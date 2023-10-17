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SHAMAN выступит на концерте Олега Газманова - РИА Новости, 17.10.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:52 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/kontsert-1903396695.html
SHAMAN выступит на концерте Олега Газманова
SHAMAN выступит на концерте Олега Газманова - РИА Новости, 17.10.2023
SHAMAN выступит на концерте Олега Газманова
Певец SHAMAN станет одним из гостей юбилейного концерта Олега Газманова "55 лет на сцене", рассказал народный артист в пресс-центре МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:52
2023-10-17T17:52
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Певец SHAMAN станет одним из гостей юбилейного концерта Олега Газманова "55 лет на сцене", рассказал народный артист в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Шоу состоится в "Крокус Сити Холле" 28 октября и пройдет в новом формате. Идею для необычной реализации артист взял с одного из собственных выступлений в Белгороде.Газманов включил в программу новые композиции и известные песни, некоторые из которых прозвучат в непривычных аранжировках. Одна из них и впечатлила певца, когда он слушал свой хит "Эскадрон" в исполнении SHAMAN. &quot;Почему SHAMAN? У меня был творческий вечер на &quot;Тавриде&quot;, и там представители молодежи пели мои песни. SHAMAN очень круто спел песню &quot;Эскадрон&quot;, очень хорошо. Он не заморачивался делать ее суперсовременной, но так круто получилось&quot;, — признался народный артист.После Тавриды артисты подружились и в последнее время часто общаются. По словам Газманова, он не переживает о том, что SHAMAN опередил его в опросе ВЦИОМ о лучшем певце года."Я очень рад за него, за то, что он сейчас является примером для огромного количества молодых и начинающих артистов, — признался певец. — Вот смотрите – он спел песни, которые нужны сейчас людям".Олег Газманов также анонсировал участие в своем концерте симфонического оркестра и признался, что в случае успеха нового формата – он продолжит выступать с музыкантами.
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олег газманов, россия, крокус сити холл, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Олег Газманов, Россия, Крокус Сити Холл, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
SHAMAN выступит на концерте Олега Газманова

SHAMAN споет на концерте Олега Газманова "55 лет на сцене"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевцы Шаман (Ярослав Дронов) и Олег Газманов
Певцы Шаман (Ярослав Дронов) и Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Певцы Шаман (Ярослав Дронов) и Олег Газманов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Певец SHAMAN станет одним из гостей юбилейного концерта Олега Газманова "55 лет на сцене", рассказал народный артист в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Шоу состоится в "Крокус Сити Холле" 28 октября и пройдет в новом формате. Идею для необычной реализации артист взял с одного из собственных выступлений в Белгороде.
Газманов включил в программу новые композиции и известные песни, некоторые из которых прозвучат в непривычных аранжировках. Одна из них и впечатлила певца, когда он слушал свой хит "Эскадрон" в исполнении SHAMAN.
«

"Почему SHAMAN? У меня был творческий вечер на "Тавриде", и там представители молодежи пели мои песни. SHAMAN очень круто спел песню "Эскадрон", очень хорошо. Он не заморачивался делать ее суперсовременной, но так круто получилось", — признался народный артист.

После Тавриды артисты подружились и в последнее время часто общаются. По словам Газманова, он не переживает о том, что SHAMAN опередил его в опросе ВЦИОМ о лучшем певце года.
«
"Я очень рад за него, за то, что он сейчас является примером для огромного количества молодых и начинающих артистов, — признался певец. — Вот смотрите – он спел песни, которые нужны сейчас людям".
Олег Газманов также анонсировал участие в своем концерте симфонического оркестра и признался, что в случае успеха нового формата – он продолжит выступать с музыкантами.
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ШоубизОлег ГазмановРоссияКрокус Сити ХоллЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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