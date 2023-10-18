Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 18.10.2023 (обновлено: 16:52 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/arest-1903638418.html
В Приморье арестовали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП
В Приморье арестовали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП - РИА Новости, 18.10.2023
В Приморье арестовали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП
Суд арестовал на 1 месяц и 29 суток гражданина КНР, находившегося за рулем попавшего в ДТП автобуса с туристами в Приморье, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:06
2023-10-18T16:52
происшествия
авто
китай
владивосток
уссурийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903018326_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_e9ef19b69d3c058090510c3a0f95f43d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Суд арестовал на 1 месяц и 29 суток гражданина КНР, находившегося за рулем попавшего в ДТП автобуса с туристами в Приморье, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова. "Гражданин КНР, управлявший автобусом, арестован на 1 месяц и 29 суток", - сообщила Каштанова. Судебное заседание во Фрунзенском суде Владивостока длилось больше 4 часов, началось оно в 18.00 (11.00 мск), уточнили РИА Новости в суде. "Арестованный будет содержаться в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю до 16 декабря", - добавили агентству в пресс-службе суда.Как позже уточнили в прокуратуре Приморья, предварительно, туристическую поездку организовывали три юридических лица с регистрацией во Владивостоке и Артеме, а также индивидуальный предприниматель из Уссурийска.Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли, по факту аварии возбуждены два уголовных дела. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ, а также водитель – гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали. Позже 13 туристов, получивших тяжелые и средней степени тяжести травмы, доставили санитарной авиацией во Владивосток. Водитель не пострадал. По данным УМВД, он был трезв. Его задержали. По информации полиции, водитель превысил скорость на участке с ограничением в 50 километров в час и не справился с управлением. По данным полиции, в числе пострадавших в аварии пассажиров - жители Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев в возрасте от 16 до 88 лет.
https://ria.ru/20231016/dtp-1903023769.html
https://ria.ru/20231017/operatsiya-1903219399.html
китай
владивосток
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903018326_194:0:1807:1210_1920x0_80_0_0_330082794135fc8c8d73c17397758058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, китай, владивосток, уссурийск
Происшествия, Авто, Китай, Владивосток, Уссурийск
В Приморье арестовали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП

Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, арестовали на месяц и 29 дней

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Суд арестовал на 1 месяц и 29 суток гражданина КНР, находившегося за рулем попавшего в ДТП автобуса с туристами в Приморье, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова.
«
"Гражданин КНР, управлявший автобусом, арестован на 1 месяц и 29 суток", - сообщила Каштанова.
Судебное заседание во Фрунзенском суде Владивостока длилось больше 4 часов, началось оно в 18.00 (11.00 мск), уточнили РИА Новости в суде.
"Арестованный будет содержаться в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю до 16 декабря", - добавили агентству в пресс-службе суда.
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Источник рассказал об организаторах тура, который закончился ДТП в Приморье
16 октября, 12:23
Как позже уточнили в прокуратуре Приморья, предварительно, туристическую поездку организовывали три юридических лица с регистрацией во Владивостоке и Артеме, а также индивидуальный предприниматель из Уссурийска.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли, по факту аварии возбуждены два уголовных дела. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ, а также водитель – гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали. Позже 13 туристов, получивших тяжелые и средней степени тяжести травмы, доставили санитарной авиацией во Владивосток. Водитель не пострадал. По данным УМВД, он был трезв. Его задержали. По информации полиции, водитель превысил скорость на участке с ограничением в 50 километров в час и не справился с управлением.
По данным полиции, в числе пострадавших в аварии пассажиров - жители Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев в возрасте от 16 до 88 лет.
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Приморье прооперировали трех пострадавших в ДТП с туравтобусом
17 октября, 03:16
 
ПроисшествияАвтоКитайВладивостокУссурийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала