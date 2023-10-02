https://ria.ru/20231002/shaman-1899904956.html
Треть россиян назвала SHAMAN лучшим певцом на российской эстраде
Треть россиян назвала SHAMAN лучшим певцом на российской эстраде - РИА Новости, 02.10.2023
Треть россиян назвала SHAMAN лучшим певцом на российской эстраде
Треть россиян (33%) назвали SHAMAN лучшим певцом года на российской эстраде, лучшей певицей чаще всего называли Полину Гагарину (19%), свидетельствуют... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:18
2023-10-02T12:18
2023-10-02T12:18
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Треть россиян (33%) назвали SHAMAN лучшим певцом года на российской эстраде, лучшей певицей чаще всего называли Полину Гагарину (19%), свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, проведенного в партнерстве с премией "Народная марка" . По мнению 33% россиян, лучший певец года на российской эстраде — SHAMAN. Также в лидерах Олег Газманов (11%) и Николай Басков (10%). Реже лучшим певцом россияне называли Сергея Лазарева (8%), Григория Лепса (7%) и Филиппа Киркорова (7%). Еще 5% набрал Лев Лещенко. Лучшей певицей российской эстрады в этом году чаще всего называли Полину Гагарину (19%). Каждый десятый (11%) назвал Ларису Долину. На третьем месте Anna Asti (6%), по 5% голосов набрали Валерия, Пелагея и Ирина Аллегрова. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230908/shaman-1894903291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полина гагарина, олег газманов, николай басков, вциом, shaman (ярослав дронов) , новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Полина Гагарина, Олег Газманов, Николай Басков, ВЦИОМ, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Треть россиян назвала SHAMAN лучшим певцом на российской эстраде
ВЦИОМ: треть россиян назвала SHAMAN лучшим певцом года на российской эстраде
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Треть россиян (33%) назвали SHAMAN лучшим певцом года на российской эстраде, лучшей певицей чаще всего называли Полину Гагарину (19%), свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, проведенного в партнерстве с премией "Народная марка" .
По мнению 33% россиян, лучший певец года на российской эстраде — SHAMAN. Также в лидерах Олег Газманов (11%) и Николай Басков (10%). Реже лучшим певцом россияне называли Сергея Лазарева (8%), Григория Лепса (7%) и Филиппа Киркорова (7%). Еще 5% набрал Лев Лещенко.
Лучшей певицей российской эстрады в этом году чаще всего называли Полину Гагарину (19%). Каждый десятый (11%) назвал Ларису Долину. На третьем месте Anna Asti (6%), по 5% голосов набрали Валерия, Пелагея и Ирина Аллегрова.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
SHAMAN выступил на концерте в честь освобождения Донбасса от нацистов