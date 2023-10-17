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Москалькова заявила о недопустимости попадания лекарств под санкции - РИА Новости, 17.10.2023
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14:43 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/lekarstva-1903334956.html
Москалькова заявила о недопустимости попадания лекарств под санкции
Москалькова заявила о недопустимости попадания лекарств под санкции - РИА Новости, 17.10.2023
Москалькова заявила о недопустимости попадания лекарств под санкции
Лекарственные препараты никогда не должны включаться в санкционный список, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:43
2023-10-17T14:43
общество
здоровье - общество
россия
армения
иран
татьяна москалькова
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лекарственные препараты никогда не должны включаться в санкционный список, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня не только Россия, но и ряд других стран находятся под санкциями. Наши граждане сообщают, что из аптек исчезает целый ряд лекарственных препаратов. Они связывают это с санкциями коллективного Запада. Полагаю, что лекарства никогда не должны включаться в санкционный список", - сказала Москалькова на VIII заседании Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) на тему "Защита прав человека в области охраны здоровья и медицинской помощи". Евразийский альянс омбудсменов учрежден 5 декабря 2017 года по инициативе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Организация включает в себя омбудсменов из России, Армении, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. В этом году в ЕАО вступает глава национального института защиты прав человека Королевства Бахрейн. -0-
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общество, здоровье - общество, россия, армения, иран, татьяна москалькова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Армения, Иран, Татьяна Москалькова
Москалькова заявила о недопустимости попадания лекарств под санкции

Москалькова: лекарственные препараты нельзя включать в санкционные списки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лекарственные препараты никогда не должны включаться в санкционный список, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Сегодня не только Россия, но и ряд других стран находятся под санкциями. Наши граждане сообщают, что из аптек исчезает целый ряд лекарственных препаратов. Они связывают это с санкциями коллективного Запада. Полагаю, что лекарства никогда не должны включаться в санкционный список", - сказала Москалькова на VIII заседании Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) на тему "Защита прав человека в области охраны здоровья и медицинской помощи".
Евразийский альянс омбудсменов учрежден 5 декабря 2017 года по инициативе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Организация включает в себя омбудсменов из России, Армении, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. В этом году в ЕАО вступает глава национального института защиты прав человека Королевства Бахрейн. -0-
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАрменияИранТатьяна Москалькова
 
 
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