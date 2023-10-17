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Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов - РИА Новости, 17.10.2023
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18:48 17.10.2023 (обновлено: 19:21 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/pitanie-1903437543.html
Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов
Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов - РИА Новости, 17.10.2023
Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов не исключил возможность обеспечения старшеклассников бесплатным горячим питанием, отметив, что вопрос в бюджете. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:48
2023-10-17T19:21
общество
россия
сергей кравцов
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов не исключил возможность обеспечения старшеклассников бесплатным горячим питанием, отметив, что вопрос в бюджете. "Конечно, вопрос бюджета, я не исключаю, что в последующем перейдем тоже и на эти уровни образования", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету, отвечая на соответствующий вопрос. В настоящее время горячим питанием за счет средств федерального бюджета во всех российских школах обеспечиваются обучающиеся начальных классов.
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Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов

Кравцов назвал бесплатное горячее питание для старшеклассников вопросом бюджета

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Организация питания в школах. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов не исключил возможность обеспечения старшеклассников бесплатным горячим питанием, отметив, что вопрос в бюджете.
"Конечно, вопрос бюджета, я не исключаю, что в последующем перейдем тоже и на эти уровни образования", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету, отвечая на соответствующий вопрос.
В настоящее время горячим питанием за счет средств федерального бюджета во всех российских школах обеспечиваются обучающиеся начальных классов.
Михаил Мишустин и Сергей Собянин во время посещения московской общеобразовательной школы № 1579 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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