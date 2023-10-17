https://ria.ru/20231017/sobor-1903341914.html

Пятидесятники изберут в Москве начальствующего епископа

Пятидесятники изберут в Москве начальствующего епископа - РИА Новости, 17.10.2023

Пятидесятники изберут в Москве начальствующего епископа

Большой собор Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ) состоится в Москве в здании церкви "Благая весть" с 17 по 19... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:13

2023-10-17T15:13

2023-10-17T15:13

религия

москва

россия

сергей ряховский

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Большой собор Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ) состоится в Москве в здании церкви "Благая весть" с 17 по 19 октября и выберет начальствующего епископа союза, а также обсудит аспекты проповеди Евангелия, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы РОСХВЕ Екатерина Целоухова. "Начинается Большой собор РОСХВЕ - высший руководящий орган нашего союза, который проходит раз в четыре года. На этом соборе у нас пройдут выборы начальствующего епископа, утверждение Духовного совета – высшего духовного органа, который разбирает разные вопросы с духовной точки зрения, – а также будут назначаться заместители и полномочные представители начальствующего епископа в субъектах федерации и в регионах", – сообщила она РИА Новости. На Соборе пройдут пленарные дискуссии, круглые столы, доклады о миссионерстве и открытые богослужения, добавила она, а на торжественной церемонии закрытия будут присутствовать представители всех основных конфессий и религий России, а также ряда представленных в ней протестантских Церквей. "Основная часть участников — это, конечно же, священнослужители: пасторы, лидеры, руководители религиозных организаций, представители и заместители начальствующего епископа, и активные члены Церкви. Мы ожидаем, что Большой собор - это будет хорошее время во всех смыслах и в общении, и в отношениях, люди смогут увидеться с теми, кого давно не видели, что за это время будут затронуты и подняты действительно важные аспекты проповеди Евангелия, надеемся, что многие найдут актуальные ответы для себя", – добавила Целоухова. Большой собор — это высший руководящий орган Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников). Самыми значимыми событиями этого года станут избрание начальствующего епископа союза, а также утверждение Духовного совета и назначение заместителей и полномочных представителей начальствующего епископа в регионах. Начальствующий Епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский возглавляет РОСХВЕ с 1997 года.

https://ria.ru/20231017/kuraev-1903320340.html

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москва, россия, сергей ряховский