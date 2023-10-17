Глава ШОС заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь"
Генсек ШОС Чжан заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь"
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет содействовать реализации проектов инициативы "Один пояс, один путь", оказывать им поддержку, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в преддверии третьего форума международного сотрудничества в рамках инициативы.
Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября. В этом году также отмечается десятилетие со дня провозглашения главой КНР Си Цзиньпином этой инициативы.
По словам Чжан Мина, "Один пояс, один путь", как и инициатива Большого Евразийского партнерства (БЕП), способствует расширению сотрудничества в рамках ШОС.
"Важная задача для ШОС - создать платформу для реализации этих инициатив и проектов сотрудничества, оказать поддержку и содействие, дать возможность народам региона получить реальную выгоду от проектов", - сказал он.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Большое Евразийское партнерство (БЕП) является инициативой, выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным в целях формирования широкого интеграционного контура на евразийском континенте. Ранее Владимир Путин в своем выступлении на первом Евразийском экономическом форуме предложил развивать общие для континента институты по ключевым точкам роста, активнее развивать сотрудничество Евразийского экономического союза с зарубежными партнёрами, информировать их о выгодах и преимуществах работы с Союзом, поддерживать свободу деловой инициативы, созидательную деятельность бизнеса, инвесторов.