он также добавил, что в рамках форума высокого уровня "Один пояс, один путь" состоялся бизнес-форум, по итогам которого были достигнуты соглашения о сотрудничестве на сумму 97,2 миллиарда долларов. Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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китай, пекин, центральная азия, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь", экономика
Китай, Пекин, Центральная Азия, Си Цзиньпин, Форум "Один пояс - один путь", Экономика
Китай добавит 11 миллиардов долларов в фонд "Шелкового пути"

Си Цзиньпин: КНР добавит 11 миллиардов долларов в фонд "Шелкового пути"

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги Китая в Пекине
Флаги Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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Флаги Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай добавит 80 миллиардов юаней (10,9 миллиарда долларов) в фонд "Шелкового пути" для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на третьем международном форуме "Один пояс, один путь" в Пекине.
«
"Банк развития Китая (China Development Bank) и Экспортно-импортный банк Китая (Export–Import Bank of China) каждый откроют окно финансирования в размере 350 миллиардов юаней (47,8 миллиарда долларов), а в фонд "Шелкового пути" будет добавлено 80 миллиардов юаней (10,9 миллиарда долларов) новых средств для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", - заявил китайский лидер.
Он также добавил, что в рамках форума высокого уровня "Один пояс, один путь" состоялся бизнес-форум, по итогам которого были достигнуты соглашения о сотрудничестве на сумму 97,2 миллиарда долларов.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Китай готов способствовать модернизации всех стран мира, заявил Си Цзиньпин
05:46
 
КитайПекинЦентральная АзияСи ЦзиньпинФорум "Один пояс - один путь"Экономика
 
 
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