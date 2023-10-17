https://ria.ru/20231017/terakt-1903213509.html

СМИ раскрыли личность совершившего теракт в Брюсселе

СМИ раскрыли личность совершившего теракт в Брюсселе - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ раскрыли личность совершившего теракт в Брюсселе

На футбольных фанатов в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., мужчина якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T01:24

2023-10-17T01:24

2023-10-17T02:43

брюссель

швеция

тунис (страна)

александр де кроо

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

евросовет

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. На футбольных фанатов в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., мужчина якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами, сообщил местный портал Sudinfo.В доме подозреваемого, который проживает в брюссельской коммуне Скарбек, прошли обыски, сам он до сих пор остается на свободе, его активно ищут.Пока официальной информации о личности нападавшего не поступало.Неизвестный в оранжевом сигнальном жилете вечером в понедельник подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал людей и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.На данный момент известно о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали болельщики шведской сборной по футболу, которая играла матч с командой Бельгии. Сам напавший позднее записал видео, в котором заявил о принадлежности к группировке "Исламское государство"* (запрещенная в России террористическая организация), убийстве "неверных" и готовность умереть за свою веру.Матч сборных Швеция-Бельгия был прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва. Полиция сначала не выпускала болельщиков со стадиона, однако потом эвакуация началась. В кризисном центре болельщикам порекомендовали сразу возвращаться к себе домой или в отель и никуда не выходить.Уровень опасности в Брюсселе повышен до максимального четвертого.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231017/terakt-1903210166.html

https://rsport.ria.ru/20231017/futbol-1903211169.html

брюссель

швеция

тунис (страна)

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брюссель, швеция, тунис (страна), александр де кроо, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросовет, еврокомиссия, исламское государство, в мире