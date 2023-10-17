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Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 17.10.2023
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04:25 17.10.2023 (обновлено: 09:20 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/putin-1903221616.html
Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь"
Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 17.10.2023
Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь"
Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума "Один пояс, один путь" и проведет ряд двусторонних встреч, РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T04:25
2023-10-17T09:20
пекин
владимир путин
китай
россия
сеттха тхависин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума "Один пояс, один путь" и проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости.Самолет Путина приземлился в пекинском международному аэропорту "Шоуду".Как ожидается, сегодняшний день глава российского государства начнет с беседы с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. После этого запланированы другие встречи, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.Далее состоится церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием. После Путин планирует провести переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Не исключены и другие встречи.Российский лидер приглашен на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Он выступит на открытии форума 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.Встреча лидеров Китая и России также запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка, переговоры пройдут в два этапа — в расширенном составе и в узком. В Кремле не исключают, что Путин и Си Цзиньпин могут пообщаться и тет-а-тет за рамками переговоров.
https://ria.ru/20231016/forum-1902977800.html
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Путин прибыл в Пекин
Прилет Путина в Пекин.
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пекин, владимир путин, китай, россия, сеттха тхависин, си цзиньпин
Пекин, Владимир Путин, Китай, Россия, Сеттха Тхависин, Си Цзиньпин
Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь"

Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь"

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума "Один пояс, один путь" и проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет Путина приземлился в пекинском международному аэропорту "Шоуду".
Как ожидается, сегодняшний день глава российского государства начнет с беседы с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. После этого запланированы другие встречи, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.
Далее состоится церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием. После Путин планирует провести переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Не исключены и другие встречи.
Российский лидер приглашен на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Он выступит на открытии форума 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.
Встреча лидеров Китая и России также запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка, переговоры пройдут в два этапа — в расширенном составе и в узком. В Кремле не исключают, что Путин и Си Цзиньпин могут пообщаться и тет-а-тет за рамками переговоров.
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ПекинВладимир ПутинКитайРоссияСеттха ТхависинСи Цзиньпин
 
 
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