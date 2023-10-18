Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопросы журналистов в Китае - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 18.10.2023 (обновлено: 13:22 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/briefing-1903588275.html
Путин ответил на вопросы журналистов в Китае
Путин ответил на вопросы журналистов в Китае - РИА Новости, 18.10.2023
Путин ответил на вопросы журналистов в Китае
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Пекин, где прошли Международный форум "Один пояс, один путь" и переговоры с председателем КНР... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:17
2023-10-18T13:22
владимир путин
си цзиньпин
миг-31
воздушно-космические силы россии
черное море
китай
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903428633_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_4d3e89bb08e7d644044c3eda2e7a72d5.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Пекин, где прошли Международный форум "Один пояс, один путь" и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Самое интересное из выступления президента — в материале РИА Новости.ВКС будут патрулировать Черное море с ракетами "Кинжал"Путин сообщил, что поручил руководству Минобороны начать постоянное патрулирование нейтральных участков Черного моря. Эту задачу будут выполнять самолеты МиГ-31, оснащенные ракетами "Кинжал"."Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море".Об этом президент рассказал, отвечая на вопрос о поставках американских ракет ATACMS Киеву. Путин отметил, что такое решение Вашингтона не только продлевает агонию Украины, но все сильнее втягивает США в конфликт.&quot;Во-первых, это, конечно, наносит вред и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки&quot;.О ближневосточном конфликтеОтвечая на вопрос о недавнем "марафоне телефонных переговоров" с лидерами стран Ближнего Востока, российский лидер отметил, что, по его ощущениям, основные игроки не хотят углубления палестино-израильского конфликта."У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации. &lt;...&gt; Вот на мой взгляд, основные игроки: кто-то по определению не хочет, кто-то что-то опасается, но вот готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну — у меня так сложилось впечатление, таких практически нет".Россия занимает высокое место среди партнеров ПекинаГоворя о двустороннем сотрудничестве с Китаем, президент отметил, что внешние факторы и конфликты — это общие угрозы для двух стран, они только укрепляют взаимодействие."Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет. &lt;...&gt; Я сказал, что Россия занимает шестое место в числе торговых партнеров Китая, на самом деле это, если чисто формально подходить, это не так, она занимает гораздо более высокое место"."Один пояс, один путь" — глобальная инициативаРоссия заинтересована в реализации китайской инициативы "Один пояс, один путь", отметил Путин. Он подчеркнул, что она носит глобальный характер."Она касается практически всех регионов мира: и американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и России".
черное море
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-подход Владимира Путина в Пекине
Пресс-подход Владимира Путина в Пекине
2023-10-18T13:17
true
PT19M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903428633_0:0:875:656_1920x0_80_0_0_bca035f5c49c797bbcb746ae7a7a0d52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, си цзиньпин, миг-31, воздушно-космические силы россии, черное море, китай, украина, видео
Владимир Путин, Си Цзиньпин, МиГ-31, Воздушно-космические силы России, Черное море, Китай, Украина
Путин ответил на вопросы журналистов в Китае
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Пекин, где прошли Международный форум "Один пояс, один путь" и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Самое интересное из выступления президента — в материале РИА Новости.
2023-10-18T13:17
true
PT19M53S

Путин ответил на вопросы журналистов в Китае

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Пекин, где прошли Международный форум "Один пояс, один путь" и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Самое интересное из выступления президента — в материале РИА Новости.

ВКС будут патрулировать Черное море с ракетами "Кинжал"

Путин сообщил, что поручил руководству Минобороны начать постоянное патрулирование нейтральных участков Черного моря. Эту задачу будут выполнять самолеты МиГ-31, оснащенные ракетами "Кинжал".
«
"Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин
Об этом президент рассказал, отвечая на вопрос о поставках американских ракет ATACMS Киеву. Путин отметил, что такое решение Вашингтона не только продлевает агонию Украины, но все сильнее втягивает США в конфликт.
«

"Во-первых, это, конечно, наносит вред и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин

О ближневосточном конфликте

Отвечая на вопрос о недавнем "марафоне телефонных переговоров" с лидерами стран Ближнего Востока, российский лидер отметил, что, по его ощущениям, основные игроки не хотят углубления палестино-израильского конфликта.
«
"У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации. <...> Вот на мой взгляд, основные игроки: кто-то по определению не хочет, кто-то что-то опасается, но вот готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну — у меня так сложилось впечатление, таких практически нет".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин

Россия занимает высокое место среди партнеров Пекина

Говоря о двустороннем сотрудничестве с Китаем, президент отметил, что внешние факторы и конфликты — это общие угрозы для двух стран, они только укрепляют взаимодействие.
«
"Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет. <...> Я сказал, что Россия занимает шестое место в числе торговых партнеров Китая, на самом деле это, если чисто формально подходить, это не так, она занимает гораздо более высокое место".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин

"Один пояс, один путь" — глобальная инициатива

Россия заинтересована в реализации китайской инициативы "Один пояс, один путь", отметил Путин. Он подчеркнул, что она носит глобальный характер.
«
"Она касается практически всех регионов мира: и американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и России".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин
 
Владимир ПутинСи ЦзиньпинМиГ-31Воздушно-космические силы РоссииЧерное мореКитайУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала