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Глава ШОС заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 17.10.2023
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05:12 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/shos-1903223784.html
Глава ШОС заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь"
Глава ШОС заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 17.10.2023
Глава ШОС заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь"
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет содействовать реализации проектов инициативы "Один пояс, один путь", оказывать им поддержку, заявил в интервью РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:12
2023-10-17T05:12
китай
пекин
центральная азия
чжан мин
владимир путин
си цзиньпин
шос
евразийский экономический союз
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет содействовать реализации проектов инициативы "Один пояс, один путь", оказывать им поддержку, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в преддверии третьего форума международного сотрудничества в рамках инициативы. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября. В этом году также отмечается десятилетие со дня провозглашения главой КНР Си Цзиньпином этой инициативы. По словам Чжан Мина, "Один пояс, один путь", как и инициатива Большого Евразийского партнерства (БЕП), способствует расширению сотрудничества в рамках ШОС. "Важная задача для ШОС - создать платформу для реализации этих инициатив и проектов сотрудничества, оказать поддержку и содействие, дать возможность народам региона получить реальную выгоду от проектов", - сказал он. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Большое Евразийское партнерство (БЕП) является инициативой, выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным в целях формирования широкого интеграционного контура на евразийском континенте. Ранее Владимир Путин в своем выступлении на первом Евразийском экономическом форуме предложил развивать общие для континента институты по ключевым точкам роста, активнее развивать сотрудничество Евразийского экономического союза с зарубежными партнёрами, информировать их о выгодах и преимуществах работы с Союзом, поддерживать свободу деловой инициативы, созидательную деятельность бизнеса, инвесторов.
https://ria.ru/20231015/shos-1902918134.html
https://ria.ru/20231016/kitay-1903006574.html
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китай, пекин, центральная азия, чжан мин, владимир путин, си цзиньпин, шос, евразийский экономический союз
Китай, Пекин, Центральная Азия, Чжан Мин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Евразийский экономический союз
Глава ШОС заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь"

Генсек ШОС Чжан заявил о поддержке проектов инициативы "Один пояс, один путь"

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет содействовать реализации проектов инициативы "Один пояс, один путь", оказывать им поддержку, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в преддверии третьего форума международного сотрудничества в рамках инициативы.
Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября. В этом году также отмечается десятилетие со дня провозглашения главой КНР Си Цзиньпином этой инициативы.
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По словам Чжан Мина, "Один пояс, один путь", как и инициатива Большого Евразийского партнерства (БЕП), способствует расширению сотрудничества в рамках ШОС.
"Важная задача для ШОС - создать платформу для реализации этих инициатив и проектов сотрудничества, оказать поддержку и содействие, дать возможность народам региона получить реальную выгоду от проектов", - сказал он.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Большое Евразийское партнерство (БЕП) является инициативой, выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным в целях формирования широкого интеграционного контура на евразийском континенте. Ранее Владимир Путин в своем выступлении на первом Евразийском экономическом форуме предложил развивать общие для континента институты по ключевым точкам роста, активнее развивать сотрудничество Евразийского экономического союза с зарубежными партнёрами, информировать их о выгодах и преимуществах работы с Союзом, поддерживать свободу деловой инициативы, созидательную деятельность бизнеса, инвесторов.
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