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Путин в Пекине провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым

Путин в Пекине провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым - РИА Новости, 17.10.2023

Путин в Пекине провел неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин по завершении серии переговоров в Пекине провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T20:41

2023-10-17T20:41

2023-10-17T20:41

пекин

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

шавкат мирзиеев

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по завершении серии переговоров в Пекине провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Лидеры России, Казахстана и Узбекистана по завершении официальных рабочих контактов в Пекине провели неформальную встречу, где продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад в Бишкеке", - сказал он.

пекин

россия

казахстан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пекин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, шавкат мирзиеев