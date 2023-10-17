https://ria.ru/20231017/kuraev-1903320340.html
Экс-протодиакон Кураев сообщил, что скоро уедет из России
Экс-протодиакон Кураев сообщил, что скоро уедет из России - РИА Новости, 17.10.2023
Экс-протодиакон Кураев сообщил, что скоро уедет из России
Лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом бывший протодиакон Андрей Кураев заявил РИА Новости, что уедет из России не на текущей неделе, но... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:01
2023-10-17T14:01
2023-10-17T14:01
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом бывший протодиакон Андрей Кураев заявил РИА Новости, что уедет из России не на текущей неделе, но "достаточно скоро". Ранее Кураев, лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом, рассказал РИА Новости, что скоро покинет Россию и уедет в Прагу, где планирует работать. На просьбу уточнить, где именно он планирует работать, Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться. "Ясно, что это достаточно скоро. Надо понять, сколько времени это займет. Это обрубание каната здесь, сбор, потом, конечно, еще прокладка маршрута и выяснение его стоимости. Это не дело этой недели", – сказал он РИА Новости в ответ на вопрос о том, определено ли время отъезда. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы в 2020 году за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева и отсутствие покаяния.
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РИА Новости
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россия, андрей кураев, общество
Религия, Россия, Андрей Кураев, Общество
Экс-протодиакон Кураев сообщил, что скоро уедет из России
Лишенный сана Кураев заявил, что уедет из России не на этой неделе, но скоро
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом бывший протодиакон Андрей Кураев заявил РИА Новости, что уедет из России не на текущей неделе, но "достаточно скоро".
Ранее Кураев, лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом, рассказал РИА Новости, что скоро покинет Россию и уедет в Прагу
, где планирует работать. На просьбу уточнить, где именно он планирует работать, Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться.
"Ясно, что это достаточно скоро. Надо понять, сколько времени это займет. Это обрубание каната здесь, сбор, потом, конечно, еще прокладка маршрута и выяснение его стоимости. Это не дело этой недели", – сказал он РИА Новости в ответ на вопрос о том, определено ли время отъезда.
Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы
в 2020 году за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева и отсутствие покаяния.
"Мог воспользоваться кое-чем". За что Андрея Кураева лишили сана