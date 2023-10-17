Путин в Пекине провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым

Путин в КНР провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Пекине по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Пекине по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.
Его самолет приземлился в международном аэропорту "Шоуду".
Его самолет приземлился в международном аэропорту "Шоуду".
Свой визит глава государства начал со встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.
Свой визит глава государства начал со встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.
Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между странами вырос более чем на шесть процентов.
Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между странами вырос более чем на шесть процентов.
После этого президент провел переговоры с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.
После этого президент провел переговоры с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.
Затем прошла встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Затем прошла встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Все переговоры проходят на полях форума "Один пояс, один путь".
Все переговоры проходят на полях форума "Один пояс, один путь".
Состоялась церемония официальной встречи глав делегаций.
Состоялась церемония официальной встречи глав делегаций.
Путин выступит на открытии мероприятия 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин выступит на открытии мероприятия 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.
Ожидается, что в форуме примут участие лидеры 23 стран.
Ожидается, что в форуме примут участие лидеры 23 стран.
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Пекине по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.
Его самолет приземлился в международном аэропорту "Шоуду".
Свой визит глава государства начал со встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.
Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между странами вырос более чем на шесть процентов.
После этого президент провел переговоры с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.
Затем прошла встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Все переговоры проходят на полях форума "Один пояс, один путь".
Состоялась церемония официальной встречи глав делегаций.
Путин выступит на открытии мероприятия 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.
Ожидается, что в форуме примут участие лидеры 23 стран.