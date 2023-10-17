https://ria.ru/20231017/peterburg-1903284427.html

В Петербурге до конца года модернизируют все устаревшие котельные

В Петербурге до конца года модернизируют все устаревшие котельные - РИА Новости, 17.10.2023

В Петербурге до конца года модернизируют все устаревшие котельные

В Санкт-Петербурге до конца года планируется модернизировать и перевести на экологичные виды топлива все неэффективные и устаревшие угольные и мазутные... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:05

2023-10-17T12:05

2023-10-17T12:24

санкт-петербург

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александр беглов

тэк санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге до конца года планируется модернизировать и перевести на экологичные виды топлива все неэффективные и устаревшие угольные и мазутные котельные, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "Город последовательно выполняет задачу, поставленную президентом России – до конца 2023 года модернизировать и перевести на экологичные виды топлива все неэффективные устаревшие угольные и мазутные котельные. Это поручение главы государства - приоритет для петербургских энергетиков. Работа, которую мы проводим, обеспечивая надежное теплоснабжение жилых домов, социально значимых учреждений, предприятий, полностью отвечает и целям нацпроекта "Экология", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время специалисты ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" продолжают техническое перевооружение неэкологичных котельных. Отмечается, что всего в программу модернизации в этом году включены 22 источника ТЭК, которые сейчас работают на мазуте, угле или дизеле. Из них пять котельных уже прошли полное техническое перевооружение. Так, на месте двух неэкологичных источников в Приморском районе установлены современные газовые уличные термоблоки. В Лахте на Приморской улице теплогенерирующая установка заменила угольную котельную 1973 года постройки. Еще два газовых термоблока появились в зоне бывшей угольной котельной на Большом проспекте в Лисьем Носу. Также запущен газовый термоблок в Сергиево на улице Воровского. На двух объектах установили электрокотлы: на улице Ломоносова в Парголово, где был дизельный источник, и в бывшей угольной котельной на территории Новокондакопшино в Пушкинском районе. Подчеркивается, что новые электрические котлы до конца года также заработают на котельных в Петро-Славянке, Шушарах, Павловске, Дудергофе и поселке Александровская.

https://ria.ru/20231013/skulptura-1902609852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, россия, александр беглов, тэк санкт-петербурга