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"Реванш реальности": европейцем быть опасно - РИА Новости, 18.10.2023
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08:00 18.10.2023 (обновлено: 08:03 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/evropa-1903441263.html
"Реванш реальности": европейцем быть опасно
"Реванш реальности": европейцем быть опасно - РИА Новости, 18.10.2023
"Реванш реальности": европейцем быть опасно
В Брюсселе шведов призвали "не выставлять напоказ, что они шведы". И посоветовали свернуть флаги и убрать другие признаки, по которым можно определить их... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:00
2023-10-18T08:03
аналитика
европа
брюссель
швеция
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В Брюсселе шведов призвали "не выставлять напоказ, что они шведы". И посоветовали свернуть флаги и убрать другие признаки, по которым можно определить их национальную принадлежность. Оно и понятно — бельгийские полиция и спецслужбы в понедельник выступили на все деньги, так что гарантировать безопасность гостям никто не может.Напомним: вечером во время футбольного матча сборных выходец из Туниса расстрелял двоих шведских болельщиков и ранил женщину. После этого он, ничтоже сумняшеся, продолжил колесить по ночному Брюсселю. Нейтрализовать его удалось только утром следующего дня в одном из столичных кафе. Вероятно, в этот момент он завтракал местными вафлями, поражаясь собственной безнаказанности.А потом заговорила пресса. И выяснилось: полиция уже несколько лет располагала данными о том, что нелегал придерживается радикальных взглядов и даже хотел поехать в горячую точку. Также они знали, что злоумышленник занимался перевозкой беженцев в страну. Но ничего не сделали.Впечатлительному читателю на фоне череды печальных новостей о конфликтах и терактах, происходящих в последние годы, может показаться, что с миром что-то не так. Напротив, мир как раз-таки работает по тем же законам, которые определяли ход событий и раньше.Оправдывать теракт в Брюсселе бесчеловечно, но полагать, что он произошел сам по себе, а не стал логическим результатом политики западных стран — непозволительная наивность. И речь не только про прокол полиции. Проблемы кроются куда глубже.Думается, неслучайно жертвами террориста стали именно подданные Швеции: Стокгольм поддержал действия Израиля в секторе Газа и ретиво отстаивает право сжигать Коран всем, кому это будет угодно. В этой связи возникает закономерный вопрос: стоит ли жертвовать безопасностью собственных граждан во имя свободы попрания чужой веры?И в позиции шведского руководства по этому вопросу как в капле воды отражается океан проблем глобального Запада. Европа кишит исламистскими радикалами всех мастей: таково тяжелое наследие колониализма и арабской весны. Последняя, если говорить максимально простыми словами, подавалась как попытка сделать из Ближнего Востока нечто похожее на Европу. Конечно, это был всего-навсего "маркетинговый ход" для защиты интересов западных архитекторов этих волнений, но обернулось все это диаметрально противоположным результатом — Европа сама стала походить на Ближний Восток. И отнюдь не в том, за что его обычно любят.В возведенном после победы в холодной войне либеральном замке из стекла Запад принялся разбрасываться камнями. Убежденность в собственном превосходстве сыграла с ним злую шутку.Запад стал строить мир на принципах, в которые сам не верил, но которые стали удобным инструментом манипуляции. Где надо — помогут "повстанцам", где надо — поборют "террористов". Где надо — осудят "военных преступников", где надо — поддержат "самозащиту". Где надо — поддержат "суверенный выбор народа", где надо — заклеймят "сепаратистов". И далее по списку.Теперь за это приходится платить. Часть государств, пострадавших от такой политики, окрепла и бросает Западу вызов. Но это внешний соперник — с ним хотя бы понятно, как бороться. А вот как бороться с врагом внутренним — уже ставшими частью Запада радикалами, чьи народы ощутили все прелести "конца истории", ни Европа, ни США не знают. Пример Швеции в этом случае показателен. Наступает мир, в котором опасно быть европейцем.
https://ria.ru/20231017/detali-1903403068.html
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европа
брюссель
швеция
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Давид Нармания
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РИА Новости
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аналитика, европа, брюссель, швеция
Аналитика, Европа, Брюссель, Швеция

"Реванш реальности": европейцем быть опасно

© AFP 2023 / BELGA / JAMES ARTHUR GEKIEREСотрудники полиции в районе Шаербек в Брюсселе, где был нейтрализован подозреваемый в убийстве двух футбольных болельщиков из Швеции
Сотрудники полиции в районе Шаербек в Брюсселе, где был нейтрализован подозреваемый в убийстве двух футбольных болельщиков из Швеции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / BELGA / JAMES ARTHUR GEKIERE
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Давид Нармания
Давид Нармания
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В Брюсселе шведов призвали "не выставлять напоказ, что они шведы". И посоветовали свернуть флаги и убрать другие признаки, по которым можно определить их национальную принадлежность. Оно и понятно — бельгийские полиция и спецслужбы в понедельник выступили на все деньги, так что гарантировать безопасность гостям никто не может.
Напомним: вечером во время футбольного матча сборных выходец из Туниса расстрелял двоих шведских болельщиков и ранил женщину. После этого он, ничтоже сумняшеся, продолжил колесить по ночному Брюсселю. Нейтрализовать его удалось только утром следующего дня в одном из столичных кафе. Вероятно, в этот момент он завтракал местными вафлями, поражаясь собственной безнаказанности.
Теракт в Брюсселе
© AFP 2023 / JOHN THYS

В Брюсселе мужчина начал стрелять в людей перед футбольным матчем между сборными Бельгии и Швеции.

