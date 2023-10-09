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Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
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Шоубиз
 
17:02 09.10.2023 (обновлено: 17:46 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/madonna-1901556689.html
Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле
Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле
Певица и актриса Мадонна разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировала на конфликт в Израиле. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:02
2023-10-09T17:46
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мадонна
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знаменитости
россия
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Певица и актриса Мадонна разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировала на конфликт в Израиле. Знаменитость сказала, что солидарна с израильтянами, ведущими войну с террористической организацией ХАМАС."То, что происходит в Израиле, разрушительно. Наблюдать за тем, как все эти семьи и особенно дети подвергаются гонениям, нападениям и убийствам на улицах, душераздирающе", — написала Мадонна. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, мадонна, израиль, знаменитости, россия, палестина, хамас
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Мадонна, Израиль, Знаменитости, Россия, Палестина, Хамас
Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле

Мадонна заявила, что ей страшно видеть, как израильтяне повергаются нападениям

© AFP 2023 / BEN STANSALLАмериканская певица Мадонна
Американская певица Мадонна - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
Американская певица Мадонна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Певица и актриса Мадонна разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировала на конфликт в Израиле.
Знаменитость сказала, что солидарна с израильтянами, ведущими войну с террористической организацией ХАМАС.
«
"То, что происходит в Израиле, разрушительно. Наблюдать за тем, как все эти семьи и особенно дети подвергаются гонениям, нападениям и убийствам на улицах, душераздирающе", — написала Мадонна.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Вчера, 15:01
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаМадоннаИзраильЗнаменитостиРоссияПалестинаХамас
 
 
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