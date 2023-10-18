https://ria.ru/20231018/f-16-1903594332.html

Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу

Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу - РИА Новости, 18.10.2023

Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу

Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:34

2023-10-18T13:34

2023-10-18T13:35

специальная военная операция на украине

россия

украина

f-16

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии."Соединённые Штаты Америки и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы. В практическую плоскость перешёл вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", - сказал Шойгу.Он отметил, что "страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наёмников и консультантов".По словам министра, защищая киевский режим, "коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах"."Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объём израсходованных на Украину средств достиг почти 200 миллиардов долларов", - добавил он.

https://ria.ru/20231018/putin-1903587220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, f-16, сергей шойгу, безопасность