https://ria.ru/20231017/pitanie-1903437543.html

Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов

Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов - РИА Новости, 17.10.2023

Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов не исключил возможность обеспечения старшеклассников бесплатным горячим питанием, отметив, что вопрос в бюджете. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:48

2023-10-17T18:48

2023-10-17T19:21

общество

россия

сергей кравцов

образование - общество

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сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов не исключил возможность обеспечения старшеклассников бесплатным горячим питанием, отметив, что вопрос в бюджете. "Конечно, вопрос бюджета, я не исключаю, что в последующем перейдем тоже и на эти уровни образования", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету, отвечая на соответствующий вопрос. В настоящее время горячим питанием за счет средств федерального бюджета во всех российских школах обеспечиваются обучающиеся начальных классов.

https://ria.ru/20230901/kompot-1893673132.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование