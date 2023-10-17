https://ria.ru/20231017/vsu-1903233448.html

ВСУ подводят "свежие силы" на Краснолиманское направление, заявил Марочко

ВСУ подводят "свежие силы" на Краснолиманское направление, заявил Марочко - РИА Новости, 17.10.2023

ВСУ подводят "свежие силы" на Краснолиманское направление, заявил Марочко

ВСУ проводят ротацию, выводя часть подразделений, выполнивших боевые задачи, и подводя новые, в том числе из запрещенного в России нацбатальона "Азов"*, на... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:35

2023-10-17T08:35

2023-10-17T08:35

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. ВСУ проводят ротацию, выводя часть подразделений, выполнивших боевые задачи, и подводя новые, в том числе из запрещенного в России нацбатальона "Азов"*, на Краснолиманское направление, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Краснолиманском направлении отмечаются частичные ротационные мероприятия противника", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, в ходе активных боевых действий на данном участке ВСУ понесли большие потери. "С целью восстановления боеспособности в районы населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков и вывод "потрепанных" подразделений", - пояснил собеседник агентства. По словам Марочко, установлено, что в районе Серебрянского лесничества на позиции зашли боевики штурмовой группы "Азов"*, которые недавно вернулись с одного из полигонов НАТО. В понедельник МО РФ сообщило, что войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 150 военнослужащих. На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* (запрещенное в России террористическое объединение) в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества. Также, в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.* Организация запрещена в России

https://ria.ru/20231017/boepripasy-1903231677.html

https://ria.ru/20231017/blokada-1903206902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато