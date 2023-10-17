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Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии - РИА Новости, 17.10.2023
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08:32 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/shoygu-1903232901.html
Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии
Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии - РИА Новости, 17.10.2023
Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии
Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по поставкам в войска артиллерии, в ходе которого отметил важность оперативного производства артсистем и... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:32
2023-10-17T08:32
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по поставкам в войска артиллерии, в ходе которого отметил важность оперативного производства артсистем и боеприпасов к ним, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу проведено совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении. В ходе совещания глава российского военного ведомства отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. "В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска", - цитируется в сообщении Шойгу.
https://ria.ru/20231010/shoygu-1901778950.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии

Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по поставкам в войска артиллерии, в ходе которого отметил важность оперативного производства артсистем и боеприпасов к ним, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу проведено совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.
В ходе совещания глава российского военного ведомства отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним.
"В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска", - цитируется в сообщении Шойгу.
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