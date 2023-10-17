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Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов
Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов - РИА Новости, 17.10.2023
Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов не исключил возможность обеспечения старшеклассников бесплатным горячим питанием, отметив, что вопрос в бюджете. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:48
2023-10-17T18:48
2023-10-17T19:21
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов не исключил возможность обеспечения старшеклассников бесплатным горячим питанием, отметив, что вопрос в бюджете. "Конечно, вопрос бюджета, я не исключаю, что в последующем перейдем тоже и на эти уровни образования", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету, отвечая на соответствующий вопрос. В настоящее время горячим питанием за счет средств федерального бюджета во всех российских школах обеспечиваются обучающиеся начальных классов.
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РИА Новости
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Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Старшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием, допустил Кравцов
Кравцов назвал бесплатное горячее питание для старшеклассников вопросом бюджета