https://ria.ru/20231017/putin-1903296379.html

Путин заявил, что позиции России и Венгрии не всегда совпадают

Путин заявил, что позиции России и Венгрии не всегда совпадают - РИА Новости, 17.10.2023

Путин заявил, что позиции России и Венгрии не всегда совпадают

Позиции России и Венгрии далеко не всегда совпадают, но чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза, причем не только по... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:43

2023-10-17T12:43

2023-10-17T12:43

россия

венгрия

европа

владимир путин

виктор орбан

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903287164_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_21931e8e8d4dc87768345c94ea1af61d.jpg

ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Позиции России и Венгрии далеко не всегда совпадают, но чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза, причем не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе, заявил президент России Владимир Путин. Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс, один путь" в КНР. "Конечно, очень важной является возможность с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе. Знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, чрезвычайно важно", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь". В ходе визита Путин также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20231017/tovarooborot-1903291317.html

россия

венгрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венгрия, европа, владимир путин, виктор орбан, юрий ушаков