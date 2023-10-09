https://ria.ru/20231009/madonna-1901556689.html

Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле

Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023

Мадонна отреагировала на конфликт в Израиле

Певица и актриса Мадонна разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировала на конфликт в Израиле. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:02

2023-10-09T17:02

2023-10-09T17:46

шоубиз

новости шоу-бизнеса

мадонна

израиль

знаменитости

россия

палестина

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901569065_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_9d6565b15e68dae3c1cf5762324d22b6.jpg

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Певица и актриса Мадонна разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором отреагировала на конфликт в Израиле. Знаменитость сказала, что солидарна с израильтянами, ведущими войну с террористической организацией ХАМАС."То, что происходит в Израиле, разрушительно. Наблюдать за тем, как все эти семьи и особенно дети подвергаются гонениям, нападениям и убийствам на улицах, душераздирающе", — написала Мадонна. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231009/prigozhin-1901509831.html

израиль

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, мадонна, израиль, знаменитости, россия, палестина, хамас