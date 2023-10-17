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Путин заявил, что позиции России и Венгрии не всегда совпадают - РИА Новости, 17.10.2023
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12:43 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/putin-1903296379.html
Путин заявил, что позиции России и Венгрии не всегда совпадают
Путин заявил, что позиции России и Венгрии не всегда совпадают - РИА Новости, 17.10.2023
Путин заявил, что позиции России и Венгрии не всегда совпадают
Позиции России и Венгрии далеко не всегда совпадают, но чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза, причем не только по... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:43
2023-10-17T12:43
россия
венгрия
европа
владимир путин
виктор орбан
юрий ушаков
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Позиции России и Венгрии далеко не всегда совпадают, но чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза, причем не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе, заявил президент России Владимир Путин. Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс, один путь" в КНР. "Конечно, очень важной является возможность с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе. Знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, чрезвычайно важно", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь". В ходе визита Путин также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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россия, венгрия, европа, владимир путин, виктор орбан, юрий ушаков
Россия, Венгрия, Европа, Владимир Путин, Виктор Орбан, Юрий Ушаков
Путин заявил, что позиции России и Венгрии не всегда совпадают

Путин: позиции РФ и Венгрии не всегда совпадают, но важно обменяться мнениями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Позиции России и Венгрии далеко не всегда совпадают, но чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза, причем не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе, заявил президент России Владимир Путин.
Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс, один путь" в КНР.
"Конечно, очень важной является возможность с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе. Знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, чрезвычайно важно", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь". В ходе визита Путин также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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РоссияВенгрияЕвропаВладимир ПутинВиктор ОрбанЮрий Ушаков
 
 
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