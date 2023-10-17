https://ria.ru/20231017/passazhiropotok-1903481169.html

В ивановском аэропорту пассажиропоток вырос на 37 процентов

В ивановском аэропорту пассажиропоток вырос на 37 процентов - РИА Новости, 17.10.2023

В ивановском аэропорту пассажиропоток вырос на 37 процентов

Объем пассажирских авиаперевозок в Ивановской области за девять месяцев текущего года вырос на 37%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T23:44

2023-10-17T23:44

2023-10-17T23:44

ивановская область

калининград

ивановская область

санкт-петербург

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 17 окт – РИА Новости. Объем пассажирских авиаперевозок в Ивановской области за девять месяцев текущего года вырос на 37%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "По итогам января – сентября перевезено почти 79,2 тысячи авиапассажиров. Самым популярным направлением продолжает оставаться Санкт-Петербург. Пассажиропоток на рейсах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 20,6% и составил более 35,7 тысячи человек", – сказал собеседник агентства. По его словам, пассажиропоток в Сочи за девять месяцев текущего года вырос на 10,8%. Свыше трех тысяч человек воспользовались возможностью улететь в Минеральные Воды и обратно. Направление на Минеральные Воды – новое для Иванова, полеты организованы со 2 августа 2023 года по поручению губернатора Станислава Воскресенского. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук напомнил, что также из ивановского аэропорта открыты рейсы в Калининград. "Активно растет популярность направления в Калининград, открытого в мае прошлого года. В 2022 году по нему было перевезено почти 2,9 тысячи пассажиров, в текущем году пассажиропоток составил более 13,6 тысячи человек, увеличение в 4,7 раза", – приводит пресс-служба слова Вавринчука. В ведомстве добавили, что авиасообщение с Санкт-Петербургом, Сочи и Калининградом осуществляется круглогодично.

https://ria.ru/20231013/kontrakt-1902649715.html

https://ria.ru/20231011/pobediteli-1902092580.html

калининград

ивановская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калининград, ивановская область, санкт-петербург, станислав воскресенский