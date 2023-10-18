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Названы самые популярные автобусные маршруты на ноябрьские праздники - РИА Новости, 18.10.2023
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Туризм
 
03:14 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/avtobusy-1903401540.html
Названы самые популярные автобусные маршруты на ноябрьские праздники
Названы самые популярные автобусные маршруты на ноябрьские праздники - РИА Новости, 18.10.2023
Названы самые популярные автобусные маршруты на ноябрьские праздники
Среди семи самых популярных автобусных направлений на ноябрьские праздники (4-6 ноября) оказались Ростов-на-Дону, Воронеж, Переславль-Залесский,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T03:14
2023-10-18T03:14
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Среди семи самых популярных автобусных направлений на ноябрьские праздники (4-6 ноября) оказались Ростов-на-Дону, Воронеж, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар, Киржач, сообщает сервис путешествий tutu.Стоимость билета в одну сторону из Москвы в Ростов-на-Дону – от 1561 рублей, в Воронеж – от 1362 рублей, в Переславль-Залесский – от 557 рублей, в Санкт-Петербург – от 1362 рублей, в Рязань – от 681 рублей, в Краснодар – от 2611 рублей, в Киржач – от 227 рублей.В Ростов-на-Дону путешественники отправляются полюбоваться достопримечательностями, которые красивы в любое время года, почувствовать дух казачьих традиций и попробовать местную кухню.Воронеж не менее прекрасен осенью, там можно увидеть парк "Белый колодец" и пройти по "тропе силы", погулять по атмосферному городу и навестить Котенка с улицы Лизюкова.В Переславле-Залесском, помимо старинных церквей, можно увидеть Музей утюга, попробовать блюда традиционной русской кухни и насладиться красивыми видами.Санкт-Петербург привлекает путешественников богатой историей, красивой архитектурой и атмосферой.Кремль, церкви и соборы, село Константиново, где родился великий поэт Сергей Есенин, – причины поехать в Рязань.В Краснодаре путешественники могут прогуляться по Мосту поцелуев и уникальному парку "Краснодар", увидеть памятник Лидочке и Шурику и устроить настоящее кубанское застолье.Главная достопримечательность города Киржач – Благовещенский монастырь с собором XVI века.
https://ria.ru/20231017/volga-1903146857.html
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новости - туризм, туризм, туристы, киржач, санкт-петербург, воронеж, ростов-на-дону, переславль-залесский, краснодар, рязань, куда поехать в выходные
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Киржач, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Переславль-Залесский, Краснодар, Рязань, куда поехать в выходные
Названы самые популярные автобусные маршруты на ноябрьские праздники

Ростов-на-Дону стал самым популярным городом для автопоездок на праздники

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗнак остановки общественного транспорта у здания автовокзала
Знак остановки общественного транспорта у здания автовокзала - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Среди семи самых популярных автобусных направлений на ноябрьские праздники (4-6 ноября) оказались Ростов-на-Дону, Воронеж, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар, Киржач, сообщает сервис путешествий tutu.
Стоимость билета в одну сторону из Москвы в Ростов-на-Дону – от 1561 рублей, в Воронеж – от 1362 рублей, в Переславль-Залесский – от 557 рублей, в Санкт-Петербург – от 1362 рублей, в Рязань – от 681 рублей, в Краснодар – от 2611 рублей, в Киржач – от 227 рублей.
В Ростов-на-Дону путешественники отправляются полюбоваться достопримечательностями, которые красивы в любое время года, почувствовать дух казачьих традиций и попробовать местную кухню.
Воронеж не менее прекрасен осенью, там можно увидеть парк "Белый колодец" и пройти по "тропе силы", погулять по атмосферному городу и навестить Котенка с улицы Лизюкова.
В Переславле-Залесском, помимо старинных церквей, можно увидеть Музей утюга, попробовать блюда традиционной русской кухни и насладиться красивыми видами.
© РИА Новости / Светлана БаеваКотенок с улицы Лизюкова в Воронеже
Котенок с улицы Лизюкова в Воронеже
Котенок с улицы Лизюкова в Воронеже
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 7
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Вид на Темерницкий мост в Ростове-на-Дону

Вид на Ростов-на-Дону

Вид на Темерницкий мост в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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2 из 7
© Фото : Туристический ПереславльВид на набережную и церковь Сорока мучеников в Переславле-Залесском
Вид на набережную и церковь Сорока мучеников в Переславле-Залесском
Вид на набережную и церковь Сорока мучеников в Переславле-Залесском
© Фото : Туристический Переславль
3 из 7
CC BY-SA 3.0 / Godot13 / The Bronze Horseman (St. Petersburg, Russia)Памятник Петру I в Санкт-Петербурге
Памятник Петру I в Санкт-Петербурге
Памятник Петру I в Санкт-Петербурге
CC BY-SA 3.0 / Godot13 / The Bronze Horseman (St. Petersburg, Russia)
4 из 7
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Консисторский корпус (сер. XVII в.) на территории рязанского Кремля

Консисторский корпус на территории Рязанского кремля

Консисторский корпус (сер. XVII в.) на территории рязанского Кремля

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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5 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Световая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре

Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре

Световая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 7
© iStock.com / Borisb17Благовещенский монастырь в городе Киржач
Благовещенский монастырь в городе Киржач
Благовещенский монастырь в городе Киржач
© iStock.com / Borisb17
7 из 7
Котенок с улицы Лизюкова в Воронеже
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 7

Вид на Темерницкий мост в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
2 из 7
Вид на набережную и церковь Сорока мучеников в Переславле-Залесском
© Фото : Туристический Переславль
3 из 7
Памятник Петру I в Санкт-Петербурге
CC BY-SA 3.0 / Godot13 / The Bronze Horseman (St. Petersburg, Russia)
4 из 7

Консисторский корпус (сер. XVII в.) на территории рязанского Кремля

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 7

Световая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 7
Благовещенский монастырь в городе Киржач
© iStock.com / Borisb17
7 из 7
Санкт-Петербург привлекает путешественников богатой историей, красивой архитектурой и атмосферой.
Кремль, церкви и соборы, село Константиново, где родился великий поэт Сергей Есенин, – причины поехать в Рязань.
В Краснодаре путешественники могут прогуляться по Мосту поцелуев и уникальному парку "Краснодар", увидеть памятник Лидочке и Шурику и устроить настоящее кубанское застолье.
Главная достопримечательность города Киржач – Благовещенский монастырь с собором XVI века.
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