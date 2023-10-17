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ВС Израиля возложили вину за удар по больнице Газы на "Исламский Джихад" - РИА Новости, 18.10.2023
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22:45 17.10.2023 (обновлено: 01:10 18.10.2023)
https://ria.ru/20231017/udar-1903474680.html
ВС Израиля возложили вину за удар по больнице Газы на "Исламский Джихад"
ВС Израиля возложили вину за удар по больнице Газы на "Исламский Джихад" - РИА Новости, 18.10.2023
ВС Израиля возложили вину за удар по больнице Газы на "Исламский Джихад"
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал группировку "Исламский джихад" ответственной за удар по больнице в секторе Газа, где погибли РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-17T22:45
2023-10-18T01:10
в мире
израиль
исламский джихад
палестина
турция
махмуд аббас
реджеп тайип эрдоган
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал группировку "Исламский джихад" ответственной за удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни людей.&quot;Разведданные от нескольких источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что &quot;Исламский джихад&quot; несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа&quot;, — заявил он.По словам Хагари, анализ оперативных данных ЦАХАЛ показывает, что палестинские бойцы выпустили ракеты, пролетевшие в непосредственной близости от больницы "Аль-Ахли" в момент удара.Ранее представитель Минздрава анклава заявил, что израильские военные обстреляли баптистскую больницу "Аль-Ахли" в секторе Газа. При этом погибли более 500 человек. По данным местного Минздрава, большинство жертв — женщины и дети.Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. По информации источника, после произошедшего он отказался от участия в четырехстороннем саммите в Иордании, на который также должны были приехать лидеры Египта и США.Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя этот инцидент, призвала Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЦАХАЛ в обстреле больницы. Он также призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". В МИД Турции также назвали этот инцидент "варварским нападением", за которое виновные неизбежно понесут ответственность по международному праву.Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
https://ria.ru/20231017/pomosch-1903475095.html
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в мире, израиль, исламский джихад, палестина, турция, махмуд аббас, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Исламский джихад, Палестина, Турция, Махмуд Аббас, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВС Израиля возложили вину за удар по больнице Газы на "Исламский Джихад"

ЦАХАЛ обвинил "Исламский Джихад" в ударе по больнице в секторе Газа

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал группировку "Исламский джихад" ответственной за удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни людей.
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"Разведданные от нескольких источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа", — заявил он.

По словам Хагари, анализ оперативных данных ЦАХАЛ показывает, что палестинские бойцы выпустили ракеты, пролетевшие в непосредственной близости от больницы "Аль-Ахли" в момент удара.
Ранее представитель Минздрава анклава заявил, что израильские военные обстреляли баптистскую больницу "Аль-Ахли" в секторе Газа. При этом погибли более 500 человек. По данным местного Минздрава, большинство жертв — женщины и дети.
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Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. По информации источника, после произошедшего он отказался от участия в четырехстороннем саммите в Иордании, на который также должны были приехать лидеры Египта и США.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя этот инцидент, призвала Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЦАХАЛ в обстреле больницы. Он также призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". В МИД Турции также назвали этот инцидент "варварским нападением", за которое виновные неизбежно понесут ответственность по международному праву.
Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице.
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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
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Анкара назвала удар по больнице в Газе варварским деянием
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В миреИзраильИсламский джихадПалестинаТурцияМахмуд АббасРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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