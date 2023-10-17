https://ria.ru/20231017/kravtsov-1903443096.html

Минпросвещения РФ планирует оснастить беспилотниками более 4,8 тыс школ

Минпросвещения РФ планирует оснастить беспилотниками более 4,8 тыс школ - РИА Новости, 17.10.2023

Минпросвещения РФ планирует оснастить беспилотниками более 4,8 тыс школ

Минпросвещения России за период с 2024 по 2030 год планирует оснастить 4 872 школы и 370 колледжей беспилотными авиационными системами (БАС) и беспилотными... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:10

2023-10-17T19:10

2023-10-17T19:10

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сн_образование

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сергей кравцов

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минпросвещения России за период с 2024 по 2030 год планирует оснастить 4 872 школы и 370 колледжей беспилотными авиационными системами (БАС) и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя. "Реализация мероприятия проекта начнет осуществляться с 2024 года по 2030 год, ‎и за этот период планируется оснастить оборудованием (БАС/БПЛА) 4 872 образовательные организации, реализующие программы общего образования (далее – школы) и 380 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (далее – колледжей)", - говорится в пояснительной записке в проекту. Отмечается, что в период с 2024 года по 2026 год аппаратами планируется оснастить 2436 школ, и 190 колледжей: в 2024 году предусмотрено оснащение 523 школ, 30 колледжей, в 2025 году предусмотрено оснащение 695 школ, и 65 колледжей, в 2026 году предусмотрено оснащение 1218 школ и 95 колледжей. Поставка беспилотников в образовательные учреждения будет осуществляться в рамках проекта правил предоставления субсидий на реализацию федерального проекта "Беспилотные авиационные системы". Согласно проекту, беспилотники планируется поставлять в школы для обучения школьников и студентов колледжей разработке, производству и эксплуатации БПЛА.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор, сергей кравцов