Тревожный тип привязанности: причины, признаки, советы психологов
© iStock.com / Milos DimicТревожный тип привязанности
© iStock.com / Milos Dimic
Тревожный тип привязанности
Оглавление
- Тревожный тип привязанности у человека
- Признаки
- Как ведет себя взрослый
- Как ведет себя ребенок
- Причины и как формируется
- Виды
- Тревожно-вовлеченный
- Тревожно-избегающий
- Как влияет тревожный тип привязанности
- На отношения между мужчиной и женщиной
- На дружбу
- Как избавиться от тревожного типа привязанности
- Что делать если у партнера тревожный тип привязанности
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Привязанность — важный аспект человеческих отношений, который формируется в детстве и оказывает влияние на всю жизнь. Тревожный тип привязанности: что это такое, основные виды и признаки, почему ребенок испытывает тревогу и как взрослому человеку избавиться от этого, советы экспертов, — в материале РИА Новости.
Тревожный тип привязанности у человека
Каждый третий-четвертый человек, по исследованиям психологов, является носителем тревожного типа привязанности. Тревожно-амбивалентная привязанность формируется, когда значимые взрослые не закрывают потребность ребёнка в принятии, любви, безопасности.
"Исследования английского психиатра Джона Боулби и его коллег позволяют понять, что непредсказуемость в заботе и неустойчивость в отношениях могут привести к формированию тревожного типа привязанности", — говорит Вячеслав Москвин, клинический психолог, нейропсихолог, психотерапевт.
Кроме теории, объясняющей формирование этого типа привязанности исключительно особенностями во взаимоотношениях ребенка с матерью, существует и теория генетической его обусловленности.
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"Согласно ей набор разных типов привязанности у человека сформировался эволюционно и способствовал выживанию популяции в разных условиях", — поясняет Алексей Сапкин, психолог, научный журналист, преподаватель МГУ.
По словам эксперта, психотерапевт и автор популярной книги о теории привязанности Стэн Таткин называет таких людей не “тревожные”, а “волны”. Он подчеркивает их привлекательные качества — щедрые и великодушные, ценят заботу, счастливее всего рядом с другими, способны смотреть на проблему с двух сторон.
Признаки
Тревожный тип привязанности, исследованный в рамках теории, проявляется в особом поведении, как у взрослых, так и у детей. Пётр Галигабаров, практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (Санкт-Петербург) поясняет, что таких людей отличают:
- частые мысли: "Меня покинут", "Я останусь один", "Лучше быть одному, всё равно бросят", "Одиночество невыносимо" и тому подобные;
- страх одиночества и отвержения, тревожность за будущее отношений;
- повышенный гиперконтроль за партнером;
- недоверие, ожидание предательства;
- желание создать крепкие, надежные отношения;
- навязчивость и/или избегание отношений.
Как ведет себя взрослый
Взрослые с тревожным типом привязанности могут испытывать постоянный страх потери близких людей, низкую самооценку и сомнения в том, нужны ли они другим. Они могут быть чрезмерно зависимыми от своих партнеров, искать постоянного подтверждения и бояться близких отношений.
Как ведет себя ребенок
Дети с тревожным типом привязанности могут быть избегающими и сдержанными или, наоборот, слишком требовательными к близким взрослым и зависимыми от них. Они могут испытывать тревожность в различных ситуациях и не уметь адекватно справляться со своими эмоциями.
Ребенок при тревожном типе привязанности:
- настороженно относится к незнакомым людям даже в присутствии родителей;
- ревнив (из страха потерять значимые отношения);
- чрезмерно огорчается в периоды ухода матери/отца;
- при их возвращении выглядит равнодушным.
© iStock.com / BrianAJacksonГрустный ребенок
© iStock.com / BrianAJackson
Грустный ребенок
Причины и как формируется
Первичные формы привязанности формируются в первые годы жизни и остаются основными рабочими моделями отношений со значимыми людьми.
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"У ребенка этот тип привязанности формируется в случае непредсказуемого поведения взрослого (родителя). Когда за одно и тоже действие он то хвалит его, то становится равнодушным, — поясняет Юлия Голубева, педагог-психолог лицея №28 г. Орла. — Ребенок с данным типом привязанности плохо остается с другими взрослыми, не доверяет им и желает контактировать только с определенным родителем (мамой или папой)".
Всего существует четыре типа привязанности и только один из них — надежный. То есть такой, в котором ребенок уверен в том, что родитель будет рядом, когда он понадобится. Все остальные типы характеризуются базовой тревогой и называются ненадежными: избегающий, амбивалентный и дезорганизованный.
"Все люди, которым не посчастливилось сформировать надежную привязанность со значимым взрослым (родителем) обречены испытывать тревогу по поводу близости", — говорит Алла Далит, кандидат психологических наук, создатель школы психологии для взрослых “Эффект Далит”.
По словам эксперта, система привязанности активируется в близости и ребенок формирует модели отношений, которые фиксируются и становятся основным алгоритмом всех взрослых отношений.
© iStock.com / fizkesМама разговаривает с расстроенной дочерью
© iStock.com / fizkes
Мама разговаривает с расстроенной дочерью
Виды
Ученые выявили несколько типов ненадежной или тревожной привязанности в зависимости от реакции на разлуку со значимым лицом. Выделяют два основных вида: тревожно-вовлеченный и тревожно-избегающий. По словам Вячеслава Москвина, эти концепции были предложены Мэри Эйнсворт и Мэри Мейн, исследователями в области привязанности.
Тревожно-вовлеченный
Тревожно-вовлеченные люди сильно зависят от своих отношений и часто опасаются, что близкие могут их бросить. Петр Галигабаров поясняет, что такой тип привязанности проявляется, когда человек стремится навязчиво вступить в отношения и докучает потенциальному партнёру.
