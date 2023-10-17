https://ria.ru/20231017/peskov-1903249472.html

Песков рассказал о переговорах лидеров России и Китая

Песков рассказал о переговорах лидеров России и Китая - РИА Новости, 17.10.2023

Песков рассказал о переговорах лидеров России и Китая

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах в среду обсудят двусторонние отношения, произойдёт детальный обмен мнениями и сверка часов по РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T09:50

2023-10-17T09:50

2023-10-17T11:27

россия

китай

в мире

дмитрий песков

владимир путин

си цзиньпин

украина

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах в среду обсудят двусторонние отношения, произойдёт детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, также глава российского государства может проинформировать своего китайского коллегу о ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В первую очередь, конечно, всегда обсуждаются российско-китайские отношения двусторонние. Отношения поскольку продвинутые, особые отношения стратегического партнерства, то повестка дня весьма и весьма обширная. Это экономическое взаимодействие, это совместные проекты... И помимо этого каждый раз это детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая, разумеется, и Украину. Как правило, президент даёт свою оценку состоянию дел", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что после переговоров в составе делегаций лидеры продолжат общение в "за едой в совсем узком составе"."Планируется достаточно длительное общение в формате с глазу на глаз", - сказал Песков.На вопрос, планируется ли неформальная часть общения лидеров России и Китая, Песков ответил, что фактически завтрашние переговоры и будут "неформальной частью" ."Мы завтра вам расскажем, почему", - уточнил он.Говоря о том, как китайская сторона принимает главу российского государства, Песков отметил, что все происходит на очень высоком уровне, как и всегда, и указал на " подчеркнутую доброжелательность, традиционное гостеприимство"."Но главное - конструктивный подход к предстоящим переговорам, подготовка по линии ведомств. Очень представительная делегация здесь", - отметил он.Пресс-секретарь российского лидера также отрицательно ответил на вопрос, планируются ли в этот раз переговоры в формате Россия, Китай и Монголия ."Монголия уже давно интегрирована, есть тройной формат, который развивается, живет своей жизнью, есть совместные проекты, которые связаны с Монголией. Но здесь тройных форматов не будет", - сказал Песков.Палестино-израильский конфликт может обсуждаться в ходе переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил Дмитрий Песков."Наверняка. Конечно. Это сейчас тема, которая высоко стоит в повестке дня всех мировых лидеров", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Он напомнил, что накануне своего отлета в Пекин Путин провел ряд телефонных переговоров по ближневосточным делам."Поэтому лидерам будет чем обменяться, тем более что ситуация развивается достаточно быстро, напряженность сохраняется", - добавил Песков.

https://ria.ru/20231017/vstrecha-1903226567.html

https://ria.ru/20231017/kitay-1903259581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, в мире, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, украина