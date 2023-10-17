https://ria.ru/20231017/vybory-1903333050.html
Госдума приняла в I чтении проект об уточнении закона о выборах президента
Госдума приняла в I чтении проект об уточнении закона о выборах президента - РИА Новости, 17.10.2023
Госдума приняла в I чтении проект об уточнении закона о выборах президента
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации", внесенный главами комитетов ГД и Совфеда РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:39
2023-10-17T14:39
2023-10-17T14:39
политика
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россия
павел крашенинников
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совет федерации рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации", внесенный главами комитетов ГД и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом."Согласно действующему… законодательству… Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации РФ в декабре 2023 года (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования). С учетом таких сроков и необходимостью уточнения ряда законодательных норм, мы предлагаем заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Эти поправки носят юридико-технический характер, никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают", – прокомментировал ранее законопроект один из его соавторов глава комитета по госстроительству ГД Павел Крашенинников.Законопроектом уточняются положения закона о выборах и привозятся в соответствие с ранее внесенными изменениями в федеральные законы.Предлагаемые изменения не являются новеллами, они повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участие в референдуме, и о выборах депутатов Госдумы, подчеркнул ранее Крашенинников.Согласно задумке авторов инициативы, предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках, так, ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ.Предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей, кроме того, на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве, в части единого подхода к выборам всех уровней власти, он является точечной донастройкой системы, также заявил Крашенинников.
https://ria.ru/20231013/vybory-1902677145.html
https://ria.ru/20231007/prezident-1901170904.html
https://ria.ru/20231009/vybory-1901540457.html
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политика, госдума рф, россия, павел крашенинников, андрей клишас, совет федерации рф
Политика, Госдума РФ, Россия, Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
Госдума приняла в I чтении проект об уточнении закона о выборах президента
ГД приняла в I чтении проект, уточняющий положения закона о выборах президента
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации", внесенный главами комитетов ГД и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.
"Согласно действующему… законодательству… Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации РФ
в декабре 2023 года (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования). С учетом таких сроков и необходимостью уточнения ряда законодательных норм, мы предлагаем заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Эти поправки носят юридико-технический характер, никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают", – прокомментировал ранее законопроект один из его соавторов глава комитета по госстроительству ГД Павел Крашенинников.
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Законопроектом уточняются положения закона о выборах и привозятся в соответствие с ранее внесенными изменениями в федеральные законы.
Предлагаемые изменения не являются новеллами, они повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участие в референдуме, и о выборах депутатов Госдумы, подчеркнул ранее Крашенинников.
Согласно задумке авторов инициативы, предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках, так, ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.
Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ.
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Предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей, кроме того, на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.
Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве, в части единого подхода к выборам всех уровней власти, он является точечной донастройкой системы, также заявил Крашенинников.
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