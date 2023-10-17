ВС Израиля возложили вину за удар по больнице Газы на "Исламский Джихад"
ЦАХАЛ обвинил "Исламский Джихад" в ударе по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал группировку "Исламский джихад" ответственной за удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни людей.
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"Разведданные от нескольких источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа", — заявил он.
По словам Хагари, анализ оперативных данных ЦАХАЛ показывает, что палестинские бойцы выпустили ракеты, пролетевшие в непосредственной близости от больницы "Аль-Ахли" в момент удара.
Ранее представитель Минздрава анклава заявил, что израильские военные обстреляли баптистскую больницу "Аль-Ахли" в секторе Газа. При этом погибли более 500 человек. По данным местного Минздрава, большинство жертв — женщины и дети.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. По информации источника, после произошедшего он отказался от участия в четырехстороннем саммите в Иордании, на который также должны были приехать лидеры Египта и США.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя этот инцидент, призвала Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЦАХАЛ в обстреле больницы. Он также призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". В МИД Турции также назвали этот инцидент "варварским нападением", за которое виновные неизбежно понесут ответственность по международному праву.
Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.