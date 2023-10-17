В ивановском аэропорту пассажиропоток вырос на 37 процентов
Аэропорт "Иваново". Архивное фото
ИВАНОВО, 17 окт – РИА Новости. Объем пассажирских авиаперевозок в Ивановской области за девять месяцев текущего года вырос на 37%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
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"По итогам января – сентября перевезено почти 79,2 тысячи авиапассажиров. Самым популярным направлением продолжает оставаться Санкт-Петербург. Пассажиропоток на рейсах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 20,6% и составил более 35,7 тысячи человек", – сказал собеседник агентства.
По его словам, пассажиропоток в Сочи за девять месяцев текущего года вырос на 10,8%. Свыше трех тысяч человек воспользовались возможностью улететь в Минеральные Воды и обратно. Направление на Минеральные Воды – новое для Иванова, полеты организованы со 2 августа 2023 года по поручению губернатора Станислава Воскресенского.
Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук напомнил, что также из ивановского аэропорта открыты рейсы в Калининград.
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"Активно растет популярность направления в Калининград, открытого в мае прошлого года. В 2022 году по нему было перевезено почти 2,9 тысячи пассажиров, в текущем году пассажиропоток составил более 13,6 тысячи человек, увеличение в 4,7 раза", – приводит пресс-служба слова Вавринчука.
В ведомстве добавили, что авиасообщение с Санкт-Петербургом, Сочи и Калининградом осуществляется круглогодично.