https://ria.ru/20231017/shoygu-1903232901.html
Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии
Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии - РИА Новости, 17.10.2023
Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии
Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по поставкам в войска артиллерии, в ходе которого отметил важность оперативного производства артсистем и... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:32
2023-10-17T08:32
2023-10-17T08:32
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по поставкам в войска артиллерии, в ходе которого отметил важность оперативного производства артсистем и боеприпасов к ним, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу проведено совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении. В ходе совещания глава российского военного ведомства отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. "В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска", - цитируется в сообщении Шойгу.
https://ria.ru/20231010/shoygu-1901778950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии
Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по поставкам в войска артиллерии, в ходе которого отметил важность оперативного производства артсистем и боеприпасов к ним, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации
под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу
проведено совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.
В ходе совещания глава российского военного ведомства отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним.
"В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска", - цитируется в сообщении Шойгу.
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