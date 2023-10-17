https://ria.ru/20231017/terakt-1903213509.html
СМИ раскрыли личность совершившего теракт в Брюсселе
СМИ раскрыли личность совершившего теракт в Брюсселе - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ раскрыли личность совершившего теракт в Брюсселе
На футбольных фанатов в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., мужчина якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T01:24
2023-10-17T01:24
2023-10-17T02:43
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. На футбольных фанатов в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., мужчина якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами, сообщил местный портал Sudinfo.В доме подозреваемого, который проживает в брюссельской коммуне Скарбек, прошли обыски, сам он до сих пор остается на свободе, его активно ищут.Пока официальной информации о личности нападавшего не поступало.Неизвестный в оранжевом сигнальном жилете вечером в понедельник подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал людей и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.На данный момент известно о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали болельщики шведской сборной по футболу, которая играла матч с командой Бельгии. Сам напавший позднее записал видео, в котором заявил о принадлежности к группировке "Исламское государство"* (запрещенная в России террористическая организация), убийстве "неверных" и готовность умереть за свою веру.Матч сборных Швеция-Бельгия был прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва. Полиция сначала не выпускала болельщиков со стадиона, однако потом эвакуация началась. В кризисном центре болельщикам порекомендовали сразу возвращаться к себе домой или в отель и никуда не выходить.Уровень опасности в Брюсселе повышен до максимального четвертого.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231017/terakt-1903210166.html
https://rsport.ria.ru/20231017/futbol-1903211169.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, швеция, тунис (страна), александр де кроо, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросовет, еврокомиссия, исламское государство, в мире
Брюссель, Швеция, Тунис (страна), Александр де Кроо, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Евросовет, Еврокомиссия, Исламское государство, В мире
СМИ раскрыли личность совершившего теракт в Брюсселе
Sudinfo: на болельщиков в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости.
На футбольных фанатов в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., мужчина якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами, сообщил местный портал Sudinfo
.
В доме подозреваемого, который проживает в брюссельской коммуне Скарбек, прошли обыски, сам он до сих пор остается на свободе, его активно ищут.
Пока официальной информации о личности нападавшего не поступало.
Неизвестный в оранжевом сигнальном жилете вечером в понедельник подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции
по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал людей и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.
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На данный момент известно о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали болельщики шведской сборной по футболу, которая играла матч с командой Бельгии.
Сам напавший позднее записал видео, в котором заявил о принадлежности к группировке "Исламское государство
"* (запрещенная в России
террористическая организация), убийстве "неверных" и готовность умереть за свою веру.
Матч сборных Швеция-Бельгия был прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва. Полиция сначала не выпускала болельщиков со стадиона, однако потом эвакуация началась. В кризисном центре болельщикам порекомендовали сразу возвращаться к себе домой или в отель и никуда не выходить.
Уровень опасности в Брюсселе повышен до максимального четвертого.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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