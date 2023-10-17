В Петербурге до конца года модернизируют все устаревшие котельные
В Петербурге переведут на экологичные виды топлива все устаревшие котельные
Котельная. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге до конца года планируется модернизировать и перевести на экологичные виды топлива все неэффективные и устаревшие угольные и мазутные котельные, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Город последовательно выполняет задачу, поставленную президентом России – до конца 2023 года модернизировать и перевести на экологичные виды топлива все неэффективные устаревшие угольные и мазутные котельные. Это поручение главы государства - приоритет для петербургских энергетиков. Работа, которую мы проводим, обеспечивая надежное теплоснабжение жилых домов, социально значимых учреждений, предприятий, полностью отвечает и целям нацпроекта "Экология", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время специалисты ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" продолжают техническое перевооружение неэкологичных котельных.
Отмечается, что всего в программу модернизации в этом году включены 22 источника ТЭК, которые сейчас работают на мазуте, угле или дизеле. Из них пять котельных уже прошли полное техническое перевооружение.
Так, на месте двух неэкологичных источников в Приморском районе установлены современные газовые уличные термоблоки. В Лахте на Приморской улице теплогенерирующая установка заменила угольную котельную 1973 года постройки. Еще два газовых термоблока появились в зоне бывшей угольной котельной на Большом проспекте в Лисьем Носу. Также запущен газовый термоблок в Сергиево на улице Воровского. На двух объектах установили электрокотлы: на улице Ломоносова в Парголово, где был дизельный источник, и в бывшей угольной котельной на территории Новокондакопшино в Пушкинском районе.
Подчеркивается, что новые электрические котлы до конца года также заработают на котельных в Петро-Славянке, Шушарах, Павловске, Дудергофе и поселке Александровская.