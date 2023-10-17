Путин посоветовал США научиться уважать других
Путин посоветовал США научиться уважать других и уметь искать компромиссы
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова президента США Джо Байдена о желании подавить российского лидера, заявил, что Штатам необходимо научиться уважать других и уметь искать компромиссы, тогда никого не нужно будет подавлять. Об этом президент заявил в интервью "России 24".
Ранее Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что он планирует объединить Европу для "подавления" президента России.
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"Надо научиться уважать других и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам. Они (представители США - прим.), конечно, с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это - протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу. Но уважение к другим людям, к другим странам, к другим народам заключается в другом, заключается в том, чтобы учитывать их интересы", - сказал Путин.
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"И тогда не нужно будет никого подавлять. Но само по себе стремление, я повторю эту мысль, кого-то подавлять как раз и означает, что им есть еще чему учиться. И главное заключается в том, чтобы научиться уважать других, это в том числе и умение искать компромиссы. Если интерес, во всяком случае интерес к России есть, это уже неплохо", - добавил Путин.