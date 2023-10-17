https://ria.ru/20231017/skandal-1903273860.html

"Как королева". В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен

"Как королева". В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен - РИА Новости, 17.10.2023

"Как королева". В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен

Политики стран Евросоюза обвинили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий, пишет издание Politico. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:29

2023-10-17T11:29

2023-10-17T11:56

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Политики стран Евросоюза обвинили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий, пишет издание Politico."Она все чаще ведет себя как королева", — заявил европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным.По словам источников издания, недовольство назревало давно. В частности, они указали на начатое фон дер Ляйен антисубсидийное расследование в отношении китайских электромобилей, а также на заявления о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом. Эти и другие решения, по данным Politico, были приняты без согласования с членами ЕС.Некоторые европейские чиновники недовольны и поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим от атаки ХАМАС, но не донесла до властей призывы соблюдать международное право по отношению к Газе.Политика фон дер Ляйен по Украине также не всех устраивает в ЕС."В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и сотрудники ее же Европейской комиссии жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей, отстраняя правительства стран ЕС от принятия решений и руководствуясь указами небольшой группы советников", — говорится в материале.Такое поведение главы ЕК может подорвать ее поддержку, если она захочет пойти на второй срок, отметили обозреватели.

https://ria.ru/20231017/prigovor-1903266365.html

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политика, в мире, израиль, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия