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В ивановском аэропорту пассажиропоток вырос на 37 процентов - РИА Новости, 17.10.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
23:44 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/passazhiropotok-1903481169.html
В ивановском аэропорту пассажиропоток вырос на 37 процентов
В ивановском аэропорту пассажиропоток вырос на 37 процентов - РИА Новости, 17.10.2023
В ивановском аэропорту пассажиропоток вырос на 37 процентов
Объем пассажирских авиаперевозок в Ивановской области за девять месяцев текущего года вырос на 37%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T23:44
2023-10-17T23:44
ивановская область
калининград
ивановская область
санкт-петербург
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 17 окт – РИА Новости. Объем пассажирских авиаперевозок в Ивановской области за девять месяцев текущего года вырос на 37%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "По итогам января – сентября перевезено почти 79,2 тысячи авиапассажиров. Самым популярным направлением продолжает оставаться Санкт-Петербург. Пассажиропоток на рейсах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 20,6% и составил более 35,7 тысячи человек", – сказал собеседник агентства. По его словам, пассажиропоток в Сочи за девять месяцев текущего года вырос на 10,8%. Свыше трех тысяч человек воспользовались возможностью улететь в Минеральные Воды и обратно. Направление на Минеральные Воды – новое для Иванова, полеты организованы со 2 августа 2023 года по поручению губернатора Станислава Воскресенского. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук напомнил, что также из ивановского аэропорта открыты рейсы в Калининград. "Активно растет популярность направления в Калининград, открытого в мае прошлого года. В 2022 году по нему было перевезено почти 2,9 тысячи пассажиров, в текущем году пассажиропоток составил более 13,6 тысячи человек, увеличение в 4,7 раза", – приводит пресс-служба слова Вавринчука. В ведомстве добавили, что авиасообщение с Санкт-Петербургом, Сочи и Калининградом осуществляется круглогодично.
https://ria.ru/20231013/kontrakt-1902649715.html
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калининград, ивановская область, санкт-петербург, станислав воскресенский
Ивановская область, Калининград, Ивановская область, Санкт-Петербург, Станислав Воскресенский

В ивановском аэропорту пассажиропоток вырос на 37 процентов

© Фото : Аэропорт "Иваново"Аэропорт "Иваново"
Аэропорт Иваново - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Аэропорт "Иваново"
Аэропорт "Иваново". Архивное фото
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ИВАНОВО, 17 окт – РИА Новости. Объем пассажирских авиаперевозок в Ивановской области за девять месяцев текущего года вырос на 37%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
«
"По итогам января – сентября перевезено почти 79,2 тысячи авиапассажиров. Самым популярным направлением продолжает оставаться Санкт-Петербург. Пассажиропоток на рейсах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 20,6% и составил более 35,7 тысячи человек", – сказал собеседник агентства.
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По его словам, пассажиропоток в Сочи за девять месяцев текущего года вырос на 10,8%. Свыше трех тысяч человек воспользовались возможностью улететь в Минеральные Воды и обратно. Направление на Минеральные Воды – новое для Иванова, полеты организованы со 2 августа 2023 года по поручению губернатора Станислава Воскресенского.
Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук напомнил, что также из ивановского аэропорта открыты рейсы в Калининград.
«
"Активно растет популярность направления в Калининград, открытого в мае прошлого года. В 2022 году по нему было перевезено почти 2,9 тысячи пассажиров, в текущем году пассажиропоток составил более 13,6 тысячи человек, увеличение в 4,7 раза", – приводит пресс-служба слова Вавринчука.
В ведомстве добавили, что авиасообщение с Санкт-Петербургом, Сочи и Калининградом осуществляется круглогодично.
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Ивановская областьКалининградИвановская областьСанкт-ПетербургСтанислав Воскресенский
 
 
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