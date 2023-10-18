https://ria.ru/20231018/briefing-1903588275.html

Путин ответил на вопросы журналистов в Китае

Путин ответил на вопросы журналистов в Китае - РИА Новости, 18.10.2023

Путин ответил на вопросы журналистов в Китае

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Пекин, где прошли Международный форум "Один пояс, один путь" и переговоры с председателем КНР... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:17

2023-10-18T13:17

2023-10-18T13:22

владимир путин

си цзиньпин

миг-31

воздушно-космические силы россии

черное море

китай

украина

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Пекин, где прошли Международный форум "Один пояс, один путь" и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Самое интересное из выступления президента — в материале РИА Новости.ВКС будут патрулировать Черное море с ракетами "Кинжал"Путин сообщил, что поручил руководству Минобороны начать постоянное патрулирование нейтральных участков Черного моря. Эту задачу будут выполнять самолеты МиГ-31, оснащенные ракетами "Кинжал"."Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море".Об этом президент рассказал, отвечая на вопрос о поставках американских ракет ATACMS Киеву. Путин отметил, что такое решение Вашингтона не только продлевает агонию Украины, но все сильнее втягивает США в конфликт."Во-первых, это, конечно, наносит вред и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки".О ближневосточном конфликтеОтвечая на вопрос о недавнем "марафоне телефонных переговоров" с лидерами стран Ближнего Востока, российский лидер отметил, что, по его ощущениям, основные игроки не хотят углубления палестино-израильского конфликта."У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации. <...> Вот на мой взгляд, основные игроки: кто-то по определению не хочет, кто-то что-то опасается, но вот готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну — у меня так сложилось впечатление, таких практически нет".Россия занимает высокое место среди партнеров ПекинаГоворя о двустороннем сотрудничестве с Китаем, президент отметил, что внешние факторы и конфликты — это общие угрозы для двух стран, они только укрепляют взаимодействие."Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет. <...> Я сказал, что Россия занимает шестое место в числе торговых партнеров Китая, на самом деле это, если чисто формально подходить, это не так, она занимает гораздо более высокое место"."Один пояс, один путь" — глобальная инициативаРоссия заинтересована в реализации китайской инициативы "Один пояс, один путь", отметил Путин. Он подчеркнул, что она носит глобальный характер."Она касается практически всех регионов мира: и американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и России".

черное море

китай

украина

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владимир путин, си цзиньпин, миг-31, воздушно-космические силы россии, черное море, китай, украина, видео