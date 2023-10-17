https://ria.ru/20231017/ukraina-1903236776.html

Марочко сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ

Марочко сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023

Марочко сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ

На линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T09:02

2023-10-17T09:02

2023-10-17T09:02

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. На линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе мониторинга радиоэфиров и переговоров между военнослужащими ВФУ установлен факт увеличения количества женщин в украинских формированиях, находящихся в "красной зоне". В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20%", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена.

https://ria.ru/20231017/vsu-1903233448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, андрей марочко