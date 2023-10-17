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Теракт в Брюсселе - РИА Новости, 17.10.2023
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12:15 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/terakt-1903282169.html
Теракт в Брюсселе
Теракт в Брюсселе - РИА Новости, 17.10.2023
Теракт в Брюсселе
В Бельгии мужчина открыл стрельбу перед футбольным матчем. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:15
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фото
в мире
бельгия
брюссель
швеция
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В Бельгии мужчина открыл стрельбу перед футбольным матчем. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, в мире, бельгия, брюссель, швеция
Фото, В мире, Бельгия, Брюссель, Швеция

Теракт в Брюсселе

Читать ria.ru в
В Бельгии мужчина открыл стрельбу перед футбольным матчем. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2023 / JOHN THYS

В Брюсселе мужчина начал стрелять в людей перед футбольным матчем между сборными Бельгии и Швеции.

Шведские болельщики на трибунах во время отборочного футбольного матча Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции на стадионе Кинг Бодуэн после стрельбы в центре Брюсселя

В Брюсселе мужчина начал стрелять в людей перед футбольным матчем между сборными Бельгии и Швеции.

© AFP 2023 / JOHN THYS
1 из 8
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По последним данным, погибли два человека, еще один ранен.

Инспекторы работают в районе, где произошла стрельба в центре Брюсселя

По последним данным, погибли два человека, еще один ранен.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
2 из 8
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поддержать национальную футбольную сборную.

Болельщики на трибунах после приостановки футбольного матча отборочного турнира группы F Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции на стадионе Кинг Бодуэн в Брюсселе

Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поддержать национальную футбольную сборную.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
3 из 8
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Матч прервали, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва.

Болельщики покидают стадион после приостановки футбольного матча отборочного турнира Евро-2024 в группе F между сборными Бельгии и Швеции на стадионе Кинг Бодуэн в Брюсселе

Матч прервали, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
4 из 8
© AP Photo / Nicolas Landemard

Уровень опасности в Брюсселе повысили до максимального четвертого.

Полицейский на месте стрельбы в Брюсселе

Уровень опасности в Брюсселе повысили до максимального четвертого.

© AP Photo / Nicolas Landemard
5 из 8
© AFP 2023 / HATIM KAGHAT

Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта.

Офицер полиции около стадиона, где двое шведов были застрелены в результате нападения в Брюсселе

Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта.

© AFP 2023 / HATIM KAGHAT
6 из 8
© AP Photo / Martin Meissner

Им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.

Кинологи бельгийской полиции стоят за оцепленным районом недалеко от места в Брюсселе, где был застрелен подозреваемый в нападении на болельщиков

Им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.

© AP Photo / Martin Meissner
7 из 8
© AP Photo / Martin Meissner

Сообщается, что мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.

Бельгийский полицейский недалеко от места в Брюсселе, где был застрелен подозреваемый в нападении на болельщиков

Сообщается, что мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.

© AP Photo / Martin Meissner
8 из 8
 
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