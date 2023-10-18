В Приморье арестовали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП
Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, арестовали на месяц и 29 дней
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Суд арестовал на 1 месяц и 29 суток гражданина КНР, находившегося за рулем попавшего в ДТП автобуса с туристами в Приморье, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова.
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"Гражданин КНР, управлявший автобусом, арестован на 1 месяц и 29 суток", - сообщила Каштанова.
Судебное заседание во Фрунзенском суде Владивостока длилось больше 4 часов, началось оно в 18.00 (11.00 мск), уточнили РИА Новости в суде.
"Арестованный будет содержаться в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю до 16 декабря", - добавили агентству в пресс-службе суда.
Как позже уточнили в прокуратуре Приморья, предварительно, туристическую поездку организовывали три юридических лица с регистрацией во Владивостоке и Артеме, а также индивидуальный предприниматель из Уссурийска.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли, по факту аварии возбуждены два уголовных дела. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ, а также водитель – гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали. Позже 13 туристов, получивших тяжелые и средней степени тяжести травмы, доставили санитарной авиацией во Владивосток. Водитель не пострадал. По данным УМВД, он был трезв. Его задержали. По информации полиции, водитель превысил скорость на участке с ограничением в 50 километров в час и не справился с управлением.
По данным полиции, в числе пострадавших в аварии пассажиров - жители Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев в возрасте от 16 до 88 лет.