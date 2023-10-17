https://ria.ru/20231017/terakt-1903282169.html

Теракт в Брюсселе

Теракт в Брюсселе - РИА Новости, 17.10.2023

Теракт в Брюсселе

В Бельгии мужчина открыл стрельбу перед футбольным матчем. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:15

2023-10-17T12:15

2023-10-17T12:15

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брюссель

швеция

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В Бельгии мужчина открыл стрельбу перед футбольным матчем. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

бельгия

брюссель

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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