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Марочко сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023
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09:02 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/ukraina-1903236776.html
Марочко сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
Марочко сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023
Марочко сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
На линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:02
2023-10-17T09:02
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. На линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе мониторинга радиоэфиров и переговоров между военнослужащими ВФУ установлен факт увеличения количества женщин в украинских формированиях, находящихся в "красной зоне". В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20%", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена.
https://ria.ru/20231017/vsu-1903233448.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко
В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Марочко сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ

Марочко сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ на линии фронта

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. На линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе мониторинга радиоэфиров и переговоров между военнослужащими ВФУ установлен факт увеличения количества женщин в украинских формированиях, находящихся в "красной зоне". В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20%", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
ВСУ подводят "свежие силы" на Краснолиманское направление, заявил Марочко
Вчера, 08:35
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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