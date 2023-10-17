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Мадонне пригрозили многотысячным штрафом за длительность концерта

Мадонне пригрозили многотысячным штрафом за длительность концерта - РИА Новости, 17.10.2023

Мадонне пригрозили многотысячным штрафом за длительность концерта

Американской исполнительнице Мадонне грозит штраф £300000 из-за из-за завершенного шоу в Лондоне позже разрешенного времени. В столице королевства певица... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:32

2023-10-17T17:32

2023-10-17T17:32

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американской исполнительнице Мадонне грозит штраф £300000 из-за из-за завершенного шоу в Лондоне позже разрешенного времени. В столице королевства певица выступает в рамках тура The Celebration Tour, сообщает Daily Mail.Воскресное шоу на лондонской O2 Arena было прервано по техническим причинам в 23:00, хотя должно было длится 140 минут. Фанаты остались без финальных хитов Like A Virgin, Holiday, Celebration и других.Согласно комендантскому часу в Лондоне, мероприятия должны заканчиваться не позднее 23:00 в субботу и не позднее 22:30 в воскресенье. Такие правила существуют для удобства публики, которая должна успевать на общественный транспорт по завершении выступлений.На сайте шоу Мадонны указано, что запуск в зал начинается в 18:30, а само выступление — в 21:00, однако певица вовремя не вышла на сцену, из-за чего фанаты рисковали пропустить последний метрополитен домой. Комендантский час нарушен на полчаса, а штраф предусматривает 10 тысяч фунтов за каждую просроченную минуту. Ранее Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле, поддержав израильтян.

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великобритания, лондон, мадонна, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости