https://ria.ru/20231017/spetsoperatsiya-1903445256.html

Спецоперация, 17 октября: Шойгу о развитии артиллерии, ВСУ применили ATACMS

Спецоперация, 17 октября: Шойгу о развитии артиллерии, ВСУ применили ATACMS - РИА Новости, 17.10.2023

Спецоперация, 17 октября: Шойгу о развитии артиллерии, ВСУ применили ATACMS

О первом применении Киевом ракет ATACMS, совещании главы Минобороны Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной и новых российских системах в зоне... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:42

2023-10-17T19:42

2023-10-17T20:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

киев

сергей шойгу

алексей гончаренко

владимир рогов

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. О первом применении Киевом ракет ATACMS, совещании главы Минобороны Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной и новых российских системах в зоне спецоперации — в материале РИА Новости.Совещание в Национальном центре управления обороной с участием ШойгуМероприятие было посвящено вопросам поставок и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Министр обороны Сергей Шойгу среди прочего отметил, что в условиях спецоперации особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. По словам главы военного ведомства, сегодня федеральными органами исполнительной власти приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем. Кроме того, правительство предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности. Шойгу также добавил, что Министерство обороны упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества производимых артиллерийских систем.Новый завод "Алмаз-Антея"У концерна "Алмаз-Антей" появятся новые производственные мощности по выпуску систем ПВО в индустриальном парке "Руднево". Шойгу, принимая участие в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода в особой экономической зоне "Технополис Москва", назвал это строительство важнейшим шагом на пути укрепления обороноспособности страны.По словам главы военного ведомства, на новом заводе будут выпускать отечественные системы противовоздушной обороны, которые по праву считаются лучшими в мире. "Их отличают эффективность, надежность и простота в управлении, что убедительно доказано в ходе специальной военной операции", — сказал Шойгу. Он выразил уверенность, что запуск завода позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения. Новые системы в СВОВ российской армии появились новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые устанавливаются непосредственно на танк и не подпускают украинские FPV-дроны ближе чем на десять метров к защищенной таким устройством боевой машине, сообщил журналистам командир танкового взвода с позывным Сова. По словам офицера, если обычный разведывательный дрон подлетит слишком близко к защищенной новым российским средством РЭБ боевой машине, он зависнет на месте и лишится связи со спутниками и своим оператором. Как сообщил РИА Новости технический директор АО "Группа защиты-ЮТТА" Игорь Стукало, в России создали дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом. БПЛА по команде с земли начинает облетать территории, и если на местности есть такие мины, то на экране монитора появляются красные флажки. На "Стрекозе" закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины. "Стрекозу" передали на опытную эксплуатацию в войска, по итогам которой дрон получил положительные отзывы. Беспилотник также подтвердил свою эффективность в зоне СВО. Первое применение ATACMS КиевомУкраина во вторник впервые запустила американские баллистические ракеты ATACMS по российским целям, пишет газета Politico. Издание уточнило, что Вашингтон тайно отправил это вооружение Киеву в последние недели. Ранее сегодня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ракеты ATACMS уже находятся на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. До этого власти российского региона информировали, что в Бердянске ночью сработали системы ПВО, сообщалось о серии взрывов.Как сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружили в Бердянске после ночных ударов ВСУ. Киев продолжает запускать БПЛА Восемь беспилотников были сбиты силами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы на подлете к Крыму минувшей ночью, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Как сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке, ВСУ за сутки потеряли убитыми и ранеными в зоне спецоперации 1175 военнослужащих. Кроме того, подразделениями российских группировок, авиацией и артиллерией уничтожены 33 единицы бронетехники противника, включая восемь танков, а также 14 буксируемых и самоходных гаубиц. Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражена живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20231017/atacms-1903423042.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на совещании о перспективах развития артиллерии и РСЗО Шойгу провел рабочее совещание о перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Министр обороны отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. 2023-10-17T19:42 true PT1M41S

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Наталья Макарова

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