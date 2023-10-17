https://ria.ru/20231017/lavrov-1903234253.html

Лавров посетит КНДР с официальным визитом

Лавров посетит КНДР с официальным визитом - РИА Новости, 17.10.2023

Лавров посетит КНДР с официальным визитом

Министр иностранных дел Сергей Лавров 18-19 октября посетит с официальным визитом Пхеньян по приглашению северокорейского МИД. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:40

2023-10-17T08:40

2023-10-17T08:40

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров 18-19 октября посетит с официальным визитом Пхеньян по приглашению северокорейского МИД. Визит министра проходит через несколько недель после поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный". Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года. В Пхеньяне он провел переговоры с бывшим тогда главой МИД Ли Ён Хо и лидером КНДР Ким Чен Ыном. До этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 году. Каждый визит Лаврова на север Корейского полуострова проходил при довольно сильно отличающихся друг от друга обстоятельствах: если в первые поездки "у руля" был еще отец нынешнего лидера Ким Чен Ир, а в отношениях двух Корей только начиналось похолодание, то последний визит пять лет назад, наоборот, прошел на фоне событий, связанных с разрядкой в межкорейских отношениях и усилий КНДР по денуклеаризации: состоялись две подряд встречи лидеров КНДР и Южной Кореи, мир ждал американо-северокорейского саммита, а Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который пересек "38-ю параллель", разделяющую полуостров на два государства уже 70 лет. Однако, нормализации отношений КНДР с США и Южной Кореей так и не случилось. В преддверии готовящегося официального визита Лаврова в Пхеньян, РИА Новости вспоминает о том, как проходили прошлые. Надежда на урегулированиеВ мае 2018 года Лавров приехал в Пхеньян с однодневным визитом, который он начал со встречи с главой МИД, а после провел переговоры на высшем уровне с Ким Чен Ыном. Тогда северокорейский лидер, выразив надежду на развитие сотрудничества с Россией, отметил особые условия, при которых состоялся тот визит Лаврова в Пхеньян: "знаменательный период, когда ситуация на Корейском полуострове резко меняется в направлении переговоров". Глава российского МИД в свою очередь заявил, что Москва заинтересована в установлении мира на Корейском полуострове и готова способствовать достигнутым между Северной и Южной Кореей договоренностям. Кроме того, северокорейский лидер на встрече с Лавровым справился о здоровье президента России Владимира Путина, на что Лавров отметил, что "здоровье (у Путина) прекрасное". Когда они вышли из кабинета, где шли переговоры, Лавров оставил подарок северокорейскому лидеру. "Я надеюсь, вам нравится", - сказал Лавров Ким Чен Ыну, показывая на расписную шкатулку. "Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи", - пошутил российский министр и поблагодарил лидера КНДР за прием. В ходе визита Лавров возложил цветы к памятнику первых северокорейских лидеров - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Кроме того, на территории российского посольства он возложил букет к мемориальной доске с барельефом известного российского дипломата Андрея Карлова, который был убит в Турции, и ранее долгое время работал российским послом в Пхеньяне. Разрядка сменилась напряженностьюНынешний визит будет проходить на фоне, наоборот, резкого ухудшения отношений Северной Кореи с соседями и с США. Все шаги, которые КНДР предприняла в сфере денуклеаризации, остались без встречных действий Южной Кореи и США. По мнению Москвы, ситуация на Корейском полуострове деградирует, а выхода из переговорного тупика не видно. В середине августа министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда ее начнет. По его словам, действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук. "Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом "ядерном конфликте" ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путем стягивания к полуострову средств стратегического потенциала", - сказал ранее в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. Он обратил внимание, что впервые с 1981 года в южнокорейских водах появилась атомная подводная лодка Kentucky с баллистическими ракетами в ядерном оснащении, которая в июле заходила в южнокорейский порт Пусан. "Участились визиты авианосных ударных групп, полеты в воздушном пространстве над Японским морем стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков. Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского "ядерного зонтика" в случае военного конфликта с КНДР", - подчеркнул Бурмистров. Ранее сообщалось, что атомный авианосец США USS Ronald Reagan с ударной группой кораблей прибыл в южнокорейский порт Пусан после участия в трехсторонних военно-морских учениях США, Южной Кореи и Японии в международных водах к югу острова Чечжудо. