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Путин в Пекине провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым - РИА Новости, 17.10.2023
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20:41 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/vstrecha-1903456976.html
Путин в Пекине провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым
Путин в Пекине провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым - РИА Новости, 17.10.2023
Путин в Пекине провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым
Президент России Владимир Путин по завершении серии переговоров в Пекине провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:41
2023-10-17T20:41
пекин
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по завершении серии переговоров в Пекине провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Лидеры России, Казахстана и Узбекистана по завершении официальных рабочих контактов в Пекине провели неформальную встречу, где продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад в Бишкеке", - сказал он.
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пекин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, шавкат мирзиеев
Пекин, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин в Пекине провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым

Путин в КНР провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по завершении серии переговоров в Пекине провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Лидеры России, Казахстана и Узбекистана по завершении официальных рабочих контактов в Пекине провели неформальную встречу, где продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад в Бишкеке", - сказал он.
Визит Владимира Путина в Китай
© РИА Новости / POOL/Артем Иванов | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин находится с визитом в Пекине по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в международном аэропорту Шоуду в Пекине

Президент России Владимир Путин находится с визитом в Пекине по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

© РИА Новости / POOL/Артем Иванов
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1 из 10
© РИА Новости / POOL/Артем Иванов | Перейти в медиабанк

Его самолет приземлился в международном аэропорту "Шоуду".

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая на церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в международном аэропорту Шоуду в Пекине

Его самолет приземлился в международном аэропорту "Шоуду".

© РИА Новости / POOL/Артем Иванов
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2 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Свой визит глава государства начал со встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

 Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг перед началом встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным

Свой визит глава государства начал со встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между странами вырос более чем на шесть процентов.

17 октября 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Пекине

Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между странами вырос более чем на шесть процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

После этого президент провел переговоры с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин (слева) во время встречи в Пекине

После этого президент провел переговоры с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Затем прошла встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) во время встречи в Пекине

Затем прошла встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Все переговоры проходят на полях форума "Один пояс, один путь".

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (слева) и помощник президента РФ Максим Орешкин во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Пекине

Все переговоры проходят на полях форума "Один пояс, один путь".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 10
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанк

Состоялась церемония официальной встречи глав делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время фотографирования на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине

Состоялась церемония официальной встречи глав делегаций.

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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8 из 10
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанк

Путин выступит на открытии мероприятия 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине

Путин выступит на открытии мероприятия 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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9 из 10
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в форуме примут участие лидеры 23 стран.

 Председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с супругой Огульгерек Бердымухамедовой на церемонии встречи председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине

Ожидается, что в форуме примут участие лидеры 23 стран.

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Президент России Владимир Путин находится с визитом в Пекине по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

© РИА Новости / POOL/Артем Иванов
Перейти в медиабанк
1 из 10

Его самолет приземлился в международном аэропорту "Шоуду".

© РИА Новости / POOL/Артем Иванов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Свой визит глава государства начал со встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 10

Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между странами вырос более чем на шесть процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 10

После этого президент провел переговоры с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 10

Затем прошла встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Все переговоры проходят на полях форума "Один пояс, один путь".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Состоялась церемония официальной встречи глав делегаций.

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Путин выступит на открытии мероприятия 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Ожидается, что в форуме примут участие лидеры 23 стран.

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПекинРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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