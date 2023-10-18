Названы самые популярные автобусные маршруты на ноябрьские праздники

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Среди семи самых популярных автобусных направлений на ноябрьские праздники (4-6 ноября) оказались Ростов-на-Дону, Воронеж, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар, Киржач, сообщает сервис путешествий tutu.Стоимость билета в одну сторону из Москвы в Ростов-на-Дону – от 1561 рублей, в Воронеж – от 1362 рублей, в Переславль-Залесский – от 557 рублей, в Санкт-Петербург – от 1362 рублей, в Рязань – от 681 рублей, в Краснодар – от 2611 рублей, в Киржач – от 227 рублей.В Ростов-на-Дону путешественники отправляются полюбоваться достопримечательностями, которые красивы в любое время года, почувствовать дух казачьих традиций и попробовать местную кухню.Воронеж не менее прекрасен осенью, там можно увидеть парк "Белый колодец" и пройти по "тропе силы", погулять по атмосферному городу и навестить Котенка с улицы Лизюкова.В Переславле-Залесском, помимо старинных церквей, можно увидеть Музей утюга, попробовать блюда традиционной русской кухни и насладиться красивыми видами.Санкт-Петербург привлекает путешественников богатой историей, красивой архитектурой и атмосферой.Кремль, церкви и соборы, село Константиново, где родился великий поэт Сергей Есенин, – причины поехать в Рязань.В Краснодаре путешественники могут прогуляться по Мосту поцелуев и уникальному парку "Краснодар", увидеть памятник Лидочке и Шурику и устроить настоящее кубанское застолье.Главная достопримечательность города Киржач – Благовещенский монастырь с собором XVI века.
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Среди семи самых популярных автобусных направлений на ноябрьские праздники (4-6 ноября) оказались Ростов-на-Дону, Воронеж, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар, Киржач, сообщает сервис путешествий tutu.
Стоимость билета в одну сторону из Москвы в Ростов-на-Дону – от 1561 рублей, в Воронеж – от 1362 рублей, в Переславль-Залесский – от 557 рублей, в Санкт-Петербург – от 1362 рублей, в Рязань – от 681 рублей, в Краснодар – от 2611 рублей, в Киржач – от 227 рублей.
В Ростов-на-Дону путешественники отправляются полюбоваться достопримечательностями, которые красивы в любое время года, почувствовать дух казачьих традиций и попробовать местную кухню.
Воронеж не менее прекрасен осенью, там можно увидеть парк "Белый колодец" и пройти по "тропе силы", погулять по атмосферному городу и навестить Котенка с улицы Лизюкова.
В Переславле-Залесском, помимо старинных церквей, можно увидеть Музей утюга, попробовать блюда традиционной русской кухни и насладиться красивыми видами.
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