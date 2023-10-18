https://ria.ru/20231018/f-16-1903594332.html
Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу
Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу - РИА Новости, 18.10.2023
Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу
Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:34
2023-10-18T13:34
2023-10-18T13:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
f-16
сергей шойгу
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899489346_0:98:1765:1091_1920x0_80_0_0_db755a5ed05aa6bccbfec52d2deffb79.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии."Соединённые Штаты Америки и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы. В практическую плоскость перешёл вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", - сказал Шойгу.Он отметил, что "страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наёмников и консультантов".По словам министра, защищая киевский режим, "коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах"."Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объём израсходованных на Украину средств достиг почти 200 миллиардов долларов", - добавил он.
https://ria.ru/20231018/putin-1903587220.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899489346_233:0:1725:1119_1920x0_80_0_0_d1c297ef9a255e1ea9e4ea39031b8b14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, f-16, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, F-16, Сергей Шойгу, Безопасность
Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу
Шойгу: Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16 в 2024 году