Шведские болельщики на трибунах во время отборочного футбольного матча Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции на стадионе Кинг Бодуэн после стрельбы в центре Брюсселя

В Брюсселе мужчина начал стрелять в людей перед футбольным матчем между сборными Бельгии и Швеции.

© AFP 2023 / JOHN THYS
1 из 8
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По последним данным, погибли два человека, еще один ранен.

Инспекторы работают в районе, где произошла стрельба в центре Брюсселя

По последним данным, погибли два человека, еще один ранен.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
2 из 8
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поддержать национальную футбольную сборную.

Болельщики на трибунах после приостановки футбольного матча отборочного турнира группы F Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции на стадионе Кинг Бодуэн в Брюсселе

Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поддержать национальную футбольную сборную.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
3 из 8
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Матч прервали, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва.

Болельщики покидают стадион после приостановки футбольного матча отборочного турнира Евро-2024 в группе F между сборными Бельгии и Швеции на стадионе Кинг Бодуэн в Брюсселе

Матч прервали, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
4 из 8
© AP Photo / Nicolas Landemard

Уровень опасности в Брюсселе повысили до максимального четвертого.

Полицейский на месте стрельбы в Брюсселе

Уровень опасности в Брюсселе повысили до максимального четвертого.

© AP Photo / Nicolas Landemard
5 из 8
© AFP 2023 / HATIM KAGHAT

Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта.

Офицер полиции около стадиона, где двое шведов были застрелены в результате нападения в Брюсселе

Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта.

© AFP 2023 / HATIM KAGHAT
6 из 8
© AP Photo / Martin Meissner

Им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.

Кинологи бельгийской полиции стоят за оцепленным районом недалеко от места в Брюсселе, где был застрелен подозреваемый в нападении на болельщиков

Им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.

© AP Photo / Martin Meissner
7 из 8
© AP Photo / Martin Meissner

Сообщается, что мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.

Бельгийский полицейский недалеко от места в Брюсселе, где был застрелен подозреваемый в нападении на болельщиков

Сообщается, что мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.

© AP Photo / Martin Meissner
8 из 8

В Брюсселе мужчина начал стрелять в людей перед футбольным матчем между сборными Бельгии и Швеции.

© AFP 2023 / JOHN THYS
1 из 8

По последним данным, погибли два человека, еще один ранен.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
2 из 8

Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поддержать национальную футбольную сборную.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
3 из 8

Матч прервали, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
4 из 8

Уровень опасности в Брюсселе повысили до максимального четвертого.

© AP Photo / Nicolas Landemard
5 из 8

Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта.

© AFP 2023 / HATIM KAGHAT
6 из 8

Им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.

© AP Photo / Martin Meissner
7 из 8

Сообщается, что мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.

© AP Photo / Martin Meissner
8 из 8
А потом заговорила пресса. И выяснилось: полиция уже несколько лет располагала данными о том, что нелегал придерживается радикальных взглядов и даже хотел поехать в горячую точку. Также они знали, что злоумышленник занимался перевозкой беженцев в страну. Но ничего не сделали.
Впечатлительному читателю на фоне череды печальных новостей о конфликтах и терактах, происходящих в последние годы, может показаться, что с миром что-то не так. Напротив, мир как раз-таки работает по тем же законам, которые определяли ход событий и раньше.
Оправдывать теракт в Брюсселе бесчеловечно, но полагать, что он произошел сам по себе, а не стал логическим результатом политики западных стран — непозволительная наивность. И речь не только про прокол полиции. Проблемы кроются куда глубже.
Бельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
СМИ: полиция Брюсселя рассказала о новых деталях в деле о теракте
Вчера, 17:18
Думается, неслучайно жертвами террориста стали именно подданные Швеции: Стокгольм поддержал действия Израиля в секторе Газа и ретиво отстаивает право сжигать Коран всем, кому это будет угодно. В этой связи возникает закономерный вопрос: стоит ли жертвовать безопасностью собственных граждан во имя свободы попрания чужой веры?
И в позиции шведского руководства по этому вопросу как в капле воды отражается океан проблем глобального Запада. Европа кишит исламистскими радикалами всех мастей: таково тяжелое наследие колониализма и арабской весны. Последняя, если говорить максимально простыми словами, подавалась как попытка сделать из Ближнего Востока нечто похожее на Европу. Конечно, это был всего-навсего "маркетинговый ход" для защиты интересов западных архитекторов этих волнений, но обернулось все это диаметрально противоположным результатом — Европа сама стала походить на Ближний Восток. И отнюдь не в том, за что его обычно любят.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным
3 октября, 10:53
В возведенном после победы в холодной войне либеральном замке из стекла Запад принялся разбрасываться камнями. Убежденность в собственном превосходстве сыграла с ним злую шутку.
Запад стал строить мир на принципах, в которые сам не верил, но которые стали удобным инструментом манипуляции. Где надо — помогут "повстанцам", где надо — поборют "террористов". Где надо — осудят "военных преступников", где надо — поддержат "самозащиту". Где надо — поддержат "суверенный выбор народа", где надо — заклеймят "сепаратистов". И далее по списку.
Мигранты на итальянском острове Лампедуза - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
СМИ: европейцы лишаются свободы перемещения из-за кризиса с мигрантами
28 сентября, 12:51
Теперь за это приходится платить. Часть государств, пострадавших от такой политики, окрепла и бросает Западу вызов. Но это внешний соперник — с ним хотя бы понятно, как бороться. А вот как бороться с врагом внутренним — уже ставшими частью Запада радикалами, чьи народы ощутили все прелести "конца истории", ни Европа, ни США не знают. Пример Швеции в этом случае показателен. Наступает мир, в котором опасно быть европейцем.
 
АналитикаЕвропаБрюссельШвеция
 
 
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