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"Сначала подстраивается под него, пытается понравиться сверх меры. А потом превращается в ревнивого, чрезмерно контролирующего человека. Таких сейчас принято называть "токсичными", "абьюзерами". Страх потерять значимые отношения потенциально доводит до разрушения связи. Таким образом, тревожно-вовлечённый тип получает подтверждение своих идей: "Меня покинут". При этом человеку очень хочется сохранить отношения, ведь он боится одиночества", — говорит специалист.
Тревожно-избегающий
Тревожно-избегающие люди, напротив, избегают близких отношений из страха быть ранеными или отвергнутыми. Они ограничивают социальные контакты, чтобы не испытывать неприятных эмоций, сознательно выбирают одиночество. Подобный тип может подавлять тревогу и страх алкоголем, прочими химическими веществами.
Как влияет тревожный тип привязанности
Тревожный тип привязанности может оказывать серьезное влияние на жизнь человека в целом.
"Тревожные взрослые очень хотят близости, так как потребность осталась неудовлетворенной, но делают все так, как привыкли в детстве. И это вызывает сильный диссонанс и усиливает тревогу еще больше. Непредсказуемость родителя сформировала ригидный алгоритм действий", — поясняет Алла Далит.
© iStock.com / zoranmГрустная девушка сидит на кровати
© iStock.com / zoranm
Грустная девушка сидит на кровати
На отношения между мужчиной и женщиной
Такие люди могут испытывать трудности в установлении близких отношений, часто конфликтовать с партнерами и быть неудовлетворенными.
"Ребенок вырастает и превращается во взрослого, который раздираем противоречиями. Он цепляется за партнера, как бы говоря "не бросай меня", и одновременно может его отталкивать. Ему сложно понять свое поведение, потому что модель сформировалась в довербальный период. Это значит, что осмыслить ее было нереально. А без этого изменение невозможно. Человеку кажется, что только так люди и общаются. Ему непонятно, почему партнер не может его удовлетворить. Тревога по поводу отношений, а точнее угрозы бросания, постоянное чувство", — отмечает Алла Далит.
На дружбу
Тревожный тип привязанности делает сложными долгосрочные и глубокие отношения с друзьями. Люди часто испытывают постоянное чувство тревоги и озабоченности, потребность в поддержке и внимании, что может сказываться на их способности поддерживать и развивать дружеские отношения. Они могут быть склонны переживать и преувеличивать негативные события и эмоции, что создает напряженность.
Как избавиться от тревожного типа привязанности
Преодолеть тревожный тип привязанности, по словам Вячеслава Москвина, поможет психотерапия, основанная на принципах эмоциональной безопасности и установлении доверительных отношений с терапевтом.
"Когнитивно-поведенческая терапия и терапия привязанности могут помочь людям развивать здоровые стратегии общения и справляться с тревожностью. В этой области исследования, проведенные Дианой Фосха (Diana Fosha) и Лесли Гринберг (Leslie Greenberg), психологами-практиками, оказывают огромное воздействие", — отмечает эксперт.
© iStock.com / FG TradeДевушка пьет чай и смотрит в окно
© iStock.com / FG Trade
Девушка пьет чай и смотрит в окно
Петр Галигабаров советует тревожным типам людей:
- поработать над навыками эмоциональной саморегуляции (с тревогой в первую очередь), адекватностью самооценки и уверенностью в себе;
- если недоверие подкреплено имевшими место в детстве фактами насилия со стороны значимых взрослых, стоит пройти курс работы с душевной травмой;
- возможно, разобраться в собственных режимах поведения через работу со схема-терапевтом;
- научиться принимать непостоянство мира через практики осознанности в стиле майндфулнесс, например;
- научиться наслаждаться одиночеством (для избегающего типа в том числе, поскольку они страдают тет-а-тет с собой).
Что делать если у партнера тревожный тип привязанности
В зависимости от усвоенной в детско-подростковом возрасте схемы мышления и поведения, человек с тревожным типом привязанности будет навязчиво искать близости или избегать отношений. Петр Галигабаров отмечает, что партнёрам данных личностей придется научиться принимать тревожность, контроль, слёзы "второй половинки", понимая, что она очень дорожит отношениями, а ее недоверие продиктовано ситуациями из детства.
"Понимание происхождения его или ее тревожности и осознание, что это не что-то, что можно легко преодолеть, может быть первым шагом к поддержке. Помощь в построении доверительных отношений, общение и проявление нежности могут помочь партнеру почувствовать себя безопасно и уверенно", — дополняет Вячеслав Москвин.
Алексей Сапкин считает, что такой человек может быть прекрасной парой для партнеров всех типов привязанностей, кроме избегающей. В последнем случае личность с тревожным типом может оказаться в ситуации дискомфортной, но, к сожалению, для него привычной — он будет догонять и приближаться, а от него будут убегать и дистанцироваться. Эксперт поясняет, что человеку с тревожным типом привязанности в романтических отношениях очень важно постоянно получать подтверждения о том, что он всё ещё любим. Инструментарий универсален: слова, поцелуи, объятия, приятные сюрпризы.
© iStock.com / kitzcornerМужчина поддерживает девушку
© iStock.com / kitzcorner
Мужчина поддерживает девушку
"Основа крепких романтических отношений — принятие друг друга как есть, со всеми недостатками. В то время как недостатки достаточно принимать (то есть просто признавать, без одобрения или осуждения), на достоинства партнера необходимо сознательно обращать внимание. И хотя нередко поведение тревожного партнера может раздражать, казаться контролирующим, стоит помнить, что оборотной стороной этого могут являться такие его качества, как, например, заботливость и отзывчивость. Именно на них и стоит фокусироваться, если в целом эти отношения представляют ценность", — заключил эксперт.