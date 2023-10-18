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Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы - РИА Новости, 18.10.2023

Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

Министерство просвещения России установило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в педагогические вузы, подведомственные... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T19:33

2023-10-18T19:33

2023-10-18T19:33

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство просвещения России установило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в педагогические вузы, подведомственные министерству, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Для поступления в педвузы необходимо будет набрать минимум 42 балла на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, 39 – по математике, физике, химии и биологии, 40 баллов – на экзаменах по литературе и географии, 35 – по истории, 30 – по иностранному языку и 44 – по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор