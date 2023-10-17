Сербия всегда поддерживает политику одного Китая, заявил Вучич
Вучич: Сербия единственная в Европе всегда поддерживает политику одного Китая
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич с супругой Тамарой Вучич на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. 17 октября 2023
Президент Сербии Александр Вучич с супругой Тамарой Вучич на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. 17 октября 2023
БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Сербия является единственной страной в Европе, которая всегда, и под внешнеполитическим давлением, поддерживает политику одного Китая, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства во главе правительственной делегации находится в Китае, где принимает участие в саммите "Пояс и путь". Во вторник состоялись его двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Должен сказать, что в условиях немалого давления на республику Сербию наша страна единственная во всей Европе, которая никогда не присоединялась к декларациям, критикующим и осуждающим КНР по какому-либо вопросу. И по вопросу Гонконга, Тибета, Синцзяна (Синьцзян-Уйгурский автономный район – ред.), Тайваня или любого другого, мы всегда были на стороне КНР, политики одного Китая и так это и останется", - цитирует заявление Вучича Радио и телевидение Сербии.
Делегации Сербии и Китая во вторник подписали соглашение о беспошлинной торговле в присутствии глав двух государств. Перед тем власти Сербии и китайские компании подписали коммерческие договоры о строительстве транспортной инфраструктуры и покупке скоростных поездов на сумму свыше 3,5 миллиарда евро, из которых стоимость поездов составляет 54 миллиона евро.
Президент Сербии ранее заявил, что ожидает приезда российского лидера Владимира Путина на саммит "Пояс и путь" в КНР в октябре, но не планирует двусторонней встречи с ним. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщал, что надеется в этом году на встречи с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.