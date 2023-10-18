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Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы - РИА Новости, 18.10.2023
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Год педагога и наставника
 
19:33 18.10.2023
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Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы
Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы - РИА Новости, 18.10.2023
Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы
Министерство просвещения России установило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в педагогические вузы, подведомственные... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:33
2023-10-18T19:33
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство просвещения России установило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в педагогические вузы, подведомственные министерству, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Для поступления в педвузы необходимо будет набрать минимум 42 балла на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, 39 – по математике, физике, химии и биологии, 40 баллов – на экзаменах по литературе и географии, 35 – по истории, 30 – по иностранному языку и 44 – по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
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Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОрганизатор и ученики перед началом сдачи досрочного единого государственного экзамена по литературе
Организатор и ученики перед началом сдачи досрочного единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство просвещения России установило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в педагогические вузы, подведомственные министерству, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Для поступления в педвузы необходимо будет набрать минимум 42 балла на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, 39 – по математике, физике, химии и биологии, 40 баллов – на экзаменах по литературе и географии, 35 – по истории, 30 – по иностранному языку и 44 – по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
 
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