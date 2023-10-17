https://ria.ru/20231017/peterburg-1903379536.html

В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих

В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих - РИА Новости, 18.10.2023

В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих

Полицейские задержали пятерых подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет в нападении на случайных прохожих в Санкт-Петербурге, сообщил интернет-портал "МВД... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-17T16:29

2023-10-17T16:29

2023-10-18T01:24

происшествия

санкт-петербург

россия

ленинградская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Полицейские задержали пятерых подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет в нападении на случайных прохожих в Санкт-Петербурге, сообщил интернет-портал "МВД Медиа"."Сегодня сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали в областном центре пятерых участников группы, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в телеграм-каналах и сети Интернет", — говорится в заявлении.Уточняется, что задержанными оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, а также 18-летний местный житель. Ранее в Сети появились ролики, на которых группа молодых людей нападает в Петербурге на случайных прохожих, избивает и оскорбляет их. Инциденты происходили в основном у метро и в торговых центрах. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Расследование начали по статье "Хулиганство".Накануне МВД сообщило о первом задержанном по этому делу. Его подозревают в избиении прохожего в Красносельском районе Петербурга. Сам молодой человек утверждает, что только выкладывал видео драк в своем Telegram-канале, но не участвовал в этом.

https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)