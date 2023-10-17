https://ria.ru/20231017/shos-1903223784.html

Глава ШОС заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь"

Глава ШОС заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 17.10.2023

Глава ШОС заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь"

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет содействовать реализации проектов инициативы "Один пояс, один путь", оказывать им поддержку, заявил в интервью РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T05:12

2023-10-17T05:12

2023-10-17T05:12

китай

пекин

центральная азия

чжан мин

владимир путин

си цзиньпин

шос

евразийский экономический союз

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет содействовать реализации проектов инициативы "Один пояс, один путь", оказывать им поддержку, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в преддверии третьего форума международного сотрудничества в рамках инициативы. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября. В этом году также отмечается десятилетие со дня провозглашения главой КНР Си Цзиньпином этой инициативы. По словам Чжан Мина, "Один пояс, один путь", как и инициатива Большого Евразийского партнерства (БЕП), способствует расширению сотрудничества в рамках ШОС. "Важная задача для ШОС - создать платформу для реализации этих инициатив и проектов сотрудничества, оказать поддержку и содействие, дать возможность народам региона получить реальную выгоду от проектов", - сказал он. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Большое Евразийское партнерство (БЕП) является инициативой, выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным в целях формирования широкого интеграционного контура на евразийском континенте. Ранее Владимир Путин в своем выступлении на первом Евразийском экономическом форуме предложил развивать общие для континента институты по ключевым точкам роста, активнее развивать сотрудничество Евразийского экономического союза с зарубежными партнёрами, информировать их о выгодах и преимуществах работы с Союзом, поддерживать свободу деловой инициативы, созидательную деятельность бизнеса, инвесторов.

https://ria.ru/20231015/shos-1902918134.html

https://ria.ru/20231016/kitay-1903006574.html

китай

пекин

центральная азия

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китай, пекин, центральная азия, чжан мин, владимир путин, си цзиньпин, шос, евразийский экономический союз