https://ria.ru/20231017/sobor-1903341914.html
Пятидесятники изберут в Москве начальствующего епископа
Пятидесятники изберут в Москве начальствующего епископа - РИА Новости, 17.10.2023
Пятидесятники изберут в Москве начальствующего епископа
Большой собор Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ) состоится в Москве в здании церкви "Благая весть" с 17 по 19... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:13
2023-10-17T15:13
2023-10-17T15:13
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Большой собор Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ) состоится в Москве в здании церкви "Благая весть" с 17 по 19 октября и выберет начальствующего епископа союза, а также обсудит аспекты проповеди Евангелия, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы РОСХВЕ Екатерина Целоухова. "Начинается Большой собор РОСХВЕ - высший руководящий орган нашего союза, который проходит раз в четыре года. На этом соборе у нас пройдут выборы начальствующего епископа, утверждение Духовного совета – высшего духовного органа, который разбирает разные вопросы с духовной точки зрения, – а также будут назначаться заместители и полномочные представители начальствующего епископа в субъектах федерации и в регионах", – сообщила она РИА Новости. На Соборе пройдут пленарные дискуссии, круглые столы, доклады о миссионерстве и открытые богослужения, добавила она, а на торжественной церемонии закрытия будут присутствовать представители всех основных конфессий и религий России, а также ряда представленных в ней протестантских Церквей. "Основная часть участников — это, конечно же, священнослужители: пасторы, лидеры, руководители религиозных организаций, представители и заместители начальствующего епископа, и активные члены Церкви. Мы ожидаем, что Большой собор - это будет хорошее время во всех смыслах и в общении, и в отношениях, люди смогут увидеться с теми, кого давно не видели, что за это время будут затронуты и подняты действительно важные аспекты проповеди Евангелия, надеемся, что многие найдут актуальные ответы для себя", – добавила Целоухова. Большой собор — это высший руководящий орган Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников). Самыми значимыми событиями этого года станут избрание начальствующего епископа союза, а также утверждение Духовного совета и назначение заместителей и полномочных представителей начальствующего епископа в регионах. Начальствующий Епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский возглавляет РОСХВЕ с 1997 года.
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москва, россия, сергей ряховский
Религия, Москва, Россия, Сергей Ряховский
Пятидесятники изберут в Москве начальствующего епископа
Христиане-пятидесятники изберут на соборе в Москве начальствующего епископа
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Большой собор Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ) состоится в Москве в здании церкви "Благая весть" с 17 по 19 октября и выберет начальствующего епископа союза, а также обсудит аспекты проповеди Евангелия, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы РОСХВЕ Екатерина Целоухова.
"Начинается Большой собор РОСХВЕ - высший руководящий орган нашего союза, который проходит раз в четыре года. На этом соборе у нас пройдут выборы начальствующего епископа, утверждение Духовного совета – высшего духовного органа, который разбирает разные вопросы с духовной точки зрения, – а также будут назначаться заместители и полномочные представители начальствующего епископа в субъектах федерации и в регионах", – сообщила она РИА Новости.
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На Соборе пройдут пленарные дискуссии, круглые столы, доклады о миссионерстве и открытые богослужения, добавила она, а на торжественной церемонии закрытия будут присутствовать представители всех основных конфессий и религий России
, а также ряда представленных в ней протестантских Церквей.
"Основная часть участников — это, конечно же, священнослужители: пасторы, лидеры, руководители религиозных организаций, представители и заместители начальствующего епископа, и активные члены Церкви. Мы ожидаем, что Большой собор - это будет хорошее время во всех смыслах и в общении, и в отношениях, люди смогут увидеться с теми, кого давно не видели, что за это время будут затронуты и подняты действительно важные аспекты проповеди Евангелия, надеемся, что многие найдут актуальные ответы для себя", – добавила Целоухова.
Большой собор — это высший руководящий орган Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников). Самыми значимыми событиями этого года станут избрание начальствующего епископа союза, а также утверждение Духовного совета и назначение заместителей и полномочных представителей начальствующего епископа в регионах.
Начальствующий Епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
возглавляет РОСХВЕ с 1997 года.
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