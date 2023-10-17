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Путин посоветовал США научиться уважать других - РИА Новости, 17.10.2023
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20:25 17.10.2023 (обновлено: 20:26 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/putin-1903454591.html
Путин посоветовал США научиться уважать других
Путин посоветовал США научиться уважать других - РИА Новости, 17.10.2023
Путин посоветовал США научиться уважать других
Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова президента США Джо Байдена о желании подавить российского лидера, заявил, что Штатам необходимо научиться уважать РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:25
2023-10-17T20:26
в мире
россия
сша
европа
владимир путин
джо байден
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова президента США Джо Байдена о желании подавить российского лидера, заявил, что Штатам необходимо научиться уважать других и уметь искать компромиссы, тогда никого не нужно будет подавлять. Об этом президент заявил в интервью "России 24".Ранее Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что он планирует объединить Европу для "подавления" президента России. "Надо научиться уважать других и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам. Они (представители США - прим.), конечно, с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это - протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу. Но уважение к другим людям, к другим странам, к другим народам заключается в другом, заключается в том, чтобы учитывать их интересы", - сказал Путин."И тогда не нужно будет никого подавлять. Но само по себе стремление, я повторю эту мысль, кого-то подавлять как раз и означает, что им есть еще чему учиться. И главное заключается в том, чтобы научиться уважать других, это в том числе и умение искать компромиссы. Если интерес, во всяком случае интерес к России есть, это уже неплохо", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231017/putin-1903449487.html
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в мире, россия, сша, европа, владимир путин, джо байден
В мире, Россия, США, Европа, Владимир Путин, Джо Байден
Путин посоветовал США научиться уважать других

Путин посоветовал США научиться уважать других и уметь искать компромиссы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова президента США Джо Байдена о желании подавить российского лидера, заявил, что Штатам необходимо научиться уважать других и уметь искать компромиссы, тогда никого не нужно будет подавлять. Об этом президент заявил в интервью "России 24".
Ранее Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что он планирует объединить Европу для "подавления" президента России.
«
"Надо научиться уважать других и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам. Они (представители США - прим.), конечно, с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это - протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу. Но уважение к другим людям, к другим странам, к другим народам заключается в другом, заключается в том, чтобы учитывать их интересы", - сказал Путин.
«
"И тогда не нужно будет никого подавлять. Но само по себе стремление, я повторю эту мысль, кого-то подавлять как раз и означает, что им есть еще чему учиться. И главное заключается в том, чтобы научиться уважать других, это в том числе и умение искать компромиссы. Если интерес, во всяком случае интерес к России есть, это уже неплохо", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире
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