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"Как королева". В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен
"Как королева". В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен - РИА Новости, 17.10.2023
"Как королева". В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен
Политики стран Евросоюза обвинили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий, пишет издание Politico. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:29
2023-10-17T11:29
2023-10-17T11:56
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Политики стран Евросоюза обвинили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий, пишет издание Politico."Она все чаще ведет себя как королева", — заявил европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным.По словам источников издания, недовольство назревало давно. В частности, они указали на начатое фон дер Ляйен антисубсидийное расследование в отношении китайских электромобилей, а также на заявления о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом. Эти и другие решения, по данным Politico, были приняты без согласования с членами ЕС.Некоторые европейские чиновники недовольны и поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим от атаки ХАМАС, но не донесла до властей призывы соблюдать международное право по отношению к Газе.Политика фон дер Ляйен по Украине также не всех устраивает в ЕС."В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и сотрудники ее же Европейской комиссии жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей, отстраняя правительства стран ЕС от принятия решений и руководствуясь указами небольшой группы советников", — говорится в материале.Такое поведение главы ЕК может подорвать ее поддержку, если она захочет пойти на второй срок, отметили обозреватели.
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политика, в мире, израиль, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Политика, В мире, Израиль, Европа, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
"Как королева". В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен
Politico: в ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Политики стран Евросоюза обвинили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий, пишет издание Politico
.
«
"Она все чаще ведет себя как королева", — заявил европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным.
По словам источников издания, недовольство назревало давно. В частности, они указали на начатое фон дер Ляйен антисубсидийное расследование в отношении китайских электромобилей, а также на заявления о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом. Эти и другие решения, по данным Politico, были приняты без согласования с членами ЕС.
Некоторые европейские чиновники недовольны и поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим от атаки ХАМАС, но не донесла до властей призывы соблюдать международное право по отношению к Газе.
Политика фон дер Ляйен по Украине также не всех устраивает в ЕС.
«
"В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и сотрудники ее же Европейской комиссии жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей, отстраняя правительства стран ЕС от принятия решений и руководствуясь указами небольшой группы советников", — говорится в материале.
Такое поведение главы ЕК может подорвать ее поддержку, если она захочет пойти на второй срок, отметили обозреватели.
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