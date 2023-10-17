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Сербия всегда поддерживает политику одного Китая, заявил Вучич - РИА Новости, 17.10.2023
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16:21 17.10.2023 (обновлено: 18:28 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/vuchich-1903371535.html
Сербия всегда поддерживает политику одного Китая, заявил Вучич
Сербия всегда поддерживает политику одного Китая, заявил Вучич - РИА Новости, 17.10.2023
Сербия всегда поддерживает политику одного Китая, заявил Вучич
Сербия является единственной страной в Европе, которая всегда, и под внешнеполитическим давлением, поддерживает политику одного Китая, заявил сербский президент РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:21
2023-10-17T18:28
в мире
китай
сербия
европа
си цзиньпин
александр вучич
владимир путин
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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Сербия является единственной страной в Европе, которая всегда, и под внешнеполитическим давлением, поддерживает политику одного Китая, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства во главе правительственной делегации находится в Китае, где принимает участие в саммите "Пояс и путь". Во вторник состоялись его двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Должен сказать, что в условиях немалого давления на республику Сербию наша страна единственная во всей Европе, которая никогда не присоединялась к декларациям, критикующим и осуждающим КНР по какому-либо вопросу. И по вопросу Гонконга, Тибета, Синцзяна (Синьцзян-Уйгурский автономный район – ред.), Тайваня или любого другого, мы всегда были на стороне КНР, политики одного Китая и так это и останется", - цитирует заявление Вучича Радио и телевидение Сербии. Сербский лидер особо отметил важность поддержки Пекином Белграда по вопросу Косово и Метохии, в очередной раз пригласил Си Цзиньпина посетить Сербию и поблагодарил его за помощь китайских властей и компаний в развитии страны. Делегации Сербии и Китая во вторник подписали соглашение о беспошлинной торговле в присутствии глав двух государств. Перед тем власти Сербии и китайские компании подписали коммерческие договоры о строительстве транспортной инфраструктуры и покупке скоростных поездов на сумму свыше 3,5 миллиарда евро, из которых стоимость поездов составляет 54 миллиона евро. Президент Сербии ранее заявил, что ожидает приезда российского лидера Владимира Путина на саммит "Пояс и путь" в КНР в октябре, но не планирует двусторонней встречи с ним. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщал, что надеется в этом году на встречи с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20231017/vuchich-1903366687.html
https://ria.ru/20230928/spravedlivost-1899268249.html
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в мире, китай, сербия, европа, си цзиньпин, александр вучич, владимир путин
В мире, Китай, Сербия, Европа, Си Цзиньпин, Александр Вучич, Владимир Путин
Сербия всегда поддерживает политику одного Китая, заявил Вучич

Вучич: Сербия единственная в Европе всегда поддерживает политику одного Китая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич с супругой Тамарой Вучич на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. 17 октября 2023
Президент Сербии Александр Вучич с супругой Тамарой Вучич на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Сербии Александр Вучич с супругой Тамарой Вучич на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. 17 октября 2023
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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Сербия является единственной страной в Европе, которая всегда, и под внешнеполитическим давлением, поддерживает политику одного Китая, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства во главе правительственной делегации находится в Китае, где принимает участие в саммите "Пояс и путь". Во вторник состоялись его двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вучич заявил, что кратко виделся с Путиным на саммите в Китае
Вчера, 16:17
"Должен сказать, что в условиях немалого давления на республику Сербию наша страна единственная во всей Европе, которая никогда не присоединялась к декларациям, критикующим и осуждающим КНР по какому-либо вопросу. И по вопросу Гонконга, Тибета, Синцзяна (Синьцзян-Уйгурский автономный район – ред.), Тайваня или любого другого, мы всегда были на стороне КНР, политики одного Китая и так это и останется", - цитирует заявление Вучича Радио и телевидение Сербии.
Сербский лидер особо отметил важность поддержки Пекином Белграда по вопросу Косово и Метохии, в очередной раз пригласил Си Цзиньпина посетить Сербию и поблагодарил его за помощь китайских властей и компаний в развитии страны.
Делегации Сербии и Китая во вторник подписали соглашение о беспошлинной торговле в присутствии глав двух государств. Перед тем власти Сербии и китайские компании подписали коммерческие договоры о строительстве транспортной инфраструктуры и покупке скоростных поездов на сумму свыше 3,5 миллиарда евро, из которых стоимость поездов составляет 54 миллиона евро.
Президент Сербии ранее заявил, что ожидает приезда российского лидера Владимира Путина на саммит "Пояс и путь" в КНР в октябре, но не планирует двусторонней встречи с ним. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщал, что надеется в этом году на встречи с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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