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что визит авианосца был запланирован в соответствии с договоренностями южнокорейского и американского лидеров, предусматривающими более "регулярное" появление стратегических активов Вашингтона на Корейском полуострове. Это уже второй визит американского авианосца на полуостров в этом году. В комментарии ЦТАК по этому поводу отмечалось, что визит в Пусан авианосца США USS Ronald Reagan и его участие в учениях после того, как США и их союзники сформировали консультативную группу по ядерным вопросам, означает, что Вашингтон приступил к систематизации и активизации "попыток ядерной атаки на КНДР", а "развязывание ядерной войны" становится реальностью. Кроме того, КНДР - одна из стран мира, которые открыто поддержали российскую операцию на Украине. Сестра лидера Ким Ё Чжон заявила, что Россия и КНДР "находятся в одном окопе" и пожелала успехов Москве в борьбе с неоколониализмом. Политические контакты между Россией и Северной Кореей после нескольких лет затишья, связанных с пандемией коронавируса, когда КНДР наглухо закрыла свои границы, в последнее время заметно активизировались. В июле Пхеньян посетил министр обороны Сергей Шойгу. Вместе с российской делегацией он принял участие в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. В Пхеньяне Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом и встретился с Ким Чен Ыном, а также посетил военный парад и выставку вооружений с новыми образцами оружия и техники КНДР. А в середине сентября в Россию приехал с визитом Ким Чен Ын впервые с 2019 года. Президент РФ 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Также в ходе визита Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где осмотрел самолет Superjet 100. После этого для лидера КНДР состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, который в небе показал фигуры высшего пилотажа. В общей сложности северокорейский лидер провел в России около недели. По итогам переговоров он пригласил Путина посетить с визитом Пхеньян. Российский президент приглашение принял. Однако, такая активизация отношений РФ и КНДР беспокоит США. На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР якобы за последние недели поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами для последующего применения на Украине. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. В свою очередь, Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН. В отношении КНДР действует оружейное эмбарго. КНДР приняла решение развивать ядерные силы и законодательно закрепила ядерный статус в конституции. В сентябре на сессии Верховного народного собрания Северной Кореи в конституцию была включена поправка по вопросам развития ядерных вооруженных сил. В ней отмечается, что КНДР в качестве ответственного ядерного государства ускоренно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете. Кроме того, в последний год КНДР существенно увеличила количество ракетных испытаний. По заявлениям Северной Кореи, пуски ракет проходят на фоне активизации совместных военных учений США и Южной Кореи. Сеул и Вашингтон же считают, что ответственность за повышение напряженности лежит на Пхеньяне, и обещают еще более жесткий ответ. Всего в прошлом году КНДР провела более 30 ракетных пусков, включая пуски крылатых ракет, в том числе пуск межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12" на рекордное расстояние в 4,5 тысячи километров. Особые отношенияПо мнению ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгения Кима, особые отношения РФ и КНДР позволяют предположить, что и в ходе нынешнего визита Лавров будет принят Ким Чен Ыном. "Мы не военные союзники, это понятно. Но мы развиваем общие цели в отношении соблюдения прав государств, обеспечения безопасности для всех и справедливого миропорядка. Это все делает нас в этом смысле союзнике в международной политике. В КНДР это ценят, думаю, что Ким Чен Ын обязательно примет Лаврова. Это подчеркивает статус визитов представителей РФ", - пояснил он. Эксперт обратил внимание, что визит Лаврова в Пхеньян не приурочен ни к какой дате, но в ходе поездки будет обсуждаться "реализация реализации договоренностей, достигнутых 13 сентября на космодроме "Восточный". "Этот визит Лаврова связан с решением деловых вопросов", - сказал эксперт, отметив, что не ожидает по этому случаю торжеств в Пхеньяне как во время визита Шойгу, который приезжал на празднование 70-летия победы в войне.

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Дарья Буймова

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