https://ria.ru/20231017/putin-1903208779.html
Путин начнет визит в КНР двусторонними встречами с иностранными партнерами
Путин начнет визит в КНР двусторонними встречами с иностранными партнерами - РИА Новости, 17.10.2023
Путин начнет визит в КНР двусторонними встречами с иностранными партнерами
Президент России Владимир Путин во вторник проведет серию двусторонних встреч в Китае, глава государства планирует пообщаться с руководителями Вьетнама,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T00:04
2023-10-17T00:04
2023-10-17T00:08
владимир путин
си цзиньпин
сеттха тхависин
газпром
зарубежнефть
новатэк
таиланд
китай
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет серию двусторонних встреч в Китае, глава государства планирует пообщаться с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса. Российский лидер находится с визитом в Китае по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Президент примет участие в форуме "Один пояс, один путь", а также проведет переговоры с лидером Китая. Первые встречиНо начнет свой визит президент с других встреч. Первой станет беседа с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Это будет первая встреча глав государств. Товарооборот стран в 2022 году составил 4,6 миллиарда долларов. Свои проекты во Вьетнаме развивают российские компании "Газпром", "Зарубежнефть", "Новатэк", "Группа ГАЗ". Также развивается культурно-гуманитарное сотрудничество. Российские вузы уже подготовили около 50 тысяч вьетнамских специалистов. Сейчас образование в России получает более 3 тысяч граждан Вьетнама. Рабочий день президента продолжится беседой с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Это также будет их первой встречей. Страны поддерживают интенсивный политический диалог. Как отмечают в Кремле, хорошие предпосылки сложились для наращивания кооперации в области сельского хозяйства и научно-технического взаимодействия. Однако есть спад - в 2022 году товарооборот между Россией и Таиландом сократился на 10% - до 2,06 миллиарда долларов. Сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах развивается. В настоящее время прорабатывается проведение "перекрестных" Годов культурных обменов и туризма России и Таиланда, в рамках которых на осень запланировано проведение Фестиваля российской культуры в Таиланде. После возобновления авиасообщения растет турпоток из России. Выстроенное партнерствоВ этот же день Путин встретится с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Предыдущие переговоры глав государств прошли в декабре 2021 года в Москве. В повестке дня беседы, как сообщили в Кремле, обмен мнениями об обстановке в мире и азиатском регионе, приоритетах развития двустороннего сотрудничества. Предполагается, что главы государств также обсудят трехсторонние проекты с участием КНР в сфере транспорта и поставок газа. Активно развивается межрегиональное и приграничное сотрудничество (Иркутская и Новосибирская области, Бурятия, Тува, Забайкальский край и другие российские субъекты). Дальше в программе российского лидера - беседа с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Последний раз Путин встречался с коллегой "на полях" Восточноазиатского саммита в Сингапуре в 2018 году. В 2022 году товарооборот между Россией и Лаосом составил 12,9 миллиона долларов, российские компании реализуют на территории Лаоса проекты в области энергетики, промышленности и геологоразведки. Развивается культурно-гуманитарное сотрудничество. В советских и российских вузах получило образование свыше 8 тысяч лаосцев. На регулярной основе выделяются госстипендии для обучения лаосских студентов и аспирантов в российских высших учебных заведениях. Во Вьентьяне идет модернизация госпиталя российско-лаосской дружбы "Миттапхаб". При этом не исключено, что график президента России будет дополняться и другими двусторонними встреча с лидерами стран, которые приехали на форум.
https://ria.ru/20231016/kitay-1903116067.html
https://ria.ru/20231013/sng-1902493639.html
https://ria.ru/20231016/kitay-1903006574.html
https://ria.ru/20231009/sdelka-1901545533.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, си цзиньпин, сеттха тхависин, газпром, зарубежнефть, новатэк, таиланд, китай, россия
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Сеттха Тхависин, Газпром, Зарубежнефть, Новатэк, Таиланд, Китай, Россия
Путин начнет визит в КНР двусторонними встречами с иностранными партнерами
Путин проведет в КНР двусторонние встречи с иностранными партнерами
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет серию двусторонних встреч в Китае, глава государства планирует пообщаться с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса.
Российский лидер находится с визитом в Китае по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина
. Президент примет участие в форуме "Один пояс, один путь", а также проведет переговоры с лидером Китая.
Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие российско-китайского партнерства
Но начнет свой визит президент с других встреч. Первой станет беседа с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.
Это будет первая встреча глав государств.
Товарооборот стран в 2022 году составил 4,6 миллиарда долларов. Свои проекты во Вьетнаме развивают российские компании "Газпром
", "Зарубежнефть
", "Новатэк
", "Группа ГАЗ
". Также развивается культурно-гуманитарное сотрудничество. Российские вузы уже подготовили около 50 тысяч вьетнамских специалистов. Сейчас образование в России получает более 3 тысяч граждан Вьетнама.
Рабочий день президента продолжится беседой с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином
. Это также будет их первой встречей.
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Страны поддерживают интенсивный политический диалог. Как отмечают в Кремле, хорошие предпосылки сложились для наращивания кооперации в области сельского хозяйства и научно-технического взаимодействия. Однако есть спад - в 2022 году товарооборот между Россией и Таиландом сократился на 10% - до 2,06 миллиарда долларов.
Сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах развивается. В настоящее время прорабатывается проведение "перекрестных" Годов культурных обменов и туризма России и Таиланда, в рамках которых на осень запланировано проведение Фестиваля российской культуры в Таиланде. После возобновления авиасообщения растет турпоток из России.
В этот же день Путин встретится с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом
. Предыдущие переговоры глав государств прошли в декабре 2021 года в Москве
.
В повестке дня беседы, как сообщили в Кремле, обмен мнениями об обстановке в мире и азиатском регионе, приоритетах развития двустороннего сотрудничества.
Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь"
Предполагается, что главы государств также обсудят трехсторонние проекты с участием КНР в сфере транспорта и поставок газа.
Активно развивается межрегиональное и приграничное сотрудничество (Иркутская и Новосибирская области
, Бурятия, Тува, Забайкальский край
и другие российские субъекты).
Дальше в программе российского лидера - беседа с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом
. Последний раз Путин встречался с коллегой "на полях" Восточноазиатского саммита в Сингапуре
в 2018 году.
В 2022 году товарооборот между Россией и Лаосом составил 12,9 миллиона долларов, российские компании реализуют на территории Лаоса проекты в области энергетики, промышленности и геологоразведки.
Развивается культурно-гуманитарное сотрудничество. В советских и российских вузах получило образование свыше 8 тысяч лаосцев. На регулярной основе выделяются госстипендии для обучения лаосских студентов и аспирантов в российских высших учебных заведениях.
Во Вьентьяне
идет модернизация госпиталя российско-лаосской дружбы "Миттапхаб".
При этом не исключено, что график президента России будет дополняться и другими двусторонними встреча с лидерами стран, которые приехали на форум.
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