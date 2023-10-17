https://ria.ru/20231017/zakrytie-1903326658.html

Закрытие Года педагога и наставника пройдет на выставке-форуме "Россия"

Закрытие Года педагога и наставника пройдет на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 17.10.2023

Закрытие Года педагога и наставника пройдет на выставке-форуме "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября 2023 года на ВДНХ, в рамках образовательной программы будут представлены главные достижения государства РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:17

2023-10-17T14:17

2023-10-17T14:47

год педагога и наставника

сергей кравцов

общество

социальный навигатор

сн_образование

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября 2023 года на ВДНХ, в рамках образовательной программы будут представлены главные достижения государства в XXI веке, сообщили в Минпросвещения. Мероприятия образовательной программы позволят россиянам и зарубежным гостям увидеть успехи в разных отраслях образования, науки и технологий, благодаря которым в последние 20 лет повысилось качество жизни россиян. Выставка организована в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина."Год педагога и наставника официально завершится в этом году, но те мероприятия, которым был дан старт, продолжатся: это и поддержка педагогических династий, и акция "Спасибо учителю", и многие другие проекты. Мы всегда должны помнить о наших учителях, говорить им слова благодарности, потому что профессия педагога – самая значимая на земле. Мы планируем провести на выставке "Россия" мероприятия, связанные с закрытием Года педагога и наставника. В числе ключевых мероприятий – церемония награждения победителей конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование – 2023", всероссийский форум, посвященный празднованию 50-летнего юбилея создания отрядов "Юных инспекторов движения". Совместно с обществом "Знание" в период проведения выставки, с 14 ноября 2023 года по 9 апреля 2024 года, каждую среду в 18:00 будут идти "Разговоры о важном" для родительского сообщества", – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Глава Минпросвещения отметил, что у России в области образования есть серьезные достижения, которых нет ни у одной страны мира. Успехи в этом направлении будут представлены гостям выставки на иммерсивной экспозиции Минпросвещения России. Отдельно будут организованы пространства "Кванториум", "Точка роста", "IT-куб", "Школьный спортзал". Все желающие смогут посетить зоны федеральных детских центров "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан", "Алые паруса" и поучаствовать в мастер-классах по интересующим гостей направлениям – от программирования до рисования.Сергей Кравцов напомнил, что в стране реализуется уникальный национальный проект "Образование", который дает возможность каждому школьнику, вне зависимости от места проживания, получать качественные знания.Также в рамках выставки Российское общество "Знание" страны совместно с партнерами организует семь лекториев в павильонах ВДНХ, где будет освещаться широкий круг вопросов, связанных с современными достижениями России в разных сферах. Флагманский лекторий Российского общества "Знание" разместится в павильоне № 57 "Россия – Моя история".Здесь же будет расположена интерактивная познавательная выставка "Лабиринт познания", посвященная значимым изобретениям и открытиям, которые были сделаны в России и изменили мир. А в день открытия выставки на ВДНХ стартует просветительский марафон Российского общества "Знание" "Знание.Первые", который пройдет 4–6 ноября.Каждая неделя образовательной программы будет посвящена определенной теме: это достижения России, туризм и индустрия гостеприимства, традиционные духовно-нравственные ценности, наука и технологии, культура и искусство, спорт и ЗОЖ."Мы запланировали более 5500 выступлений в течение полугода. Мне кажется, программу такого масштаба еще никто не делал в мире – мы первые, и это еще одно достижение, – отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. – Программа имеет определенную архитектуру. Еженедельно мы постарались расставить акценты так, чтобы дать возможность всем участникам погрузиться в ключевые отрасли, сферы достижений и праздники, которые выпадают на даты прохождения выставки, чтобы всегда был интерес вернуться вновь. Каждую неделю будет новая тематика, новые мероприятия. В ближайшие дни мы опубликуем конкретное расписание и дадим возможность бронировать места в залах".В октябре пройдет Образовательная неделя – это программа, на которой педагогам школ, колледжей и организаций дополнительного образования Москвы и Московской области расскажут, как можно провести уроки-экскурсии на площадке ВДНХ для ребят. В образовательной программе примут участие не менее тысячи педагогов, которые проведут уроки-экскурсии для 25 тысяч учащихся.Образовательная программа выставки охватит все регионы России. 4 ноября начнутся "Прогулки со Знанием", и главы субъектов Российской Федерации будут проводить для молодежи экскурсии, расскажут о памятниках культуры и природы, покажут значимые для их регионов предприятия и исторические объекты.С 7 ноября стартует масштабная программа "Дни регионов". Во всех концах России начнутся форумы, лекции и встречи с известными людьми. Участники этих мероприятий познакомятся с экономическими и культурными достижениями своего региона и смогут поделиться своими идеями о развитии родного края.Заместитель генерального директора АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" по информации, социальным коммуникациям и событийной программе Анастасия Звягина отметила уникальность выставки."В образовательной программе выставки принимают активное участие все 89 регионов России. Мы получили от них свыше 700 предложений с мероприятиями по самым разным темам, а на ноябрь – декабрь уже запланировано почти 150. Самые интересные региональные спикеры приедут в Москву, чтобы провести мастер-классы, лекции, уроки, личные встречи. Выставка уникальна по своему охвату и наполнению, в России до сих пор не проводилось мероприятий такого масштаба", – сказала она.Культурную программу выставки представил художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Он подчеркнул, что в рамках выставки пройдет масштабный фестиваль документальных фильмов "Знание.Кино". Зрители также увидят уникальный фестиваль документального театра, в программу которого войдет цикл из 12 моноспектаклей "Голоса страны", для подготовки постановок драматурги поедут в регионы собирать истории людей.Генеральным партнером образовательной программы выставки-форума "Россия" выступает Российское общество "Знание". В подготовке образовательного трека выставки-форума участвуют 32 партнера: это профильные министерства, автономные некоммерческие организации, молодежные объединения и крупные корпорации, в том числе Минпросвещения России, Минобрнауки России, Росмолодежь, госкорпорации "Роскосмос" и "Росатом", РДДМ "Движение Первых", президентская платформа "Россия – страна возможностей", Президентский фонд культурных инициатив и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин