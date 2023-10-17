https://ria.ru/20231017/kuraev-1903320340.html

Экс-протодиакон Кураев сообщил, что скоро уедет из России

Экс-протодиакон Кураев сообщил, что скоро уедет из России - РИА Новости, 17.10.2023

Экс-протодиакон Кураев сообщил, что скоро уедет из России

Лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом бывший протодиакон Андрей Кураев заявил РИА Новости, что уедет из России не на текущей неделе, но... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:01

2023-10-17T14:01

2023-10-17T14:01

религия

россия

андрей кураев

общество

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом бывший протодиакон Андрей Кураев заявил РИА Новости, что уедет из России не на текущей неделе, но "достаточно скоро". Ранее Кураев, лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом, рассказал РИА Новости, что скоро покинет Россию и уедет в Прагу, где планирует работать. На просьбу уточнить, где именно он планирует работать, Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться. "Ясно, что это достаточно скоро. Надо понять, сколько времени это займет. Это обрубание каната здесь, сбор, потом, конечно, еще прокладка маршрута и выяснение его стоимости. Это не дело этой недели", – сказал он РИА Новости в ответ на вопрос о том, определено ли время отъезда. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы в 2020 году за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева и отсутствие покаяния.

https://ria.ru/20230428/kuraev-1868590956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, андрей кураев, общество