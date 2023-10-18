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Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 18.10.2023 (обновлено: 13:35 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/f-16-1903594332.html
Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу
Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу - РИА Новости, 18.10.2023
Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу
Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:34
2023-10-18T13:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
f-16
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии."Соединённые Штаты Америки и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы. В практическую плоскость перешёл вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", - сказал Шойгу.Он отметил, что "страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наёмников и консультантов".По словам министра, защищая киевский режим, "коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах"."Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объём израсходованных на Украину средств достиг почти 200 миллиардов долларов", - добавил он.
https://ria.ru/20231018/putin-1903587220.html
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россия, украина, f-16, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, F-16, Сергей Шойгу, Безопасность
Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу

Шойгу: Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16 в 2024 году

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
«
"Соединённые Штаты Америки и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы. В практическую плоскость перешёл вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", - сказал Шойгу.
Он отметил, что "страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наёмников и консультантов".
По словам министра, защищая киевский режим, "коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах".
"Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объём израсходованных на Украину средств достиг почти 200 миллиардов долларов", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаF-16Сергей ШойгуБезопасность
 
 
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