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Источник: Турция не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 17.10.2023
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06:10 17.10.2023 (обновлено: 07:01 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/nato-1903225757.html
Источник: Турция не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО
Источник: Турция не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 17.10.2023
Источник: Турция не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО
Сигналы Запада о необходимости одобрения членства Швеции в НАТО до конца года поступают турецкой стороне, но Анкара не будет спешить в этом процессе, сообщил... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T06:10
2023-10-17T07:01
швеция
турция
анкара (провинция)
йенс столтенберг
нато
евросоюз
f-16
в мире
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АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Сигналы Запада о необходимости одобрения членства Швеции в НАТО до конца года поступают турецкой стороне, но Анкара не будет спешить в этом процессе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Турция хочет отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в этом месяце, поскольку ожидает признаков поддержки США своей собственной заявки на покупку истребителей F-16, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Могу сказать, что мы периодически получаем сигналы от западных стран о необходимости скорой ратификации членства Швеции в НАТО, вплоть до завершения процесса ратификации до конца года. Но Турция не та страна, которой можно ставить условия, ставить временные рамки. Решение будет принято парламентом на основе анализа ситуации, мы не спешим и не намерены спешить", - сообщил собеседник агентства. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20230921/shvetsiya-1897851195.html
швеция
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швеция, турция, анкара (провинция), йенс столтенберг, нато, евросоюз, f-16, в мире
Швеция, Турция, Анкара (провинция), Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, F-16, В мире
Источник: Турция не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО

Турция не будет спешить в процессе одобрения членства Швеции в НАТО

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Francois Mori
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Сигналы Запада о необходимости одобрения членства Швеции в НАТО до конца года поступают турецкой стороне, но Анкара не будет спешить в этом процессе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Турция хочет отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в этом месяце, поскольку ожидает признаков поддержки США своей собственной заявки на покупку истребителей F-16, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Могу сказать, что мы периодически получаем сигналы от западных стран о необходимости скорой ратификации членства Швеции в НАТО, вплоть до завершения процесса ратификации до конца года. Но Турция не та страна, которой можно ставить условия, ставить временные рамки. Решение будет принято парламентом на основе анализа ситуации, мы не спешим и не намерены спешить", - сообщил собеседник агентства.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в НАТО осенью
21 сентября, 17:51
 
ШвецияТурцияАнкара (провинция)Йенс СтолтенбергНАТОЕвросоюзF-16В мире
 
 
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