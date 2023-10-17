https://ria.ru/20231017/pasechnik-1903393348.html
СБУ заочно обвинила Пасечника в коллаборационизме
СБУ заочно обвинила Пасечника в коллаборационизме - РИА Новости, 17.10.2023
СБУ заочно обвинила Пасечника в коллаборационизме
СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинение в коллаборационизме главе ЛНР Леониду Пасечнику. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:57
2023-10-17T16:57
2023-10-17T16:57
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинение в коллаборационизме главе ЛНР Леониду Пасечнику. "Служба безопасности Украины сообщила главе ЛНР Леониду Пасечнику о подозрении в совершении новых преступлений против национальной безопасности Украины", – говорится в сообщении, опубликованном на странице донецкого и луганского главного управления СБУ в социальной сети. Пасечник подписал ряд законов и указов, направленных на проведение в сентябре 2023 года выборов Народного совета ЛНР и представительных органов муниципальных образований республики, а затем вступил в должность главы государства. "Согласно части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества", - подчеркнули в СБУ.
https://ria.ru/20231005/chemezov-1900732575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СБУ заочно обвинила Пасечника в коллаборационизме
СБУ заочно предъявила обвинение в коллаборационизме главе ЛНР Пасечнику