https://ria.ru/20231017/kontsert-1903396695.html

SHAMAN выступит на концерте Олега Газманова

SHAMAN выступит на концерте Олега Газманова - РИА Новости, 17.10.2023

SHAMAN выступит на концерте Олега Газманова

Певец SHAMAN станет одним из гостей юбилейного концерта Олега Газманова "55 лет на сцене", рассказал народный артист в пресс-центре МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:52

2023-10-17T17:52

2023-10-17T17:52

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Певец SHAMAN станет одним из гостей юбилейного концерта Олега Газманова "55 лет на сцене", рассказал народный артист в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Шоу состоится в "Крокус Сити Холле" 28 октября и пройдет в новом формате. Идею для необычной реализации артист взял с одного из собственных выступлений в Белгороде.Газманов включил в программу новые композиции и известные песни, некоторые из которых прозвучат в непривычных аранжировках. Одна из них и впечатлила певца, когда он слушал свой хит "Эскадрон" в исполнении SHAMAN. "Почему SHAMAN? У меня был творческий вечер на "Тавриде", и там представители молодежи пели мои песни. SHAMAN очень круто спел песню "Эскадрон", очень хорошо. Он не заморачивался делать ее суперсовременной, но так круто получилось", — признался народный артист.После Тавриды артисты подружились и в последнее время часто общаются. По словам Газманова, он не переживает о том, что SHAMAN опередил его в опросе ВЦИОМ о лучшем певце года."Я очень рад за него, за то, что он сейчас является примером для огромного количества молодых и начинающих артистов, — признался певец. — Вот смотрите – он спел песни, которые нужны сейчас людям".Олег Газманов также анонсировал участие в своем концерте симфонического оркестра и признался, что в случае успеха нового формата – он продолжит выступать с музыкантами.

https://ria.ru/20230930/kontsert-1899655133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

олег газманов, россия, крокус сити холл, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса