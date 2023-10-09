https://ria.ru/20231009/madonna-1901556689.html
Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле
Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле
Певица и актриса Мадонна разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировала на конфликт в Израиле. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:02
2023-10-09T17:02
2023-10-09T17:46
шоубиз
новости шоу-бизнеса
мадонна
израиль
знаменитости
россия
палестина
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901569065_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_9d6565b15e68dae3c1cf5762324d22b6.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Певица и актриса Мадонна разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировала на конфликт в Израиле. Знаменитость сказала, что солидарна с израильтянами, ведущими войну с террористической организацией ХАМАС."То, что происходит в Израиле, разрушительно. Наблюдать за тем, как все эти семьи и особенно дети подвергаются гонениям, нападениям и убийствам на улицах, душераздирающе", — написала Мадонна. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231009/prigozhin-1901509831.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901569065_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_a588aff0ea971fe269916ee300ccb684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, мадонна, израиль, знаменитости, россия, палестина, хамас
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Мадонна, Израиль, Знаменитости, Россия, Палестина, Хамас
Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле
Мадонна заявила, что ей страшно видеть, как израильтяне повергаются нападениям
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Певица и актриса Мадонна разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировала на конфликт в Израиле.
Знаменитость сказала, что солидарна с израильтянами, ведущими войну с террористической организацией ХАМАС.
«
"То, что происходит в Израиле, разрушительно. Наблюдать за тем, как все эти семьи и особенно дети подвергаются гонениям, нападениям и убийствам на улицах, душераздирающе", — написала Мадонна.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Иосиф Пригожин сообщил, что не может связаться с родными в Израиле