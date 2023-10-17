https://ria.ru/20231017/shoygu-1903232901.html

Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии

Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии - РИА Новости, 17.10.2023

Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по поставкам в войска артиллерии, в ходе которого отметил важность оперативного производства артсистем и... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:32

2023-10-17T08:32

2023-10-17T08:32

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по поставкам в войска артиллерии, в ходе которого отметил важность оперативного производства артсистем и боеприпасов к ним, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу проведено совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении. В ходе совещания глава российского военного ведомства отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. "В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска", - цитируется в сообщении Шойгу.

https://ria.ru/20231010/shoygu-1901778950.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу