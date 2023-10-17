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В Петербурге до конца года модернизируют все устаревшие котельные - РИА Новости, 17.10.2023
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12:05 17.10.2023 (обновлено: 12:24 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/peterburg-1903284427.html
В Петербурге до конца года модернизируют все устаревшие котельные
В Петербурге до конца года модернизируют все устаревшие котельные - РИА Новости, 17.10.2023
В Петербурге до конца года модернизируют все устаревшие котельные
В Санкт-Петербурге до конца года планируется модернизировать и перевести на экологичные виды топлива все неэффективные и устаревшие угольные и мазутные... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:05
2023-10-17T12:24
санкт-петербург
россия
александр беглов
тэк санкт-петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге до конца года планируется модернизировать и перевести на экологичные виды топлива все неэффективные и устаревшие угольные и мазутные котельные, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "Город последовательно выполняет задачу, поставленную президентом России – до конца 2023 года модернизировать и перевести на экологичные виды топлива все неэффективные устаревшие угольные и мазутные котельные. Это поручение главы государства - приоритет для петербургских энергетиков. Работа, которую мы проводим, обеспечивая надежное теплоснабжение жилых домов, социально значимых учреждений, предприятий, полностью отвечает и целям нацпроекта "Экология", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время специалисты ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" продолжают техническое перевооружение неэкологичных котельных. Отмечается, что всего в программу модернизации в этом году включены 22 источника ТЭК, которые сейчас работают на мазуте, угле или дизеле. Из них пять котельных уже прошли полное техническое перевооружение. Так, на месте двух неэкологичных источников в Приморском районе установлены современные газовые уличные термоблоки. В Лахте на Приморской улице теплогенерирующая установка заменила угольную котельную 1973 года постройки. Еще два газовых термоблока появились в зоне бывшей угольной котельной на Большом проспекте в Лисьем Носу. Также запущен газовый термоблок в Сергиево на улице Воровского. На двух объектах установили электрокотлы: на улице Ломоносова в Парголово, где был дизельный источник, и в бывшей угольной котельной на территории Новокондакопшино в Пушкинском районе. Подчеркивается, что новые электрические котлы до конца года также заработают на котельных в Петро-Славянке, Шушарах, Павловске, Дудергофе и поселке Александровская.
https://ria.ru/20231013/skulptura-1902609852.html
https://ria.ru/20231005/peterburg-1900641868.html
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санкт-петербург, россия, александр беглов, тэк санкт-петербурга
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, ТЭК Санкт-Петербурга
В Петербурге до конца года модернизируют все устаревшие котельные

В Петербурге переведут на экологичные виды топлива все устаревшие котельные

© РИА Новости / Мария МарикянКотельная
Котельная - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Котельная. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге до конца года планируется модернизировать и перевести на экологичные виды топлива все неэффективные и устаревшие угольные и мазутные котельные, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Город последовательно выполняет задачу, поставленную президентом России – до конца 2023 года модернизировать и перевести на экологичные виды топлива все неэффективные устаревшие угольные и мазутные котельные. Это поручение главы государства - приоритет для петербургских энергетиков. Работа, которую мы проводим, обеспечивая надежное теплоснабжение жилых домов, социально значимых учреждений, предприятий, полностью отвечает и целям нацпроекта "Экология", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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В настоящее время специалисты ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" продолжают техническое перевооружение неэкологичных котельных.
Отмечается, что всего в программу модернизации в этом году включены 22 источника ТЭК, которые сейчас работают на мазуте, угле или дизеле. Из них пять котельных уже прошли полное техническое перевооружение.
Так, на месте двух неэкологичных источников в Приморском районе установлены современные газовые уличные термоблоки. В Лахте на Приморской улице теплогенерирующая установка заменила угольную котельную 1973 года постройки. Еще два газовых термоблока появились в зоне бывшей угольной котельной на Большом проспекте в Лисьем Носу. Также запущен газовый термоблок в Сергиево на улице Воровского. На двух объектах установили электрокотлы: на улице Ломоносова в Парголово, где был дизельный источник, и в бывшей угольной котельной на территории Новокондакопшино в Пушкинском районе.
Подчеркивается, что новые электрические котлы до конца года также заработают на котельных в Петро-Славянке, Шушарах, Павловске, Дудергофе и поселке Александровская.
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