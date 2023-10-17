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СБУ заочно обвинила Пасечника в коллаборационизме - РИА Новости, 17.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/pasechnik-1903393348.html
СБУ заочно обвинила Пасечника в коллаборационизме
СБУ заочно обвинила Пасечника в коллаборационизме - РИА Новости, 17.10.2023
СБУ заочно обвинила Пасечника в коллаборационизме
СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинение в коллаборационизме главе ЛНР Леониду Пасечнику. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:57
2023-10-17T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинение в коллаборационизме главе ЛНР Леониду Пасечнику. "Служба безопасности Украины сообщила главе ЛНР Леониду Пасечнику о подозрении в совершении новых преступлений против национальной безопасности Украины", – говорится в сообщении, опубликованном на странице донецкого и луганского главного управления СБУ в социальной сети. Пасечник подписал ряд законов и указов, направленных на проведение в сентябре 2023 года выборов Народного совета ЛНР и представительных органов муниципальных образований республики, а затем вступил в должность главы государства. "Согласно части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества", - подчеркнули в СБУ.
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в мире, украина, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заочно обвинила Пасечника в коллаборационизме

СБУ заочно предъявила обвинение в коллаборационизме главе ЛНР Пасечнику

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинение в коллаборационизме главе ЛНР Леониду Пасечнику.
"Служба безопасности Украины сообщила главе ЛНР Леониду Пасечнику о подозрении в совершении новых преступлений против национальной безопасности Украины", – говорится в сообщении, опубликованном на странице донецкого и луганского главного управления СБУ в социальной сети.
Пасечник подписал ряд законов и указов, направленных на проведение в сентябре 2023 года выборов Народного совета ЛНР и представительных органов муниципальных образований республики, а затем вступил в должность главы государства.
"Согласно части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества", - подчеркнули в СБУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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