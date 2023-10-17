https://ria.ru/20231017/mirotvortsy-1903322270.html

Пашинян вновь раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе

Пашинян вновь раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 17.10.2023

Пашинян вновь раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян на заседании Европарламента в Страсбурге обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:07

2023-10-17T14:07

2023-10-17T14:07

в мире

азербайджан

армения

нагорный карабах

никол пашинян

россия

вооруженные силы рф

ситуация в нагорном карабахе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898532619_0:86:3072:1813_1920x0_80_0_0_48de3fb54dea7a4364fcc8b2f6236eb7.jpg

ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на заседании Европарламента в Страсбурге обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения Карабаха, при том что Москва не раз заявляла, что российский миротворческий контингент четко выполняет свои задачи. "В условиях бездействия миротворческого контингента РФ свыше 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома и родные места в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян. По его словам, другие 20 тысяч человек уехали из Карабаха сразу после эскалации конфликта осенью 2020 года, а часть армян не смогли вернуться в Карабах из-за блокады. Кроме того, Пашинян назвал цинизмом недоумения по поводу массового исхода армян из Карабаха, заявив, что Азербайджан "демонстрировал намерение" сделать жизнь армян в регионе невозможной. Армянский премьер также раскритиковал действия союзников по безопасности, не указав, кого он имеет в виду. "Когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в области безопасности не только нам не помогали, но и делали публичные призывы к смене власти в Армении", - отметил, в частности, Пашинян. Президент России Владимир Путин заявил ранее, что делегация Армении в Праге осенью 2022 года сама прямо назвала территорию Карабаха частью Азербайджана. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны в ночь на 10 ноября договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его отдельным государством, а ее премьер Никол Пашинян заявил, что этот регион является частью Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года, после длительной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск органов власти в регионе. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент республики Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек. В конце сентября в Карабахе было объявлено о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20231015/flag-1902890494.html

https://ria.ru/20231010/armeniya-1901546298.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, никол пашинян, россия, вооруженные силы рф, ситуация в нагорном карабахе