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Пашинян вновь раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 17.10.2023
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14:07 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/mirotvortsy-1903322270.html
Пашинян вновь раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе
Пашинян вновь раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 17.10.2023
Пашинян вновь раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе
Премьер Армении Никол Пашинян на заседании Европарламента в Страсбурге обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:07
2023-10-17T14:07
в мире
азербайджан
армения
нагорный карабах
никол пашинян
россия
вооруженные силы рф
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на заседании Европарламента в Страсбурге обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения Карабаха, при том что Москва не раз заявляла, что российский миротворческий контингент четко выполняет свои задачи. "В условиях бездействия миротворческого контингента РФ свыше 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома и родные места в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян. По его словам, другие 20 тысяч человек уехали из Карабаха сразу после эскалации конфликта осенью 2020 года, а часть армян не смогли вернуться в Карабах из-за блокады. Кроме того, Пашинян назвал цинизмом недоумения по поводу массового исхода армян из Карабаха, заявив, что Азербайджан "демонстрировал намерение" сделать жизнь армян в регионе невозможной. Армянский премьер также раскритиковал действия союзников по безопасности, не указав, кого он имеет в виду. "Когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в области безопасности не только нам не помогали, но и делали публичные призывы к смене власти в Армении", - отметил, в частности, Пашинян. Президент России Владимир Путин заявил ранее, что делегация Армении в Праге осенью 2022 года сама прямо назвала территорию Карабаха частью Азербайджана. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны в ночь на 10 ноября договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его отдельным государством, а ее премьер Никол Пашинян заявил, что этот регион является частью Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года, после длительной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск органов власти в регионе. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент республики Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек. В конце сентября в Карабахе было объявлено о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20231015/flag-1902890494.html
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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, никол пашинян, россия, вооруженные силы рф, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян вновь раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе

Пашинян обвинил миротворцев в бездействии во время исхода армян из Карабаха

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на заседании Европарламента в Страсбурге обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения Карабаха, при том что Москва не раз заявляла, что российский миротворческий контингент четко выполняет свои задачи.
"В условиях бездействия миротворческого контингента РФ свыше 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома и родные места в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян.
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По его словам, другие 20 тысяч человек уехали из Карабаха сразу после эскалации конфликта осенью 2020 года, а часть армян не смогли вернуться в Карабах из-за блокады. Кроме того, Пашинян назвал цинизмом недоумения по поводу массового исхода армян из Карабаха, заявив, что Азербайджан "демонстрировал намерение" сделать жизнь армян в регионе невозможной.
Армянский премьер также раскритиковал действия союзников по безопасности, не указав, кого он имеет в виду. "Когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в области безопасности не только нам не помогали, но и делали публичные призывы к смене власти в Армении", - отметил, в частности, Пашинян.
Президент России Владимир Путин заявил ранее, что делегация Армении в Праге осенью 2022 года сама прямо назвала территорию Карабаха частью Азербайджана.
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Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны в ночь на 10 ноября договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Армения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его отдельным государством, а ее премьер Никол Пашинян заявил, что этот регион является частью Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года, после длительной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск органов власти в регионе. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент республики Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек. В конце сентября в Карабахе было объявлено о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
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В миреАзербайджанАрменияНагорный КарабахНикол ПашинянРоссияВооруженные силы РФСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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