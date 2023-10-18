https://ria.ru/20231018/fond-1903501744.html

Китай добавит 11 миллиардов долларов в фонд "Шелкового пути"

Китай добавит 11 миллиардов долларов в фонд "Шелкового пути" - РИА Новости, 18.10.2023

Китай добавит 11 миллиардов долларов в фонд "Шелкового пути"

Китай добавит 80 миллиардов юаней (10,9 миллиарда долларов) в фонд "Шелкового пути" для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T06:59

2023-10-18T06:59

2023-10-18T06:59

китай

пекин

центральная азия

си цзиньпин

форум "один пояс - один путь"

экономика

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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай добавит 80 миллиардов юаней (10,9 миллиарда долларов) в фонд "Шелкового пути" для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на третьем международном форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. "Банк развития Китая (China Development Bank) и Экспортно-импортный банк Китая (Export–Import Bank of China) каждый откроют окно финансирования в размере 350 миллиардов юаней (47,8 миллиарда долларов), а в фонд "Шелкового пути" будет добавлено 80 миллиардов юаней (10,9 миллиарда долларов) новых средств для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", - заявил китайский лидер. Он также добавил, что в рамках форума высокого уровня "Один пояс, один путь" состоялся бизнес-форум, по итогам которого были достигнуты соглашения о сотрудничестве на сумму 97,2 миллиарда долларов. Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20231018/modernizatsiya-1903498000.html

китай

пекин

центральная азия

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китай, пекин, центральная азия, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь", экономика