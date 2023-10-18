"Реванш реальности": европейцем быть опасно

В Брюсселе шведов призвали "не выставлять напоказ, что они шведы". И посоветовали свернуть флаги и убрать другие признаки, по которым можно определить их национальную принадлежность. Оно и понятно — бельгийские полиция и спецслужбы в понедельник выступили на все деньги, так что гарантировать безопасность гостям никто не может.Напомним: вечером во время футбольного матча сборных выходец из Туниса расстрелял двоих шведских болельщиков и ранил женщину. После этого он, ничтоже сумняшеся, продолжил колесить по ночному Брюсселю. Нейтрализовать его удалось только утром следующего дня в одном из столичных кафе. Вероятно, в этот момент он завтракал местными вафлями, поражаясь собственной безнаказанности.А потом заговорила пресса. И выяснилось: полиция уже несколько лет располагала данными о том, что нелегал придерживается радикальных взглядов и даже хотел поехать в горячую точку. Также они знали, что злоумышленник занимался перевозкой беженцев в страну. Но ничего не сделали.Впечатлительному читателю на фоне череды печальных новостей о конфликтах и терактах, происходящих в последние годы, может показаться, что с миром что-то не так. Напротив, мир как раз-таки работает по тем же законам, которые определяли ход событий и раньше.Оправдывать теракт в Брюсселе бесчеловечно, но полагать, что он произошел сам по себе, а не стал логическим результатом политики западных стран — непозволительная наивность. И речь не только про прокол полиции. Проблемы кроются куда глубже.Думается, неслучайно жертвами террориста стали именно подданные Швеции: Стокгольм поддержал действия Израиля в секторе Газа и ретиво отстаивает право сжигать Коран всем, кому это будет угодно. В этой связи возникает закономерный вопрос: стоит ли жертвовать безопасностью собственных граждан во имя свободы попрания чужой веры?И в позиции шведского руководства по этому вопросу как в капле воды отражается океан проблем глобального Запада. Европа кишит исламистскими радикалами всех мастей: таково тяжелое наследие колониализма и арабской весны. Последняя, если говорить максимально простыми словами, подавалась как попытка сделать из Ближнего Востока нечто похожее на Европу. Конечно, это был всего-навсего "маркетинговый ход" для защиты интересов западных архитекторов этих волнений, но обернулось все это диаметрально противоположным результатом — Европа сама стала походить на Ближний Восток. И отнюдь не в том, за что его обычно любят.В возведенном после победы в холодной войне либеральном замке из стекла Запад принялся разбрасываться камнями. Убежденность в собственном превосходстве сыграла с ним злую шутку.Запад стал строить мир на принципах, в которые сам не верил, но которые стали удобным инструментом манипуляции. Где надо — помогут "повстанцам", где надо — поборют "террористов". Где надо — осудят "военных преступников", где надо — поддержат "самозащиту". Где надо — поддержат "суверенный выбор народа", где надо — заклеймят "сепаратистов". И далее по списку.Теперь за это приходится платить. Часть государств, пострадавших от такой политики, окрепла и бросает Западу вызов. Но это внешний соперник — с ним хотя бы понятно, как бороться. А вот как бороться с врагом внутренним — уже ставшими частью Запада радикалами, чьи народы ощутили все прелести "конца истории", ни Европа, ни США не знают. Пример Швеции в этом случае показателен. Наступает мир, в котором опасно быть европейцем.
В Брюсселе шведов призвали "не выставлять напоказ, что они шведы". И посоветовали свернуть флаги и убрать другие признаки, по которым можно определить их национальную принадлежность. Оно и понятно — бельгийские полиция и спецслужбы в понедельник выступили на все деньги, так что гарантировать безопасность гостям никто не может.
Напомним: вечером во время футбольного матча сборных выходец из Туниса расстрелял двоих шведских болельщиков и ранил женщину. После этого он, ничтоже сумняшеся, продолжил колесить по ночному Брюсселю. Нейтрализовать его удалось только утром следующего дня в одном из столичных кафе. Вероятно, в этот момент он завтракал местными вафлями, поражаясь собственной безнаказанности.
А потом заговорила пресса. И выяснилось: полиция уже несколько лет располагала данными о том, что нелегал придерживается радикальных взглядов и даже хотел поехать в горячую точку. Также они знали, что злоумышленник занимался перевозкой беженцев в страну. Но ничего не сделали.
Впечатлительному читателю на фоне череды печальных новостей о конфликтах и терактах, происходящих в последние годы, может показаться, что с миром что-то не так. Напротив, мир как раз-таки работает по тем же законам, которые определяли ход событий и раньше.
Оправдывать теракт в Брюсселе бесчеловечно, но полагать, что он произошел сам по себе, а не стал логическим результатом политики западных стран — непозволительная наивность. И речь не только про прокол полиции. Проблемы кроются куда глубже.
СМИ: полиция Брюсселя рассказала о новых деталях в деле о теракте
Вчера, 17:18
Думается, неслучайно жертвами террориста стали именно подданные Швеции: Стокгольм поддержал действия Израиля в секторе Газа и ретиво отстаивает право сжигать Коран всем, кому это будет угодно. В этой связи возникает закономерный вопрос: стоит ли жертвовать безопасностью собственных граждан во имя свободы попрания чужой веры?
И в позиции шведского руководства по этому вопросу как в капле воды отражается океан проблем глобального Запада. Европа кишит исламистскими радикалами всех мастей: таково тяжелое наследие колониализма и арабской весны. Последняя, если говорить максимально простыми словами, подавалась как попытка сделать из Ближнего Востока нечто похожее на Европу. Конечно, это был всего-навсего "маркетинговый ход" для защиты интересов западных архитекторов этих волнений, но обернулось все это диаметрально противоположным результатом — Европа сама стала походить на Ближний Восток. И отнюдь не в том, за что его обычно любят.
В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным
3 октября, 10:53
В возведенном после победы в холодной войне либеральном замке из стекла Запад принялся разбрасываться камнями. Убежденность в собственном превосходстве сыграла с ним злую шутку.
Запад стал строить мир на принципах, в которые сам не верил, но которые стали удобным инструментом манипуляции. Где надо — помогут "повстанцам", где надо — поборют "террористов". Где надо — осудят "военных преступников", где надо — поддержат "самозащиту". Где надо — поддержат "суверенный выбор народа", где надо — заклеймят "сепаратистов". И далее по списку.
СМИ: европейцы лишаются свободы перемещения из-за кризиса с мигрантами
28 сентября, 12:51
Теперь за это приходится платить. Часть государств, пострадавших от такой политики, окрепла и бросает Западу вызов. Но это внешний соперник — с ним хотя бы понятно, как бороться. А вот как бороться с врагом внутренним — уже ставшими частью Запада радикалами, чьи народы ощутили все прелести "конца истории", ни Европа, ни США не знают. Пример Швеции в этом случае показателен. Наступает мир, в котором опасно быть европейцем.
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