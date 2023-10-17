Теракт в Брюсселе

В Брюсселе мужчина начал стрелять в людей перед футбольным матчем между сборными Бельгии и Швеции.
В Брюсселе мужчина начал стрелять в людей перед футбольным матчем между сборными Бельгии и Швеции.
По последним данным, погибли два человека, еще один ранен.
Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поддержать национальную футбольную сборную.
Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поддержать национальную футбольную сборную.
Матч прервали, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва.
Матч прервали, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва.
Уровень опасности в Брюсселе повысили до максимального четвертого.
Уровень опасности в Брюсселе повысили до максимального четвертого.
Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта.
Им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.
Им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.
Сообщается, что мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.
Сообщается, что мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.