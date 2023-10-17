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В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих - РИА Новости, 18.10.2023
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16:29 17.10.2023 (обновлено: 01:24 18.10.2023)
https://ria.ru/20231017/peterburg-1903379536.html
В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих
В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих - РИА Новости, 18.10.2023
В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих
Полицейские задержали пятерых подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет в нападении на случайных прохожих в Санкт-Петербурге, сообщил интернет-портал "МВД... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-17T16:29
2023-10-18T01:24
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Полицейские задержали пятерых подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет в нападении на случайных прохожих в Санкт-Петербурге, сообщил интернет-портал "МВД Медиа".&quot;Сегодня сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали в областном центре пятерых участников группы, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в телеграм-каналах и сети Интернет&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что задержанными оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, а также 18-летний местный житель. Ранее в Сети появились ролики, на которых группа молодых людей нападает в Петербурге на случайных прохожих, избивает и оскорбляет их. Инциденты происходили в основном у метро и в торговых центрах. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Расследование начали по статье "Хулиганство".Накануне МВД сообщило о первом задержанном по этому делу. Его подозревают в избиении прохожего в Красносельском районе Петербурга. Сам молодой человек утверждает, что только выкладывал видео драк в своем Telegram-канале, но не участвовал в этом.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих

МВД: в Петербурге задержали пятерых участников группы, нападавших на прохожих

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Полицейские задержали пятерых подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет в нападении на случайных прохожих в Санкт-Петербурге, сообщил интернет-портал "МВД Медиа".
«

"Сегодня сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали в областном центре пятерых участников группы, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в телеграм-каналах и сети Интернет", — говорится в заявлении.

Уточняется, что задержанными оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, а также 18-летний местный житель.
Ранее в Сети появились ролики, на которых группа молодых людей нападает в Петербурге на случайных прохожих, избивает и оскорбляет их. Инциденты происходили в основном у метро и в торговых центрах. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Расследование начали по статье "Хулиганство".
Накануне МВД сообщило о первом задержанном по этому делу. Его подозревают в избиении прохожего в Красносельском районе Петербурга. Сам молодой человек утверждает, что только выкладывал видео драк в своем Telegram-канале, но не участвовал в этом.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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