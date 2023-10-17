https://ria.ru/20231017/peterburg-1903379536.html
В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих
В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих - РИА Новости, 18.10.2023
В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих
Полицейские задержали пятерых подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет в нападении на случайных прохожих в Санкт-Петербурге, сообщил интернет-портал "МВД... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-17T16:29
2023-10-17T16:29
2023-10-18T01:24
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Полицейские задержали пятерых подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет в нападении на случайных прохожих в Санкт-Петербурге, сообщил интернет-портал "МВД Медиа"."Сегодня сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали в областном центре пятерых участников группы, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в телеграм-каналах и сети Интернет", — говорится в заявлении.Уточняется, что задержанными оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, а также 18-летний местный житель. Ранее в Сети появились ролики, на которых группа молодых людей нападает в Петербурге на случайных прохожих, избивает и оскорбляет их. Инциденты происходили в основном у метро и в торговых центрах. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Расследование начали по статье "Хулиганство".Накануне МВД сообщило о первом задержанном по этому делу. Его подозревают в избиении прохожего в Красносельском районе Петербурга. Сам молодой человек утверждает, что только выкладывал видео драк в своем Telegram-канале, но не участвовал в этом.
https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали участников группы, избивавшей прохожих
МВД: в Петербурге задержали пятерых участников группы, нападавших на прохожих